Crimen y Justicia

Condenaron a un hombre de 73 años por abuso sexual contra una menor en Salta

Los aberrantes hechos sucedieron en la localidad de Apolinario Saravia. El abusador reconoció su responsabilidad

La joven contó a una docente los hechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 73 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia con una menor de edad en la provincia de Salta.

El fallo fue dictado tras un juicio abreviado en el que el acusado admitió su responsabilidad y consintió la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

La jueza Carolina Poma Salvadores, titular del Tribunal de Juicio en feria, estuvo a cargo de la audiencia decisiva. La magistrada valoró la admisión de los hechos por parte del imputado, quien se encontraba asistido por su defensor oficial.

La sentencia no solo estableció la condena sino también la aplicación de reglas de conducta estrictas, cuyo cumplimiento será supervisado durante el período de condena condicional.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, las autoridades tomaron conocimiento del caso cuando la directora de un establecimiento escolar radicó la denuncia inicial. La intervención de la escuela resultó determinante para interrumpir la situación de abuso y activar los protocolos de resguardo para la víctima. La niña relató los hechos a una docente cuando tenía 12 años.

La denuncia tomó forma cuando la menor, en ámbito escolar, confió a una maestra de sexto grado que había sido víctima de un tocamiento inapropiado por parte de su padrastro. El episodio habría sucedido durante una reunión familiar celebrada en Navidad, en la convivencia que compartían en el mismo domicilio.

El acusado reconoció su responsabilidad en los hechos

César Saravia, fiscal penal 2 de Anta en feria, participó en el proceso a través de la delegación de Apolinario Saravia, representando al Ministerio Público Fiscal.

Durante la etapa investigativa, la declaración de la menor resultó fundamental. La niña prestó testimonio en el sistema de Cámara Gesell (CCTV), un procedimiento especialmente diseñado para preservar la privacidad y el bienestar de los menores en situación de vulnerabilidad. En esa instancia ratificó los hechos denunciados, brindando precisiones que resultaron clave para el avance de la causa.

La instrucción judicial sumó también informes psicológicos y psicosociales, que evidenciaron indicadores compatibles con una vivencia traumática, la situación de vulnerabilidad y el impacto emocional sufrido por la víctima.

Condenaron a un hombre por haber abusado sexualmente de su sobrina

Hace dos semanas, la Justicia de Santa Fe dictó una condena de nueve años de prisión en contra de M. R., un hombre que había sido denunciado por el abuso sexual de su sobrina. Según relató la víctima, el ataque ocurrió el día en que ella cumplió 18 años.

El hecho sucedió el 9 de octubre de 2019 en una vivienda rural ubicada en la localidad santafesina de Clason, en el departamento de Iriondo. Ese día, la familia se encontraba realizando una mudanza.

Al momento de contar su versión ante los jueces, la joven, identificada como G., relató que había acompañado a su tío a buscar muebles al campo, mientras su madre preparaba un bizcochuelo por el cumpleaños.

Tras cargar algunos muebles en la camioneta, contó que M. R. la condujo a un dormitorio que pertenecía a su madre y cometió el abuso. De acuerdo con la información publicada por Aire de Santa Fe, a la hora de recordar los hechos, la víctima hizo énfasis en la resistencia manifiesta que presentó para evitar el ataque sexual.

