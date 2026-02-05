Crimen y Justicia

Capturaron a un menor de edad en La Plata que contaba con un amplio historial delictivo

Otro joven se encontraba junto a él. La Policía comenzó a seguirlos al ver que descartaron un arma

El menor iba al volante de una motocicleta, mientras viajaba junto a un cómplice armado

A tres meses de que activaran un pedido de captura en contra de un menor de edad, con múltiples antecedentes delictivos, la Policía de la Provincia de Buenos Aires concretó su detención este miércoles en la ciudad de La Plata.

Durante un operativo realizado en la intersección de la diagonal 113 y 62, los efectivos detuvieron a dos personas que circulaban en una motocicleta roja. Todo ocurrió tras advertirse una situación sospechosa, debido a que los jóvenes aumentaron la velocidad al ver a las autoridades, lo que derivó en una breve persecución.

Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, en ese momento, los agentes notaron que el acompañante había descartado un arma de fuego. Luego de que lograran interceptarlos, ambos fueron identificados. Así, descubrieron que uno de ellos se trataba de un menor de 17 años, de iniciales L. D. R., sobre quien pesaba un pedido de captura activo por múltiples robos.

La orden de detención había sido librada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Juvenil N° 1 de La Plata el 29 de octubre de 2025 en el marco de una causa por robo doblemente agravado. Sin embargo, no era el primer antecedente en su archivo penal, puesto que el adolescente suma varios expedientes, pese a su corta vida.

Ambos quedaron a disposición de
Ambos quedaron a disposición de la Justicia, a la espera de definiciones judiciales

El primero de los hechos que le atribuyeron data del 19 de diciembre de 2023, cuando fue acusado de hurto. Al año siguiente, específicamente el 12 de septiembre, lo acusaron de encubrimiento, mientras que el 25 de ese mismo mes levantaron cargos en su contra por el robo de una moto. Por último, el 2 de octubre lo acusaron de tenencia ilegal de arma.

En el caso del acompañante, este fue identificado como E. A. P., de 18 años, quien aparentemente no registra antecedentes. Pues, durante el procedimiento, la Policía confirmó la incautación de un arma de fuego calibre 32 largo, con numeración suprimida y cinco municiones en el almacén cargador, marca Trade Mark, y de la moto marca Honda Wave en la que intentaron escapar.

Finalmente, ambos quedaron aprehendidos por disposición de la fiscal María Eugenio Di Lorenzo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17, que avaló el procedimiento policial y solicitó la presentación del mayor de edad ante la justicia en la primera audiencia del día siguiente. En relación con el menor de edad, las autoridades aguardaban directivas específicas por parte de la UFI Juvenil N° 1.

El momento en el que
El momento en el que los sospechosos fueron reducidos

Huyó tras chocar un auto estacionado, lo encontraron y se desató una violenta pelea

Un conflicto vecinal en La Plata terminó con denuncias por daños y agresiones físicas luego de un accidente de tránsito ocurrido el lunes en las calles 27 y 66, a metros del Parque Castelli. La situación derivó en una investigación judicial por “daño” y la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 9 y Nº 17 y el Juzgado de Garantías Nº 4, según reportó el medio local 0221.

La causa contempla la pesquisa por vandalismo vehicular y lesiones leves. No obstante, los peritos judiciales aún deberán analizar materiales fílmicos de cámaras de seguridad y declaraciones de vecinos para reconstruir tanto la secuencia del choque como la escalada de la pelea registrada posteriormente.

Por este motivo, las autoridades de la comisaría local solicitaron al Centro de Monitoreo Urbano imágenes para determinar el momento exacto en que se produjeron los daños.

Imágenes obtenidas por 0221.com.ar muestran
Imágenes obtenidas por 0221.com.ar muestran una colisión entre dos vehículos en una calle oscura durante la noche, resaltada por un círculo rojo en la grabación (0221)

El incidente tuvo origen cuando un automóvil chocó a un Toyota Etios blanco. El vehículo se encontraba estacionado y sin ocupantes, por lo que el conductor implicado abandonó la escena sin identificarse ni dejar datos de contacto.

A pesar de su huida, el hombre regresó poco después, pero sin su camioneta, y en ese primer intercambio no reconoció los hechos. Más tarde, admitió su responsabilidad y alegó que se había alejado por nerviosismo.

Poco después, el dueño de la Hyundai Santa Fe azul denunció en la comisaría daños sobre su camioneta y agresiones en su domicilio. Asimismo, sostuvo que la hija de la propietaria del Etios, la madre de la mujer y varias amigas llegaron hasta su casa, donde la joven habría usado una piedra para rayar la puerta del conductor y escribir un insulto en la carrocería.

En contraposición, la madre de la dueña del Etios presentó otra denuncia penal, afirmando que el automovilista la tomó de los brazos y la empujó contra un vehículo. Aunque se labraron actas por lesiones y daños a la propiedad, ninguna de las personas involucradas requirió atención médica inmediata.

