Crimen y Justicia

Chocaron de frente una camioneta y un camión en Entre Ríos: hay tres muertos y un herido grave

La tragedia ocurrió esta mañana en la Ruta Nacional 18, a la altura del Paraje Las Tunas. El vehículo de mayor porte, con semirremolque, tenía patente brasileña

Tres muertos en un choque frontal en la Ruta 18 en Entre Ríos (Fotos y videos: Gentileza Javier Aragón)

Tres muertos y un herido de gravedad fue el saldo de un terrible choque frontal entre un camioneta y un camión, con patente brasileña, ocurrido este viernes en la Ruta Nacional 18, cerca del acceso a Las Tunas, provincia de Entre Ríos.

La Nissan Frontier, impactó de frente a las 7:30 contra un camión Volvo 460 con semirremolque. En la camioneta viajaban cuatro ocupantes. Las víctimas fueron Javier Alejandro Casal, Isaac Natanael Fister (34), domiciliado en Colón, Entre Ríos, e Ismael Sebastián Fonseca, de San Benito, también Entre Ríos, que perdieron la vida en el lugar del accidente.

Por su parte, Diego Damian Girard, de 33 años, de la zona rural de Villa Urquiza, Entre Ríos, fue trasladado en estado grave al Hospital San Martín. Por el momento, fuentes policiales no pudieron identificar quién conducía la camioneta.

La brutalidad del impacto impidió
La brutalidad del impacto impidió identificar qué persona conducía la camioneta (Policía de Entre Ríos)

El camión Volvo, matrícula RYS3H99, y su semirremolque, dominio RYO1C71, eran conducidos por Andre Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años y nacionalidad brasileña, quien resultó ileso. El vehículo transportaba carne con destino a Santo Tomé (Santa Fe) y su conductor quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo a los datos iniciales, se trató de una colisión frontal, donde el camión circulaba de este a oeste y la pick up en sentido contrario.

La unidad de emergencia acudió junto a la Policía, los Bomberos, el personal de Criminalística y autoridades judiciales. Las causas del hecho son materia de investigación y no se descartan la invasión de carril, una maniobra imprudente, error humano o el estado del asfalto como responsables de la colisión.

Más choques y muertes en las rutas de Entre Ríos

Otro accidente en la Ruta Nacional 18, pero dentro del departamento San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, dejó como saldo el fallecimiento de un hombre tras un choque frontal entre un automóvil y una camioneta.

La mañana de ayer, a la altura del kilómetro 216,5, dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos impactaron de frente en una curva. El hecho involucró a un Fiat Uno, conducido por un hombre oriundo de Concordia, quien viajaba junto a su esposa y su hija en dirección a la ciudad de San Salvador. En sentido contrario, una Volkswagen Amarok era manejada por un hombre domiciliado en la misma localidad.

Según detalló el comisario a cargo del operativo en diálogo con el medio local El Once, las condiciones de la ruta y la visibilidad eran adecuadas, pero las causas exactas del accidente permanecen bajo análisis. En ese sentido precisó que no se descarta la hipótesis de un intento de sobrepaso, aunque no se confirmó la intervención de un tercer vehículo.

El brutal impacto terminó con la muerte instantánea del conductor del Fiat Uno. Su esposa e hija, al igual que el conductor de la Volkswagen Amarok, sufrieron lesiones consideradas leves y fueron derivados para recibir atención médica en el Hospital San Miguel de San Salvador y el Hospital Eva Perón de General Campos, respectivamente.

Los equipos de Bomberos Voluntarios debieron emplear herramientas especiales para extraer el cuerpo del conductor del Fiat, que había quedado atrapado. El fiscal en turno ordenó el traslado de los restos a la morgue judicial de Concordia para realizar la autopsia.

Personal de Policía Científica y del Gabinete Criminalístico intervino en la escena del siniestro para llevar a cabo pericias orientadas a determinar las circunstancias precisas del hecho. Mientras tanto, la circulación en la zona quedó restringida a un solo carril con paso asistido para permitir las tareas de auxilio y recolección de pruebas.

La cifra de víctimas fatales por accidentes viales en Entre Ríos durante 2024 alcanzó las 25 personas tras este siniestro, según datos oficiales. La ruta permaneció cortada parcialmente varias horas para permitir las tareas de rescate, peritaje y remoción de los vehículos.

