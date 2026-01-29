Crimen y Justicia

Robaron un auto en Mar del Plata con una bebé de tres meses dentro: detuvieron a un adolescente

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Este jueves fue arrestado un menor de 17 años

Guardar
El hecho ocurrió en Mar del Plata y hay un detenido

Un adolescente de 17 años fue detenido en las últimas horas por la Policía Bonaerense acusado de ser el autor del robo de un auto con una bebé de tres meses en su interior, un hecho que había ocurrido hace dos semanas en el barrio San Juan de la ciudad de Mar del Plata.

El caso tuvo amplia repercusión a raíz del riesgo que representó la situación para la pequeña. El episodio sucedió durante la tarde del 14 de enero pasado, unos minutos después de las 16, en la esquina de Olazábal y Belgrano.

Allí, un hombre de 39 años estacionó su Ford Focus frente a una despensa y bajó a comprar, dejando a su hija en el asiento trasero. En ese momento, un ladrón se subió al vehículo y se fue rápidamente del lugar.

La escena duró menos de un minuto y quedó registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo el delincuente, que usaba una gorra oscura, aparece en escena inmediatamente después de que el conductor ingresara al negocio. El coche había quedado con la ventanilla baja y la puerta sin traba.

El ladrón dio la vuelta al vehículo, caminando despacio. Primero miró hacia el interior del local un par de veces y se asomó al auto. Luego, retrocedió unos pasos y volvió a observar si el dueño seguía realizando la compra dentro del comercio. Tras asegurarse, se subió al Focus y arrancó.

Por suerte, la angustia para el padre duró poco. Pocos minutos después, tras el llamado al 911 que alertó a la Policía, las autoridades localizaron el auto abandonado en la zona de Peña y Olazábal, a pocas cuadras del lugar del robo. La bebé estaba en su sillita, sin lesiones ni signos de maltrato, y fue devuelta a su papá.

La investigación pasó días más tarde al Gabinete de Menores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata, que recolectó testimonios y revisó imágenes de cámaras de seguridad de la zona. Con esos elementos, se identificó al presunto autor del robo, un adolescente de 17 años cuya detención fue ordenada por la fiscalía.

La aprehensión se concretó durante la mañana de este jueves en una vivienda del barrio Centenario, ubicada en la calle Chile al 3000, donde los efectivos secuestraron un teléfono celular y una gorra que coincide con la utilizada por el ladrón durante el episodio.

El menor quedó imputado por el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública y fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán, donde permanece a disposición de la Justicia.

Arrebato en Mar del Plata

Le arrebató la cadena de oro a un turista en Mar del Plata y huyó a toda velocidad (Video: 0223)

Un turista sufrió el robo de una cadena de oro cuando caminaba con su familia por la avenida José Manuel Estrada y la costa, antes de ingresar a la playa en la ciudad balnearia.

El asalto quedó registrado en un video filmado por un testigo desde un auto, donde se observa cómo un joven se acerca a la víctima, lo enfrenta y le arranca la cadena para luego huir corriendo. La pareja del turista gritó desesperada y el hombre intentó perseguir al ladrón, pero el asaltante cruzó la avenida Patricio Peralta Ramos y escapó junto a un cómplice que lo esperaba en un Volkswagen Fox gris.

La familia que grabó la secuencia siguió el auto de los delincuentes durante una cuadra, mientras relataban su sorpresa y bronca por lo que estaban presenciando. Por el momento, no hay sospechosos identificados ni detenidos en relación al robo.

Temas Relacionados

RobosMar del PlataInseguridadÚltimas noticias

Últimas Noticias

El triste final de Luna: por qué se demoró más de un mes en reconocer el cuerpo de la adolescente desaparecida

La chica de 13 años salió de su casa el 23 de diciembre, pero la búsqueda de paradero se aceleró recién el martes pasado. La menor había muerto en Nochebuena, atropellada por un auto y figuraba como NN. Los grises que expone el caso y el llamado anónimo clave

El triste final de Luna:

El video del “vecino ladrón” que aprovechó que los dueños de casa estaban de vacaciones para robarles

Ocurrió en Virrey del Pino y un pariente ya les avisó a los propietarios para que regresen de La Costa. Buscan al sospechoso

El video del “vecino ladrón”

Golpe en un taller clandestino de La Plata que funcionaba como desarmadero de motos

Hay un ciudadano paraguayo imputado por el delito de encubrimiento con ánimo de lucro y el lugar fue clausurado

Golpe en un taller clandestino

La Justicia ya investiga la amenaza a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

Una fiscalía porteña está al frente del caso luego de que autoridades del canal hicieran la denuncia. La conductora de “A la tarde” expresó su preocupación por los mensajes y fotos intimidatorias que recibió la producción

La Justicia ya investiga la

Una mujer murió tras caer desde un segundo piso durante una violenta discusión de pareja: detuvieron al novio

Ocurrió en La Plata. El sospechoso fue acusado de homicidio agravado por violencia de género

Una mujer murió tras caer
DEPORTES
Tensión con la llegada de

Tensión con la llegada de Pipa Benedetto a Ecuador: el caótico cruce con los aficionados del Barcelona y un fuerte pedido

Se confirmaron las sanciones tras la escandalosa final de la Copa Africana: la insólita medida que tomó el público senegalés

La sensacional doble atajada del Dibu Martínez para la victoria 3-2 del Aston Villa sobre el Salzburgo por la Europa League

Lanús le gana a Unión en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

Morgan Riddle, la influencer y pareja de un tenista top ten del mundo que ganó más dinero que él durante el Abierto de Australia

TELESHOW
La palabra de Karina Mazzocco

La palabra de Karina Mazzocco tras las amenazas de muerte que recibió: “Estoy atravesando un momento especial”

Cami Homs mostró impactantes imágenes del íntimo momento del parto de su hija Aitana: todas las fotos

Romina Manguel se prepara para otra temporada en radio y televisión: “Trato a mis programas como a mi casa”

La furia de Cecilia Roth ante las acusaciones en su contra: “No fue así, para nada”

El saludo de Mario Pergolini a Susana Giménez por su cumpleaños: “Te vuelvo a pedir perdón”

INFOBAE AMÉRICA

Cancillería panameña da seguimiento al

Cancillería panameña da seguimiento al accidente en el Lago de Atitlán que dejó dos panameñas fallecidas

Casa por cárcel para el exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo tras imputación penal

Trump afirmó que Hamas “parece” dispuesto a desarmarse mientras Estados Unidos presiona por la segunda fase del alto el fuego

Investigan si un exoplaneta tiene características similares a la Tierra: qué dice la NASA

La sorprendente historia detrás de los patines de hielo: de huesos antiguos a tecnología de vanguardia