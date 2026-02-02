Crimen y Justicia

Hablaron los padres de Thiago sobre el menor detenido: “Lo conocemos de chiquito, no queremos denunciar”

Explicaron que los dos adolescentes que estaban con su hijo se habían ido de vacaciones con ellos. La mamá, por su parte, contó que la víctima evoluciona bien y que los médicos están atentos a un hematoma: “Desayunó y almorzó, así que se ve una mejoría”

Guardar
Thiago, el adolescente golpeado en
Thiago, el adolescente golpeado en Pinamar

En la madrugada del 31 de enero, alrededor de las 05:30, Thiago, de 16 años y que vive en Adrogué, estaba junto a dos amigos en el estacionamiento del muelle de Pinamar, aguardando a sus padres que pescaban. En ese contexto, sufrió una fractura de cráneo con hundimiento. Uno de los chicos que estaba con él admitió que no había sido víctima de una agresión grupal, como indicaba la primera versión, sino que lo había atacado el otro adolescente de 17 años que estaba con ellos tras una discusión. Los tres chicos se conocen desde niños y estaban todos juntos de vacaciones.

La fiscal Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores, dispuso que el agresor quede alojado en el Centro de Detención de Menores de esa ciudad mientras espera el perfil psicológico y psiquiátrico del chico que golpeó a Thiago.

En ese contexto, este domingo, los padres de Thiago hablaron con TN. Se trata de Lucía, la mamá de la víctima, quien contó que su hijo “está bien, está estable, y le van a hacer una tomografía” y que “desayunó y almorzó, así que se ve una mejoría”.

La mujer relató que el hematoma que tiene en la cabeza es uno de los puntos que tiene en alerta a los médicos porque “sangra un poco, entonces quieren ver el sangrado”.

La Policía relevó las cámaras
La Policía relevó las cámaras de seguridad de la zona del muelle de Pinamar

Y agregó: “Si el hematoma sigue con su curso, se va a evaluar (una intervención quirúrgica), sino no. Le pedimos a todos que sigan con la cadena de oración para que no vaya al quirófano. Él está bien. Está golpeado y mal anímicamente por todo lo que pasó y por todo lo ocurrido”.

“Mi hijo está en terapia intensiva porque lo tienen que controlar seguido, no tiene asistencia respiratoria, pudimos hablar con él, está controlado”, subrayó.

Lucía agradeció todas las muestras de apoyo y quiso aportar claridad sobre la salud de su hijo. Sobre la causa que investiga la fiscal Ferre, acotó: “Cada chico, cada menor que estuvo con Thiago en ese momento, sabe lo que pasó. Se contó y se dijo. La Justicia ya está ahí, pero esos dos chicos también tienen una familia atrás, tienen una mamá, un papá”.

La causa avanzó por el trabajo de los policías de las DDI de Dolores, de Villa Gesell, de Pinamar y de La Costa, tras una causa que inicialmente estaba en manos del fiscal Juan Pablo Calderón y el expediente dio un giro cuando el menor de 14 se quebró y contó lo sucedido. Sostuvo que todo comenzó por “un juego de manos”. Aportó, además, que antes de esa secuencia habían bebido alcohol, detallaron las fuentes.

La zona donde ocurrió la
La zona donde ocurrió la agresión

Sebastián, el papá de la víctima, añadió que a los dos chicos que estaban con su hijo los conocen “de toda la vida. ”Los queremos como a nuestros hijos también. Estamos dolidos por lo que pasó, pero no tenemos odio ni nada. Es más, queremos que Thiago salga de todo esto y el chico que está detenido se vaya a la casa también“.

Lucía contó que los menores implicados, de 14 y 17 años, se fueron de vacaciones con ellos. “Hablamos con los papás y nos dijeron que no había problema, los trajimos como amigos que son, compañeros, chicos que se conocen. La pasaron bien, la pasaron lindo… Hubo una pelea al final“.

