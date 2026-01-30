Crimen y Justicia

La familia de Narela Barreto lanzó una colecta para poder repatriar su cuerpo desde Los Ángeles: cuesta 50 mil dólares

Para recibir la ayuda económica, sus familiares abrieron una cuenta en Instagram. Ya juntaron casi 10 millones de pesos

Guardar
La joven de 27 años
La joven de 27 años fue hallada muerta en las calles de Los Ángeles (Fotos: @familianarela)

La familia de Narela Micaela Barreto enfrenta una carrera contrarreloj y apela a la solidaridad para reunir el dinero necesario para repatriar el cuerpo de la joven argentina de 27 años encontrada muerta en una calle de Los Ángeles. Según confirmó una de sus primas a Infobae, el traslado de Estados Unidos a Argentina cuesta 50 mil dólares, una cifra que les resulta imposible de afrontar sin colaboración.

Santiago Barreto, el hermano de Narela, explicó en una entrevista con Telefé que su prioridad por estas horas es recaudar el dinero necesario. Además, dijo que el consulado argentino les brindó acompañamiento desde el primer momento, pero que la familia debe afrontar el costo total del proceso.

“El consulado con nosotros, de diez. Estuvo siempre ayudándonos, manteniéndonos tranquilos de que van a hacer todo lo posible. Hicieron todo lo posible y nos dijeron que cuesta mucho repatriar el cuerpo, que ellos se iban a encargar de todos los papeles, pero lo único que tenemos que encargarnos es recaudar la plata”, insistió el joven.

Para centralizar la campaña solidaria, la familia habilitó la cuenta de Instagram @familianarela, donde publican los datos para colaborar. “A todos los que quieran colaborar, el alias bancario para donaciones es chiqui.nare.mp“, invitó Santiago en vivo, subrayando la urgencia de contar con el apoyo de la comunidad.

El dinero que lleva recaudado
El dinero que lleva recaudado la familia Barreto hace 10 horas

La respuesta de la gente fue inmediata: a 15 horas de haber comenzado la colecta, la familia ya había logrado recaudar 9 millones de pesos. “No alcanzan las palabras para agradecer tanta generosidad, muchas gracias a todos. Sigamos”, agradecieron en la cuenta oficial.

La familia Barreto también contó con el respaldo de allegados y amigos en Los Ángeles, quienes iniciaron gestiones para acompañar al padre de Narela durante los trámites. Actualmente, el hombre se hospeda en el departamento donde vivía la joven, a la espera de poder concretar el regreso definitivo del cuerpo a la Argentina.

La creación de la cuenta
La creación de la cuenta de la familia Barreto

Cómo sigue la investigación

En paralelo al pedido de ayuda, la familia sigue de cerca la investigación por la muerte de Narela. El cuerpo apareció a unas cinco cuadras del departamento donde la joven se había mudado recientemente. Según relataron, la última comunicación con ella fue el viernes en que dejó de responder mensajes; desde entonces, la angustia y la incertidumbre dominaron a los Barreto. “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida”, resumió Santiago.

Marcelo Barreto informa el dinero
Marcelo Barreto informa el dinero que se va juntando en la cuenta familiar para poder afrontar los gastos para la repatriación del cuerpo de Narela

El proceso para obtener el informe definitivo de la autopsia se mantiene en curso, mientras la familia reclama celeridad y transparencia. Sin embargo, la prioridad inmediata es lograr los fondos para la repatriación y poder despedir a Narela en su país.

Temas Relacionados

Narela Micaela BarretoLos ÁngelesEstados UnidosSantiago BarretocolectaInstagramrepatriaciónúltimas noticias

Últimas Noticias

“La encontraron en la calle”: el hermano de Narela Barreto dio detalles del hallazgo de la joven que apareció muerta en EEUU

La familia informó que el cuerpo apareció a pocas cuadras del último domicilio. La joven había desaparecido el pasado 23 de enero

“La encontraron en la calle”:

Detuvieron a cerca de 30 personas en Córdoba tras un mega operativo por causas de robo y abuso sexual

Pese al gran número de arrestos, las autoridades no descartan futuras aprehensiones. Uno de los detenidos era buscado por tentativa de homicidio

Detuvieron a cerca de 30

Rescataron a una mujer en Santa Fe en el marco de una causa por trata de personas

Los allanamientos se produjeron en una vivienda al norte de Rosario. En los operativos, incautaron celulares y documentación clave para la causa

Rescataron a una mujer en

Mató a tiros a un joven en Neuquén y cayó tras permanecer más de un año prófugo

La víctima caminaba junto a dos amigos cuando fue interceptada por dos atacantes. Existían conflictos previos entre ellos

Mató a tiros a un

Imputarán hoy al joven que asesinó a su padre en el río Paraná mientras se intensifica la búsqueda del cuerpo

El sospechoso ya fue trasladado a la localidad de Diamente tras ser detenido mientras caminaba por la calle en San Lorenzo, provincia de Santa Fe

Imputarán hoy al joven que
DEPORTES
Novak Djokovic derrotó a Jannik

Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón en el dobles del Abierto de Australia

El crudo relato del ex River Augusto Batalla sobre la depresión: “Tomaba dos vasos de vino para dormir”

La increíble “atajada escorpión” del arquero rival del Dibu Martínez en la Europa League

TELESHOW
Andrea Rincón criticó al pastor

Andrea Rincón criticó al pastor que difundió el audio de la joven asesinada en Los Ángeles: “Fue una traición”

La escapada de Dolores Barreiro a Jujuy: estilo boho chic, gastronomía regional y la previa del carnaval

La desopilante discusión en italiano entre Wanda Nara y Maxi López: ironías, reproches y un exabrupto

Pilar Gamboa recordó cómo fue su romance con Rodrigo de la Serna: “No lo sabe mucha gente”

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

INFOBAE AMÉRICA

El Super Bowl LX apuesta

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en Panamá

Indignación en São Paulo: mataron a tiros a un perro callejero durante una discusión frente a un centro comercial

De Moscú a Ciudad de México: ¿quiénes proveen petróleo a Cuba?

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán