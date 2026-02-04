Detuvieron en Mendoza a un hombre que mató a tiros a otros en medio de una pelea por drogas

Un agente de la Policía de Investigaciones de Mendoza (PDI) detiene a un hombre sospechoso de un asesinato deliberado en Luján de Cuyo, Mendoza (Mendoza Today)

La investigación por el crimen de César Gerardo Rodríguez avanzó de manera decisiva tras la detención de M. F. E., un joven de 28 años, quien fue identificado como el presunto autor de los disparos que terminaron con la vida de Rodríguez y provocaron lesiones en otra persona.

El operativo realizado por personal de la División Homicidios en el interior de la Villa Junín de Las Heras permitió capturar al sospechoso.

De acuerdo con lo informado por el portal Mendoza Today, la detención de M. F. E. se produjo luego de varios días de tareas investigativas que incluyeron seguimientos, análisis de pruebas y entrevistas.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el procedimiento tuvo lugar el lunes tras individualizar al acusado en una villa, en un punto considerado de difícil acceso y alta conflictividad.

El crimen ocurrió el 2 de diciembre de 2025, en las inmediaciones de la Ruta 40 y la Ruta 15, a la altura de Luján de Cuyo, en el marco de una compra por estupefacientes. En ese momento, se desencadenó un conflicto entre ambos y el hombre fue atacado a tiros. El episodio dejó además un herido, identificado como J. G., quien fue atendido en un hospital cercano.

De hecho, la figura de M. F. E. ya era conocida por las fuerzas de seguridad y el sistema judicial de la provincia de Mendoza. El detenido contaba con un historial delictivo que abarcaba delitos como robo agravado, coacciones con arma de fuego y violación de domicilio, cometidos entre 2015 y 2017. Además, poseía antecedentes por homicidio agravado en 2018 y acumulaba causas por amenazas y lesiones en contexto de violencia de género en los años posteriores, según documentó el Ministerio de Seguridad.

Al momento de su aprehensión, el joven tenía vigente un pedido de captura relacionado con un expediente judicial de 2025.

Tras el procedimiento, la Fiscalía de Instrucción N° 21, encabezada por la doctora Andrea Lazo, ordenó el alojamiento del imputado en la Subcomisaría Iriarte. El ministerio precisó que las autoridades judiciales continuaron con las actuaciones correspondientes para formalizar la acusación contra el joven de 28 años.

La investigación por el homicidio de Rodríguez se mantuvo activa desde el mismo momento del hecho. Los peritajes balísticos, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad en la zona permitieron avanzar en la identificación de los posibles responsables. La Fiscalía sostuvo que “la evidencia reunida resultó determinante para solicitar la detención de M. F. E.”, tal como consignó el Ministerio de Seguridad en su informe.

Mataron a tiros a un adolescente de 17 años

Un adolescente de 17 años murió baleado durante la madrugada del 21 de enero en medio de una pelea vecinal en Godoy Cruz, Mendoza. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 1° de Mayo y Matienzo, donde hubo una disputa en la que otras dos personas resultaron heridas. El presunto autor de los disparos sería un menor de edad.

Según reconstruyó la fiscal Andrea Lazo, a cargo de la investigación, el episodio se desarrolló alrededor de las 3.10, cuando un grupo de personas que se encontraba reunido en la vía pública comenzó a discutir por supuestas disputas previas entre vecinos del barrio.

En pocos minutos la violencia escaló y se inició una balacera. En medio del enfrentamiento, un joven extrajo un arma de fuego y disparó varias veces, alcanzando fatalmente al adolescente de 17 años. Otros dos jóvenes, cuyas identidades no fueron difundidas oficialmente, resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, la víctima recibió al menos un disparo en el tórax, lo que provocó su muerte en el lugar. Los otros heridos permanecen internados, uno de ellos en estado reservado.

El presunto tirador, menor de edad, habría intentado huir tras los disparos, pero fue localizado poco después por la policía, que lo puso a disposición de la justicia.