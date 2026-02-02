Buscan a un joven que desapareció cuando fue a buscar ropa para su hijo: el hallazgo de un cuerpo calcinado sumó angustia al caso

Ezequiel tiene 22 años (Capturas: SMNoticias)

La desaparición de Ezequiel Lagraña, de 22 años, en el partido de San Martín mantiene en vilo a su familia y suma tensión a un contexto ya marcado por la violencia. El hallazgo de un cuerpo calcinado en José León Suárez potenció la incertidumbre de los parientes del joven del que nada se sabe cuando fue a buscar ropa para su hijo que le regalaban desconocidos.

Todo comenzó la noche del sábado, cuando Lagraña salió de su casa acompañado de su hijo de apenas un año tras recibir una invitación para buscar una donación de ropa en una vivienda ubicada en Boulogne Sur Mer al 200. Aquello que parecía un simple gesto solidario terminó sumido en el misterio y la preocupación.

Los familiares de Ezequiel este domingo radicaron la denuncia por averiguación de paradero, explicaron fuentes del caso a Infobae, en una causa que investiga la UFI N°7 de San Martín, a cargo de Favio Cardigonde.

Y dijeron que este lunes se realizaba la autopsia al cuerpo hallado carbonizado en el interior de un coche en José León Suárez también este domingo: “Ahí se verá si surge algún dato que se pueda vincular con la averiguación de paradero denunciada”, contaron.

Una imagen del auto calcinado en el que hallaron un cuerpo

De acuerdo con el testimonio de sus allegados, la cita a la que fue Ezequiel habría sido una trampa. Vecinos de la zona dijeron haber escuchado una discusión acalorada, seguida de detonaciones de arma de fuego en el interior de la propiedad a la que fue el joven junto a su hijo.

Desde ese momento, no se volvió a saber nada de Ezequiel, según el portal SMNoticias. El detalle que acentuó la preocupación fue el regreso del bebé: horas después del incidente, una pareja desconocida entregó al niño a la madre. Sin dar mayores explicaciones, solo alcanzaron a decir que Ezequiel “tenía problemas” y se marcharon rápidamente, sin responder preguntas.

La pareja del joven acudió de inmediato a la vivienda señalada de la calle de Boulogne Sur Mer. La escena que encontró daba cuenta de la gravedad del episodio: la casa estaba abierta, completamente vacía y con el piso manchado de sangre. También se hallaron vainas servidas, confirmando que allí se produjeron disparos.

Mientras tanto, familiares y amigos comenzaron a recorrer hospitales y dependencias policiales en busca de alguna pista. La preocupación creció aún más con el hallazgo de un Volkswagen Polo blanco completamente incendiado en la esquina de Esquiu y Combet, en el barrio La Cárcova.

Dentro del vehículo, la policía localizó un cuerpo quemado. La identidad de la víctima aún no ha sido confirmada y se espera que la autopsia aporte información clave.

No obstante, la familia de Lagraña permanece en alerta, especialmente por el contexto en el que se produjo el hallazgo. Por eso, ellos mismos recorren el barrio, recaban testimonios y buscan imágenes de cámaras de seguridad para tratar de reconstruir los movimientos de quienes estaban en la casa con Ezequiel y del joven desaparecido.

La angustia y la incertidumbre llevaron a la familia y allegados a manifestarse esta tarde frente a la comisaría local: reclamaron una búsqueda más activa.

Hasta el momento, no hay detenidos ni confirmaciones oficiales sobre el destino de Ezequiel Lagraña. Las fuentes consultadas tampoco han validado que el cuerpo hallado en el vehículo corresponda al joven desaparecido, pero deslizan que la investigación sigue una línea orientada a un posible ajuste de cuentas.