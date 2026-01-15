Crimen y Justicia

Robaron un auto en Mar del Plata con una bebé de tres meses dentro

Luego de que el caso fuera denunciado a las autoridades, se activó un operativo para dar con la menor de edad. Su padre había dejado el auto en marcha para comprar en un almacén de la zona

Guardar
La zona donde se encontraba
La zona donde se encontraba estacionado el vehículo

Un hombre vivió una pesadilla este miércoles en Mar del Plata luego de que denunciara que se habían llevado a su bebé de tres meses durante el robo de su auto. La pequeña se había quedado en el interior del vehículo, cuando un delincuente tomó posesión de él.

El episodio ocurrió cerca de las 16:00 horas en la zona de Belgrano y Olazábal, cuando un desconocido sustrajo un Ford Focus que había quedado en marcha frente a un almacén del barrio San Juan. En ese momento, el padre de la pequeña se encontraba en el interior del local.

Pese a descubrir que la menor se encontraba dentro del rodado, el asaltante huyó acelerando por la calle Olazábal. La denuncia ingresó rápidamente al 911 y el hombre, en estado de shock, alertó a las autoridades sobre la presencia de su hija pequeña dentro del auto robado.

Según la información publicada por el medio marplatense 0223, el operativo de búsqueda finalizó minutos después, cuando las autoridades hallaron el vehículo abandonado cerca de las calles Tierra del Fuego y Rodríguez Peña, en el barrio Centenario. Asimismo, confirmaron que el personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) asistió a la menor, que se encontraba ilesa, hasta el reencuentro con su familia.

El barrio donde fue encontrado
El barrio donde fue encontrado el auto y la bebé

Una mujer logró evitar que se llevaran a sus hijos durante el violento robo de su auto

A finales de 2025, un caso de similares características fue reportado en la ciudad de Córdoba. La víctima fue una mujer de 28 años, que protagonizó una violenta secuencia durante un robo. Aunque el delincuente se llevó su automóvil, estuvo a punto de llevarse a sus hijos.

El brutal asalto ocurrió la mañana del domingo 29 de diciembre, cuando la joven detuvo su vehículo en una calle del barrio Argüello. El incidente ocurrió alrededor de las 10:12 horas en la avenida Recta Martinolli al 6200.

Según datos recopilados por El Doce.tv, los testigos de la escena relataron haberla visto detenerse, con la intención de cambiarle la remera a uno de sus pequeños y, en ese instante, fue abordada y amenazada con un arma por un delincuente que le exigió que la entrega del coche. “Dame el auto, o te cago matando”, habría pronunciado el agresor, según los relatos testimoniales.

La zona en donde ocurrió
La zona en donde ocurrió el robo

Pese al momento de desesperación, la mujer logró sacar a sus hijos del auto segundos antes de que el ladrón se escapara con el vehículo. De hecho, aseguraron que el asaltante se apoderó del Honda Civic gris y aceleró, mientras la madre retiraba de la sillita a su hijo menor.

Luego de que el hecho fuera denunciado, los investigadores abrieron una causa caratulada como robo calificado. Asimismo, confirmaron que la pesquisa quedó bajo la responsabilidad de la Justicia de la provincia de Córdoba.

Por su parte, la Policía provincial montó controles en las inmediaciones y distribuyó el alerta a todas las unidades en servicio. De la misma manera, el personal especializado inició la recolección de pruebas y el seguimiento del vehículo, debido a que había surgido la sospecha de que el automóvil robado podía haber sido utilizado en otros delitos en otras zonas de la ciudad.

Fue así que, horas más tarde, las autoridades confirmaron que habían recuperado el automóvil robado. Según la información publicada por La Voz del Interior, el rodado fue encontrado en la calle Gerardo Gritti al 6500, en barrio Hermana Sierra.

El hallazgo fue posible gracias a un llamado recibido por la línea de emergencias del 911, que había alertado sobre la presencia de unos hombres sospechosos. Asimismo, indicaron que el grupo se encontraba desarmando el vehículo, con la presunta intención de comercializar las piezas extraídas.

Temas Relacionados

Mar del PlataRobosBebéAutoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre por golpear a un policía en Neuquén y descubrieron que estaba prófugo de la Justicia

El individuo cumplía una condena en un domicilio, pero se había escapado semanas atrás

Detuvieron a un hombre por

Asesinó con un destornillador a un vecino tras una pelea en Navidad y cayó tres semanas después

La víctima sufrió una infección generalizada, debido al estado en el que se encontraba la herramienta utilizada, y murió el 2 de enero

Asesinó con un destornillador a

Cuidó durante meses a una mujer mayor para ganarse su confianza y le robó una caja fuerte con joyas y dólares

La empleada autorizó la entrada de un presunto cerrajero al departamento. El monto robado oscila entre 20 mil y 60 mil dólares

Cuidó durante meses a una

Detuvieron a una mujer por negarse a que su bebé reciba atención médica e investigan un caso de maltrato infantil

Luego de que la madre del pequeño intentara llevárselo a la fuerza, forcejeó con una médica, que intentaba detenerla. También descubrieron que se trataba de una conducta reincidente en ella

Detuvieron a una mujer por

Ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos por datos sobre un joven desaparecido en Chaco

El hombre desapareció en septiembre de 2025 y la investigación se lleva a cabo, bajo la hipótesis de un posible homicidio o de trata de personas con fines de explotación laboral

Ofrecieron una recompensa de 5
DEPORTES
La impensada interna gastronómica que

La impensada interna gastronómica que sacude a la barra de Boca y amenaza con romper la paz antes del inicio del torneo

Fue segundo en el Rally Dakar 1985 y volvió a correr: la increíble historia del “Toro”, un camión de dos motores que les ganó a los autos

Hace 40 años se iniciaba el verdadero camino a México ‘86: el increíble operativo Tilcara de Bilardo y la predicción de Maradona

La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

TELESHOW
Sol, mar y conexión real:

Sol, mar y conexión real: la tarde romántica de El Tucu López y Noe Antúnez en Punta del Este

Gloria Carrá desafía tabúes con Sex en Mar del Plata: “Hay que sacarle el acartonamiento a la sexualidad”

Quiénes son los populares artistas que se ofrecieron a cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La jugada propuesta de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Terminemos con esta tensión sexual”

Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos dos muertos y

Al menos dos muertos y un herido por otro desplome de una grúa en Tailandia

El Reino Unido reportó más de un millón de bajas rusas desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022

EN VIVO | El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este jueves para tratar la situación en Irán

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

Carta a Javier Bardem