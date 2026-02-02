Acompañada de su hija menor de edad, transportaba casi 4 kilos de marihuana en un micro que viajaba a Mendoza

La mujer detenida junto a su hija en Tucumán (El Tribuno)

En un operativo de rutina sobre la Ruta Nacional 9, en el norte de Tucumán, la Gendarmería Nacional detuvo a una mujer que transportaba más de tres kilos y medio de marihuana oculta en un colectivo de larga distancia.

El procedimiento, que tuvo lugar en el peaje Molle Yaco del departamento Trancas, puso bajo la lupa las rutas interprovinciales utilizadas para el tráfico de estupefacientes y dejó al descubierto la utilización de menores en los traslados, según confirmaron fuentes judiciales.

La jornada transcurría con normalidad cuando efectivos del Escuadrón 55 inspeccionaron un micro de pasajeros que cubría el trayecto entre Jujuy y Mendoza, según informó el diario El Tribuno.

Durante el control del piso superior, la atención de los uniformados se centró en una mochila escondida en las últimas butacas, fuera del alcance visual habitual. La actitud evasiva de algunos pasajeros y la ubicación poco habitual del equipaje dispararon las alarmas.

La marihuana secuestrada a la mujer detenida (El Tribuno)

Con la presencia de testigos, los gendarmes abrieron la mochila y hallaron tres paquetes tipo “ladrillo” que contenían una sustancia vegetal. La sospecha inicial se confirmó minutos después, cuando el registro del colectivo permitió ubicar un cuarto paquete de características similares, oculto en el cesto de basura.

Las pruebas realizadas con Narcotest establecieron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 3 kilos con 667 gramos.

Tras el hallazgo, los efectivos de Gendarmería avanzaron con la identificación de la propietaria de la mochila: una mujer oriunda de Catamarca que viajaba acompañada por su hija menor de edad.

De acuerdo con la reconstrucción de su reccorido, la detenida abordó el micro en Jujuy y tenía como destino final la provincia de Mendoza.

El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán intervino de inmediato, ordenando la detención de la mujer, el secuestro de la droga y de otros elementos de interés vinculados a la causa. La menor quedó bajo resguardo y se notificó al área de protección de derechos de la infancia, que garantizó su contención y resguardo hasta que se defina su situación, conforme a los procedimientos establecidos.

Detuvieron a un ciudadano colombiano con droga en Ezeiza

A principios de año, un hombre de nacionalidad colombiana que arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo desde Roma fue atrapado con 17 kilos de marihuana ocultos en una valija.

Todo ocurrió cerca de las 5.45 de la madrugada, cuando el pasajero, identificado como Jhon Crismatc O. P., pasó por el control de Aduana. El hombre traía una valija y una mochila. Al pasar por el escáner, el personal advirtió que la valija mostraba un contenido denso y uniforme, diferente al resto del equipaje.

Frente a la sospecha, el control se completó con la intervención de un perro detector de narcóticos, que marcó la valija. Tras ello, los agentes abrieron el equipaje y hallaron dos paquetes envueltos con bolsas, film plástico de embalaje y cinta adhesiva.

Dentro de esos paquetes, los efectivos encontraron cogollos de cannabis. Durante el procedimiento se utilizó un reactivo químico para confirmar la presencia de drogas y el conteo total determinó que la sustancia compactada correspondía a 17 kilos de marihuana: 13 kilos en un paquete más grande y 4 kilos en el otro más chico.

Luego del hallazgo, el hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia, que ahora investiga el caso.