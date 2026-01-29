Robaron una camioneta y se desató una persecución a los tiros por Lomas de Zamora: hay un menor detenido

Uno de los sospechosos recibió un disparo en la cabeza y fue derivado al hospital bajo custodia policial

Una persecución que comenzó tras el robo de una camioneta en Lomas de Zamora derivó en una secuencia que terminó con un tiroteo en plena vía pública, un herido grave y un menor detenido. El operativo policial se desplegó rápidamente luego de que un móvil avistara el vehículo.

Todo se inició cuando el sistema 911 alertó sobre la circulación de una camioneta de la marca Chevrolet, modelo S10, que había sido robada en Villa Galicia. Según informaron fuentes del caso a Infobae, el móvil policial localizó el vehículo en la intersección de Juncal y Oyuela. Allí, los sospechosos chocaron contra el vehículo en el que viajaban los agentes.

De esta manera, dos personas armadas descendieron y abordaron un Fiat Cronos, mientras un tercer hombre permanecía en la camioneta. Fue en ese momento cuando se produjo el intercambio de disparos entre los agentes policiales y los dos sospechosos. Durante el enfrentamiento, uno de ellos recibió un disparo en la cabeza.

El individuo se encontraba grave, pero con signos vitales al momento de ser trasladado y no portaba documentación que permitiera su identificación. Los agentes del SAME lo derivaron al Hospital Vecinal bajo custodia. Además, un segundo implicado, que según su propio testimonio tiene 17 años, quedó aprehendido.

Dentro del Fiat Cronos gris, en el asiento del acompañante, los efectivos hallaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Por otro lado, la camioneta S10 fue encontrada más tarde en Chascomús y Pasaje 1, en el Barrio El Ceibo, sin ocupantes.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Menores 6 de Lomas de Zamora, cuyo titular ordenó que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional.

Durante la madrugada del lunes, la Policía de la Ciudad detuvo en Villa Celina a dos jóvenes, uno menor de edad y con antecedentes, tras una persecución de casi 50 cuadras a bordo de un vehículo robado.

El operativo se activó luego de que personal de la División Anillo Digital localizara un Volkswagen Polo en conducción errática y a alta velocidad por la avenida General Paz. Según reportó la fuerza de seguridad, el procedimiento se inició a la altura de la avenida Eva Perón, en Villa Lugano, cuando los oficiales detectaron el auto sospechoso.

Los efectivos relataron que “al observar la actitud zigzagueante y el exceso de velocidad, realizamos señales sonoras y lumínicas desde nuestras motos, lo que provocó que el vehículo aumentara la marcha y escapara hacia la localidad de Villa Madero”.

La recorrida incluyó maniobras en contramano sobre el puente Boulogne Sur Mer, en la zona de Tapiales, y el paso por las inmediaciones del Mercado Central, hasta su ingreso al Barrio Juan Manuel de Rosas (ex Barrio Urquiza), en Villa Celina.

Ambos individuos abandonaron repentinamente el coche tras recorrer un par de cuadras dentro del barrio. La Policía confirmó que “al dejar el auto continuaron la huida a pie, deshaciéndose en el trayecto de un celular Iphone, hasta ser interceptados sobre la calle Socompa”.

En el operativo de detención, los agentes verificaron que uno de los aprehendidos tenía 17 años y antecedentes por robo agravado por uso de arma de fuego. La identificación del automóvil reveló que circulaba con una matrícula distinta a la original y que “por grabado de vidrios y número de chasis, se confirmó que el rodado tenía pedido de secuestro por robo en Moreno, con denuncia registrada el 21 de diciembre último”, según el informe policial.

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional de Menores 5, bajo la dirección de Gonzalo Oliver de Tezanos y la Secretaría 13 de Amalia Fontinovo, quien dispuso la detención de ambos sospechosos por encubrimiento y falsificación de documento, el secuestro del auto, el celular y todos los elementos hallados en el interior del vehículo. El adolescente involucrado fue trasladado al Instituto de menores Inchausti, ubicado en Balvanera.