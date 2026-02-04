El misterioso ataque a una mujer trans en Parque Patricios que la dejó al borde de la muerte

Sofía Haydee Romero, en fotos de sus redes sociales

Sofía Haydee Romero, una mujer trans de 29 años, estudiante de Derecho y empleada del Ministerio Público Fiscal, fue víctima de un misterioso ataque que la dejó al borde de la muerte.

La agresión ocurrió el 23 de enero por la tarde en un departamento del séptimo piso de un edificio de la calle Inclán, en el barrio porteño de Parque Patricios. Sofía, oriunda de Monte Grande, alimentaba allí al perro de una amiga. Según los relatos iniciales, dos delincuentes la golpearon en el cráneo.

La Policía de la Ciudad la encontró sangrando en el piso. Una ambulancia del SAME la trasladó al Hospital Penna, donde recibió un diagnóstico de alteraciones sensoriales a raíz de los fuertes golpes, con dificultad respiratoria y riesgo de muerte. Allí, la estabilizaron y la operaron de urgencia.

2024: Sofía obtiene su primer premio de ballroom, un clásico de la cultura LGBTQ

Poco después, por su obra social, fue trasladada al Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, donde quedó internada en terapia intensiva, asistida por un respirador. Una de sus amigas asegura: “Cinco minutos más y moría broncoaspirada”.

Los médicos le detectaron dos fuertes traumatismos de cráneo, realizados con un objeto contundente. El resto de su cuerpo no tenía un solo rasguño.

El jueves pasado, Sofía despertó, acompañada de su madre y su hermana. Se encuentra consciente, sin necesidad de un respirador ni daño cerebral, afirman fuentes de su entorno. “No tiene recuerdo de sus agresores”, asegura otra amiga íntima. Su sindicato, el SITRAJU, lanzó una colecta para apoyarla, mientras que calificó al ataque como un hecho de odio contra una mujer trans.

“El testigo”

Mientras tanto, sus agresores continúan prófugos, en medio de una historia que no cierra. La causa para esclarecer el ataque, inicialmente calificada por los delitos de robo y lesiones graves, está en manos de la Fiscalía N°45, a cargo de Javier Rouco Oliva.

La colecta del SITRAJU para Sofía

El sumario policial del 23 de enero detalla un testimonio que estableció la versión inicial del caso: el de un hombre que, insólitamente, estaba en el departamento mientras el hecho ocurrió. Ese hombre, precisamente, era el novio de su amiga, la dueña del perro que cuidaba la víctima.

El hombre, de 34 años, fue quien alertó a personal de la Comisaría Vecinal 4A y que relató que se encontraba en una habitación del departamento mientras todo ocurría.

“En un momento, escucha desde dentro del cuarto que alguien quiere abrir su puerta. Al salir, ve que en la sala principal se encontraban dos hombres vestidos con ropa deportiva oscura”, explica una fuente del caso. Uno de ellos cargaba en sus manos su televisor, que dejó caer al piso. Así, los sospechosos huyeron. Sofía yacía en una habitación contigua.

El relato del novio de la amiga, por lo menos, suena dudoso para el entorno de Sofía.

La víctima trabaja para ATAJO, el área de la Procuración que asiste a vecinos en diversos barrios, luego de pasar por la PROTEX, el área del MPF que investiga delitos de trata. Entre sus pasiones, se encuentra el ballroom, una actividad clave de la cultura LGBTQ retratada en el videoclip Vogue de Madonna o en el histórico documental Paris Is Burning, donde Romero camina en diversas categorías, en una mezcla de competencia, desfile performático y celebración comunitaria de identidad.