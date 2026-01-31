Crimen y Justicia

Horror en Bahía Blanca: detuvieron a un hombre acusado de matar a golpes a su beba de dos meses

El sospechoso había llevado a su hija al hospital local alegando que se le había caído de los brazos. Tras 24 horas internada, murió por traumatismos en el cráneo. Las macabras pruebas que encontraron en su casa

Un caso de terror ocurrió en las últimas horas en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Todo comenzó el la madrugada del viernes, cuando un hombre llevó a su hija recién nacida al Hospital Municipal Penna porque, según alegó, se le había caído de los brazos. El cuadro era gravísimo: la menor, identificada como Astrid Ferreyra, tenía severos traumastismos de cráneo y estaba con un paro cardiorrespiratorio. Horas después murió. Y tras su fallecimiento, su propio padre fue detenido acusado de matarla a golpes.

La investigación judicial que devino en el arresto del sospechoso, de 32 años, se inició poco después de la llegada de la beba al centro de salud. A las 4:30 am del viernes, la médica pediatra de guardia que recibió a la paciente llamó a la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad para informar que la menor había ingresado al nosocomio en código rojo a las 00:23, presentando un delicado estado de salud.

En la comunicación, la mujer le contó a la policía la situación y replicó lo que le dijo el padre de la menor al llegar al hospital: que la niña había entrado en paro tras sufrir un golpe cuando se le cayó de los brazos.

Hospital Penna de Bahía Blanca
Ante la sospecha de que se tratara de un caso de abandono de persona o lesiones, las autoridades dieron intervención a la UFI N° 7, conducida por la fiscal Marina Vizzico, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del hecho. En la investigación participó la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Bahía Blanca.

Entre las tareas, se solicitó un reporte médico legal, la recepción de declaraciones testimoniales de los profesionales que asistieron a la menor y la intervención del Servicio Local en el marco del protocolo de actuación ante situaciones de violencia familiar.

Las primeras diligencias arrojaron un panorama preocupante. En primer lugar, a las pocas horas del ingreso de la beba al Hospital, las autoridades del Penna indicaron que Astrid tenía muerte encefálica, lo que obligó a esperar la firma de un neurólogo infantil para avanzar con la desconexión del respirador.

Al mismo tiempo, a partir de los testimonios recolectados por personal policial y judicial, se tomó conocimiento de “indicios de constantes episodios de violencia ejercida por el padre hacia la menor". Además, surgió la sospecha de que las lesiones detectadas en el cuerpo de la beba podrían haberse producido días antes del ingreso hospitalario.

Ante estos elementos, la fiscal dispuso un allanamiento de urgencia en la vivienda donde ocurrió el hecho, ubicada en calle Tomás Guido 2600. La diligencia judicial fue realizada con la colaboración de efectivos de la DDI, Policía Científica y el Ministerio Público Fiscal.

El resultado del operativo fue macabro: encontraron una bañera plástica de color blanca con manchas de sangre y más rastros hemáticos en paredes, puertas y el interior del domicilio. Todo fue levantado y secuestrado a disposición de la Justicia.

Según indicaron fuentes de la investigación a Infobae, las pruebas permitieron establecer que los golpes sufridos por la menor no se habrían producido el día del ingreso de Astrid al hospital, como sostuvo el padre, sino aproximadamente el 28 de enero, dos días antes.

El cúmulo de evidencias y los testimonios llevaron a la aprehensión del hombre, imputado inicialmente por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y abandono de persona. Al mismo tiempo, se recibió el médico definitivo que, tras un encefalograma, confirmó la ausencia total de actividad cerebral en la niña.

Durante la jornada, además, se sumaron más declaraciones a familiares directos de la víctima, que aportaron elementos de prueba que refuerzan la hipótesis de una agresión intencional por parte del progenitor. La causa recabada en el expediente policial refiere que los testimonios y pruebas materiales coinciden en una situación de violencia sistemática contra la beba.

A las 23:19 del viernes 30 de enero, las autoridades del Hospital Penna comunicaron el fallecimiento de Astrid Aitana. El resultado de la autopsia, cuya espera fue informada por el Ministerio Público Fiscal, será clave para determinar la mecánica de las lesiones y la compatibilidad con la versión ofrecida por el imputado.

En función del desenlace fatal, la causa ahora será remitida a la Fiscalía 5 de Homicidios, donde se definirá el cambio de calificación legal y se profundizarán las investigaciones para esclarecer la responsabilidad penal del detenido.

