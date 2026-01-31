Crimen y Justicia

Video: un comerciante enfrentó con cuchillos a un delincuente en La Plata y logró ahuyentarlo

El sospechoso abandonó su moto y escapó a pie, pero fue detenido minutos después. Cuenta con antecedentes por robos calificados, encubrimiento y portación de armas

Guardar
El episodio ocurrió en un almacén de La Plata

Un delincuente fue detenido en las últimas horas en la ciudad bonaerense de La Plata luego de que el comerciante al que intentó asaltar lo enfrentara con cuchillos y lo obligara a huir. Todo el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Las imágenes muestran que el sospechoso ingresó al almacén con un casco de moto y armado con un revólver. En los primeros instantes del asalto, cuando intentó reducir al comerciante, la víctima tomó dos cuchillos y los blandió para enfrentarlo.

Ante esta situación, el delincuente escapó sin llevarse dinero ni mercadería, mientras el comerciante lo persiguió fuera del local. Según informaron medios locales, la parte final de la secuencia indica que el sospechoso continuó la huida a pie, tras abandonar su motocicleta en la puerta del comercio.

Minutos después, fue detenido en las inmediaciones de Plaza España, sobre la avenida 66, cuando intentaba cambiarse de ropa y descartaba un bolso con prendas utilizadas durante el robo.

El delincuente huyó sin la
El delincuente huyó sin la moto.

De acuerdo con el portal 0221, el hombre fue aprehendido y se constató que portaba un revólver calibre .22. Además, la moto abandonada tenía un pedido de secuestro activo por hurto. Tanto el comerciante como testigos del hecho lograron identificar al acusado.

El detenido, de 34 años, cuenta con antecedentes penales por robos calificados, encubrimiento y portación ilegal de armas. Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, acusado de “robo agravado”, “tenencia ilegal de arma de fuego” y “encubrimiento”. Las autoridades investigan si está vinculado a otros hechos similares en la zona.

En tanto, la víctima del asalto fue trasladada al Hospital San Martín, donde recibió curaciones y fue dada de alta sin presentar lesiones de gravedad.

El delincuente tuvo que ser
El delincuente tuvo que ser atendido por las fracturas.

A fines de diciembre, un episodio similar ocurrió en la ciudad costera de Mar del Plata. Allí, un delincuente intentó robarle el auto a una mujer policía, pero quedó gravemente herido, luego de que la pareja de la víctima lo redujera y le fracturara los dos brazos.

El episodio ocurrido en la calle Don Bosco al 1100, el barrio Estación Norte, terminó con un enfrentamiento que dejó a un hombre herido y bajo custodia policial.

Todo comenzó cuando P. L., de 33 años, fue sorprendido en el momento en que intentaba sustraer un Fiat Uno estacionado. La propietaria del vehículo, una integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que no se encontraba en servicio, advirtió la maniobra y dio la voz de alto. La situación derivó en un forcejeo cuando el individuo respondió de manera violenta.

La intervención de la pareja de la funcionaria policial cambió el curso de los acontecimientos. Según informaron fuentes cercanas al caso, el hombre utilizó un elemento contundente para repeler la agresión y proteger a la mujer, lo que resultó en graves lesiones para el atacante.

Luego del primer enfrentamiento en Don Bosco al 1100, P. L. intentó huir pese a las lesiones sufridas. La persecución se extendió hasta la intersección de Jara y Libertad, donde el agresor terminó en el suelo, debido a las fracturas en ambos brazos. Personal policial y médico acudió al lugar y dispuso el traslado inmediato del sospechoso al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Luna permaneció internado bajo estricta custodia policial y fue formalmente notificado de la formación de causa por tentativa de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, intervino rápidamente tras el incidente. El representante del Ministerio Público dispuso la realización de peritajes sobre el Fiat Uno para constatar los daños ocasionados y recabar elementos probatorios.

