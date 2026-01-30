La familia de Narela Barreto lanzó una colecta para poder repatriar su cuerpo desde Los Ángeles: cuesta 50 mil dólares

La joven de 27 años fue hallada muerta en las calles de Los Ángeles (Fotos: @familianarela)

La familia de Narela Micaela Barreto enfrenta una carrera contrarreloj y apela a la solidaridad para reunir el dinero necesario para repatriar el cuerpo de la joven argentina de 27 años encontrada muerta en una calle de Los Ángeles. Según confirmó una de sus primas a Infobae, el traslado de Estados Unidos a Argentina cuesta 50 mil dólares, una cifra que les resulta imposible de afrontar sin colaboración.

Santiago Barreto, el hermano de Narela, explicó en una entrevista con Telefé que su prioridad por estas horas es recaudar el dinero necesario. Además, dijo que el consulado argentino les brindó acompañamiento desde el primer momento, pero que la familia debe afrontar el costo total del proceso.

“El consulado con nosotros, de diez. Estuvo siempre ayudándonos, manteniéndonos tranquilos de que van a hacer todo lo posible. Hicieron todo lo posible y nos dijeron que cuesta mucho repatriar el cuerpo, que ellos se iban a encargar de todos los papeles, pero lo único que tenemos que encargarnos es recaudar la plata”, insistió el joven.

Para centralizar la campaña solidaria, la familia habilitó la cuenta de Instagram @familianarela, donde publican los datos para colaborar. “A todos los que quieran colaborar, el alias bancario para donaciones es chiqui.nare.mp“, invitó Santiago en vivo, subrayando la urgencia de contar con el apoyo de la comunidad.

El dinero que lleva recaudado la familia Barreto hace 10 horas

La respuesta de la gente fue inmediata: a 15 horas de haber comenzado la colecta, la familia ya había logrado recaudar 9 millones de pesos. “No alcanzan las palabras para agradecer tanta generosidad, muchas gracias a todos. Sigamos”, agradecieron en la cuenta oficial.

La familia Barreto también contó con el respaldo de allegados y amigos en Los Ángeles, quienes iniciaron gestiones para acompañar al padre de Narela durante los trámites. Actualmente, el hombre se hospeda en el departamento donde vivía la joven, a la espera de poder concretar el regreso definitivo del cuerpo a la Argentina.

La creación de la cuenta de la familia Barreto

Cómo sigue la investigación

En paralelo al pedido de ayuda, la familia sigue de cerca la investigación por la muerte de Narela. El cuerpo apareció a unas cinco cuadras del departamento donde la joven se había mudado recientemente. Según relataron, la última comunicación con ella fue el viernes en que dejó de responder mensajes; desde entonces, la angustia y la incertidumbre dominaron a los Barreto. “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida”, resumió Santiago.

Marcelo Barreto informa el dinero que se va juntando en la cuenta familiar para poder afrontar los gastos para la repatriación del cuerpo de Narela

El proceso para obtener el informe definitivo de la autopsia se mantiene en curso, mientras la familia reclama celeridad y transparencia. Sin embargo, la prioridad inmediata es lograr los fondos para la repatriación y poder despedir a Narela en su país.