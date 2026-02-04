Crimen y Justicia

Mató a su tío a golpes con un bate de béisbol en medio de un conflicto por un terreno en Pilar

Parte de la agresión, que ocurrió en Manuel Alberti, quedó registrada en un video. El acusado, de 23 años, fue detenido

La localidad de Manuel Alberti, en el partido de Pilar, fue escenario de un violento hecho que terminó con la muerte de un vecino: Leandro Cejas, de 34 años, quien fue atacado por su sobrino con un bate de béisbol.

La agresión, que quedó registrada en un video que circuló rápidamente en redes sociales, derivó en la internación y posterior fallecimiento del hombre tras más de un día con muerte cerebral.

Según fuentes del caso, todo ocurrió el último fin de semana en el barrio William Morris, en la zona del cruce de las calles Batalla de Pago Largo y Santa María, donde la víctima vivía junto a su madre. En ese mismo terreno, además, residen el agresor y sus padres: la posesión del lote justamente habría sido el desencadenante del crimen.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 22 del viernes pasado, cuando J.B., de 23 años, regresó a la vivienda familiar y comenzó a increpar a su tío en la vereda. Según afirmaron allegados a la víctima a medios locales, Cejas intentó evitar cualquier confrontación, pero su sobrino entró a la casa y tomó un bate de béisbol.

El joven primero golpeó el portón con el palo, hasta que comenzó a agredir a Cejas. En un intento de defensa, la víctima puso un brazo para cubrirse el rostro y sufrió una fractura. Ese golpe lo hizo caer a una zanja, donde el agresor continuó pegándole con el bate varias veces en la cabeza, hasta romperlo. Ya inconsciente, el hombre también recibió un piedrazo en el cráneo.

Vecinos que presenciaron la escena grabaron el ataque y avisaron de inmediato a la Policía. El homicida fue detenido más tarde, cuando se desplazaba en auto junto a su padre, presuntamente, para escapar del lugar.

Un patrullero interceptó el vehículo en una estación de servicio de la Panamericana y Ruta 26, donde obligaron a J.B. a bajar y lo arrestaron.

En tanto, la víctima fue trasladada al Hospital Central de Pilar con heridas gravísimas. Su familia confirmó a la prensa local que los médicos le diagnosticaron muerte cerebral. El fallecimiento se declaró este lunes por la tarde.

Tras el hecho, el entorno de Cejas lo despidió en redes sociales, con mensajes de lamento y reclamos de justicia.

Justicia por mi hermano Leandro. ESTO NO VA A QUEDAR ASÍ. No van a caminar en paz...”, publicó en redes su hermana, junto a una foto de J.B. y su familia.

Por su parte, un amigo expresó su tristeza recordando una foto que se sacaron durante las últimas fiestas: “Te voy a extrañar, qué triste final! Esa foto fue en la última Navidad, nos cagamos de risa como siempre! Esa noche me dejaste tu alegría. Lamento mucho todo esto, QEPD Leo”.

El trasfondo del hecho, según aseguraron públicamente los propios familiares de la víctima, tiene que ver con una disputa de larga data por un terreno familiar.

Al parecer, hace algunos años la dueña de la propiedad, madre de la víctima, decidió ceder parte del terreno al hermano del hombre asesinado, para que se instale con su mujer y sus hijos, entre ellos J.B.. Con el tiempo, esta decisión generó profundas diferencias entre los grupos, que se evidencian en los cruces de versiones en redes.

Tras el ataque, la dueña no pudo regresar a la vivienda y hubo presencia policial en la zona durante este lunes, cuando allegados a Cejas se presentaron en el lugar para exigir la salida de la familia de J.B..

Todo está bajo investigación en una causa que se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal.

El acusado permanece detenido. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que fue indagado el domingo y se negó a declarar.

