Eludió un control policial en Mar del Plata y murió tras chocar contra un patrullero

La víctima tenía 22 años y la moto en la que viajaba se prendió fuego tras el impacto

Mar del Plata: eludió un control policial y murió tras chocar contra un patrullero (Videos e imágenes: @Hechosanderecho)

Un joven de 22 años murió este jueves al chocar contra un patrullero en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de una persecución policial que se inició luego de que no se detuviera en un control vehicular.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Luro y Angelelli, cuando el motociclista, al llegar a un control efectuado por la División de Automotores, optó por eludirlo y continuar su marcha.

En ese momento, los agentes comenzaron a perseguirlo por varias cuadras, desplazándose por la principal arteria de la ciudad.

Testigos consultados por el medio marplatense La Capital relataron que el joven tomó dirección hacia la rotonda del Hipódromo y luego regresó en sentido opuesto, rumbo a Champagnat. Fue en ese trayecto, mientras transitaba el carril central sin divisorio, donde se produjo el choque fatal con el móvil policial.

La motocicleta involucrada se incendió
La motocicleta involucrada se incendió tras el impacto cerca de la vereda norte

“Se lo vio haciendo zig zag por el carril central, que no tiene cantero divisorio para las dos manos. Apenas cruzó la calle Angelelli se produjo la colisión, en el carril por el que avanzaba el patrullero”, detallaron los testigos.

A raíz del impacto, tanto el conductor de la moto como el vehículo salieron despedidos hacia la vereda norte. La motocicleta se incendió de inmediato.

Al lugar arribaron varios móviles de la Policía Bonaerense, una dotación de Bomberos del Cuartel Monolito y una ambulancia de SAME. Los médicos constataron el fallecimiento del motociclista y la existencia de lesiones en los agentes que ocupaban el patrullero involucrado en el choque.

Más videos del siniestro en el que un joven de 22 años murió tras chocar contra un patrullero en Mar del Plata

Según trascendió, el sistema de rastreo AVL del patrullero marcó una velocidad de 50 kilómetros por hora en el momento del choque.

La fiscal Camila Moure, a cargo del caso, solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y convocó a testigos para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Fuentes del caso dijeron que, contrariamente a las versiones que sindicaban a la víctima como un presunto motochorro, el chico fallecido no tenía antecedentes.

Un menor detenido por robar un auto con una bebé dentro

El hecho ocurrió en Mar del Plata y hay un detenido

Un adolescente de 17 años fue detenido en las últimas horas por la Policía Bonaerense acusado de ser el autor del robo de un auto con una bebé de tres meses en su interior, un hecho que había ocurrido hace dos semanas en el barrio San Juan de la ciudad de Mar del Plata.

El caso tuvo amplia repercusión a raíz del riesgo que representó la situación para la pequeña. El episodio sucedió durante la tarde del 14 de enero pasado, unos minutos después de las 16, en la esquina de Olazábal y Belgrano.

Allí, un hombre de 39 años estacionó su Ford Focus frente a una despensa y bajó a comprar, dejando a su hija en el asiento trasero. En ese momento, un ladrón se subió al vehículo y se fue rápidamente del lugar.

El coche había quedado con la ventanilla baja y la puerta sin traba.

Por suerte, la angustia para el padre duró poco. Pocos minutos después, tras el llamado al 911 que alertó a la Policía, las autoridades localizaron el auto abandonado en la zona de Peña y Olazábal, a pocas cuadras del lugar del robo. La bebé estaba en su sillita, sin lesiones ni signos de maltrato, y fue devuelta a su papá.

La investigación pasó días más tarde al Gabinete de Menores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata, que recolectó testimonios y revisó imágenes de cámaras de seguridad de la zona. Con esos elementos, se identificó al presunto autor del robo, un adolescente de 17 años cuya detención fue ordenada por la fiscalía.