Mientras que Sebastián insistió: “Nosotros no queremos denunciar a nadie. Estamos dolidos, sí. Estamos decepcionados, pero al otro chico no lo queremos denunciar ni nada, si lo conocemos desde chiquito. No sé qué le habrá pasado en la cabeza ni por qué hizo lo que hizo, pero bueno. Estamos mal”.

Lucía dio más detalles: “La familia de los chicos la está pasando mal por todo lo que se habla, quiero que Thiago salga adelante como a los otros chicos”.

Temas Relacionados

ThiagoPinamarúltimas noticias

Últimas Noticias

Tras 10 días estable, la familia de Bastián se ilusiona: “Va dando pasos progresivos”

Lo contaron allegados del nene de 8 años que sigue internado en terapia intensiva en el Hospital de Mar del Plata

Tras 10 días estable, la

La Matanza: un jubilado que iba camino al médico fue atacado a golpes durante un robo y murió

Pasó una semana internado en terapia intensiva y no resistió las secuelas del ataque. Uno de los ladrones estaría identificado

La Matanza: un jubilado que

Atraparon al último sospechoso de una banda que robaba a choferes de aplicación: tres implicados son menores

Tiene 20 años y lo detuvieron en Villa Soldati. Los policías lo reconocieron cuando fueron a ese barrio a buscar a un sospechoso por otra causa

Atraparon al último sospechoso de

Rocío murió tras caer desde un segundo piso durante una violenta discusión de pareja: qué declaró el acusado

M.A.G. estuvo ante el fiscal del caso, Alvaro Garganta, y negó los hechos. La familia de la víctima pide que se investigue con perspectiva de género y convocó a una marcha

Rocío murió tras caer desde

“Culpa, impotencia, humillación y amargura”: el impacto en los chicos que denunciaron por abuso al empresario Marcelo Porcel

Las declaraciones de los psicólogos que atendieron a algunos de los alumnos del Colegio Palermo Chico ofrecen una mirada sobre las secuelas emocionales y el ambiente de confianza quebrada que rodeó los hechos

“Culpa, impotencia, humillación y amargura”:
DEPORTES
River Plate empata contra Rosario

River Plate empata contra Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura

Con un gol de Paredes, Boca Juniors venció 2-0 a Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura

Del penal para Riestra al penal para Barracas: el análisis de la intervención del VAR que abrió el debate en el Torneo Apertura

La inesperada presencia de una estrella de Hollywood en La Bombonera para ver el encuentro entre Boca y Newell’s

Estaba vendido en USD 6 millones, pero Estudiantes “canceló” el pase de Cetré a Brasil: las razones

TELESHOW
La China Suárez alentó a

La China Suárez alentó a Mauro Icardi con sus hijos en la cancha del Galatasaray: el íntimo momento familiar que compartió

Las fotos de Mariana Fabbiani durante sus vacaciones, a pura bikini y playa: “Desde el paraíso”

Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores en los Premios Grammy 2026: “Para Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”

Juana Repetto celebró el baby shower de Timoteo sin su ex Sebastián Graviotto: “No es una decisión mía”

Anabel Sánchez contó entre lágrimas que cumplirá su sueño, luego de ser viral por sufrir bullying: “Me voy a Nueva York”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní identificó a

El régimen iraní identificó a casi 3.000 muertos por la represión mientras la ONU estima que la cifra llegaría a cerca de 20.000

Sin precisar el destino ni el comprador, Delcy Rodríguez informó la salida del primer buque con gas licuado desde Venezuela

Yamandú Orsi llegó a China para una visita orientada a ampliar la cooperación y el comercio: el martes se reúne con Xi Jinping

Devolver la libertad a los presos y exiliados políticos de las dictaduras/narcoestados en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia

Al menos 200 muertos en un deslizamiento de tierra en una mina de coltán controlada por milicias en el este del Congo