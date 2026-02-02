Hablaron los padres de Thiago sobre el menor detenido: “Lo conocemos de chiquito, no queremos denunciar”

Thiago, el adolescente golpeado en Pinamar

En la madrugada del 31 de enero, alrededor de las 05:30, Thiago, de 16 años y que vive en Adrogué, estaba junto a dos amigos en el estacionamiento del muelle de Pinamar, aguardando a sus padres que pescaban. En ese contexto, sufrió una fractura de cráneo con hundimiento. Uno de los chicos que estaba con él admitió que no había sido víctima de una agresión grupal, como indicaba la primera versión, sino que lo había atacado el otro adolescente de 17 años que estaba con ellos tras una discusión. Los tres chicos se conocen desde niños y estaban todos juntos de vacaciones.

La fiscal Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores, dispuso que el agresor quede alojado en el Centro de Detención de Menores de esa ciudad mientras espera el perfil psicológico y psiquiátrico del chico que golpeó a Thiago.

En ese contexto, este domingo, los padres de Thiago hablaron con TN. Se trata de Lucía, la mamá de la víctima, quien contó que su hijo “está bien, está estable, y le van a hacer una tomografía” y que “desayunó y almorzó, así que se ve una mejoría”.

La mujer relató que el hematoma que tiene en la cabeza es uno de los puntos que tiene en alerta a los médicos porque “sangra un poco, entonces quieren ver el sangrado”.

La Policía relevó las cámaras de seguridad de la zona del muelle de Pinamar

Y agregó: “Si el hematoma sigue con su curso, se va a evaluar (una intervención quirúrgica), sino no. Le pedimos a todos que sigan con la cadena de oración para que no vaya al quirófano. Él está bien. Está golpeado y mal anímicamente por todo lo que pasó y por todo lo ocurrido”.

“Mi hijo está en terapia intensiva porque lo tienen que controlar seguido, no tiene asistencia respiratoria, pudimos hablar con él, está controlado”, subrayó.

Lucía agradeció todas las muestras de apoyo y quiso aportar claridad sobre la salud de su hijo. Sobre la causa que investiga la fiscal Ferre, acotó: “Cada chico, cada menor que estuvo con Thiago en ese momento, sabe lo que pasó. Se contó y se dijo. La Justicia ya está ahí, pero esos dos chicos también tienen una familia atrás, tienen una mamá, un papá”.

La causa avanzó por el trabajo de los policías de las DDI de Dolores, de Villa Gesell, de Pinamar y de La Costa, tras una causa que inicialmente estaba en manos del fiscal Juan Pablo Calderón y el expediente dio un giro cuando el menor de 14 se quebró y contó lo sucedido. Sostuvo que todo comenzó por “un juego de manos”. Aportó, además, que antes de esa secuencia habían bebido alcohol, detallaron las fuentes.

La zona donde ocurrió la agresión

Sebastián, el papá de la víctima, añadió que a los dos chicos que estaban con su hijo los conocen “de toda la vida. ”Los queremos como a nuestros hijos también. Estamos dolidos por lo que pasó, pero no tenemos odio ni nada. Es más, queremos que Thiago salga de todo esto y el chico que está detenido se vaya a la casa también“.

Lucía contó que los menores implicados, de 14 y 17 años, se fueron de vacaciones con ellos. “Hablamos con los papás y nos dijeron que no había problema, los trajimos como amigos que son, compañeros, chicos que se conocen. La pasaron bien, la pasaron lindo… Hubo una pelea al final“.

Mientras que Sebastián insistió: “Nosotros no queremos denunciar a nadie. Estamos dolidos, sí. Estamos decepcionados, pero al otro chico no lo queremos denunciar ni nada, si lo conocemos desde chiquito. No sé qué le habrá pasado en la cabeza ni por qué hizo lo que hizo, pero bueno. Estamos mal”.

Lucía dio más detalles: “La familia de los chicos la está pasando mal por todo lo que se habla, quiero que Thiago salga adelante como a los otros chicos”.