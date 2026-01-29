Robaron un auto en Mar del Plata con una bebé de tres meses dentro: detuvieron a un adolescente

El hecho ocurrió en Mar del Plata y hay un detenido

Un adolescente de 17 años fue detenido en las últimas horas por la Policía Bonaerense acusado de ser el autor del robo de un auto con una bebé de tres meses en su interior, un hecho que había ocurrido hace dos semanas en el barrio San Juan de la ciudad de Mar del Plata.

El caso tuvo amplia repercusión a raíz del riesgo que representó la situación para la pequeña. El episodio sucedió durante la tarde del 14 de enero pasado, unos minutos después de las 16, en la esquina de Olazábal y Belgrano.

Allí, un hombre de 39 años estacionó su Ford Focus frente a una despensa y bajó a comprar, dejando a su hija en el asiento trasero. En ese momento, un ladrón se subió al vehículo y se fue rápidamente del lugar.

La escena duró menos de un minuto y quedó registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo el delincuente, que usaba una gorra oscura, aparece en escena inmediatamente después de que el conductor ingresara al negocio. El coche había quedado con la ventanilla baja y la puerta sin traba.

El ladrón dio la vuelta al vehículo, caminando despacio. Primero miró hacia el interior del local un par de veces y se asomó al auto. Luego, retrocedió unos pasos y volvió a observar si el dueño seguía realizando la compra dentro del comercio. Tras asegurarse, se subió al Focus y arrancó.

Por suerte, la angustia para el padre duró poco. Pocos minutos después, tras el llamado al 911 que alertó a la Policía, las autoridades localizaron el auto abandonado en la zona de Peña y Olazábal, a pocas cuadras del lugar del robo. La bebé estaba en su sillita, sin lesiones ni signos de maltrato, y fue devuelta a su papá.

La investigación pasó días más tarde al Gabinete de Menores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata, que recolectó testimonios y revisó imágenes de cámaras de seguridad de la zona. Con esos elementos, se identificó al presunto autor del robo, un adolescente de 17 años cuya detención fue ordenada por la fiscalía.

La aprehensión se concretó durante la mañana de este jueves en una vivienda del barrio Centenario, ubicada en la calle Chile al 3000, donde los efectivos secuestraron un teléfono celular y una gorra que coincide con la utilizada por el ladrón durante el episodio.

El menor quedó imputado por el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública y fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán, donde permanece a disposición de la Justicia.

Arrebato en Mar del Plata

Le arrebató la cadena de oro a un turista en Mar del Plata y huyó a toda velocidad (Video: 0223)

Un turista sufrió el robo de una cadena de oro cuando caminaba con su familia por la avenida José Manuel Estrada y la costa, antes de ingresar a la playa en la ciudad balnearia.

El asalto quedó registrado en un video filmado por un testigo desde un auto, donde se observa cómo un joven se acerca a la víctima, lo enfrenta y le arranca la cadena para luego huir corriendo. La pareja del turista gritó desesperada y el hombre intentó perseguir al ladrón, pero el asaltante cruzó la avenida Patricio Peralta Ramos y escapó junto a un cómplice que lo esperaba en un Volkswagen Fox gris.

La familia que grabó la secuencia siguió el auto de los delincuentes durante una cuadra, mientras relataban su sorpresa y bronca por lo que estaban presenciando. Por el momento, no hay sospechosos identificados ni detenidos en relación al robo.