Crimen y Justicia

Muerto y maniatado: buscan pistas del homicidio de Fernando Fazzolari en las cámaras de seguridad

El cuerpo del pintor, de 76 años, fue hallado por su hijo en su casa del barrio porteño de Monserrat

Guardar
Fernando Fazzolari
Fernando Fazzolari

El artista plástico Fernando Fazzolari (76) fue encontrado muerto este lunes en su departamento del barrio porteño de Monserrat y la investigación trabaja sobre la hipótesis de homicidio. Sucede que la víctima estaba maniatada, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Fazzolari fue hallado por su hijo, que se acercó a la propiedad preocupado porque su padre no respondía los mensajes ni llamados. Al llegar, lo encontró en el suelo sin signos vitales.

Las fuentes detallaron que no se registraron faltantes ni ingresos violentados, por lo que, estiman, que el móvil no sería un robo y que fue la propia víctima quien abrió la puerta de su casa.

Avenida de Mayo al 1100,
Avenida de Mayo al 1100, la escena del crimen de Fernando Fazzolari

Aunque la autopsia habla de una data de muerte de entre 48 y 72 horas, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y, por el momento, no se pudo determinar la causa de muerte.

Los investigadores se centran ahora en el análisis de rastros dentro de la escena del crimen y buscan pistas en las cámaras de seguridad de las inmediaciones del departamento, ubicado a pocos metros del Obelisco.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Pablo Turano, quien ordenó el trabajo de la División Homicidios.

Quién era Fernando Fazzolari

Fazzolari, nacido en Buenos Aires en 1949, se formó como pintor con Jorge Demirjián desde 1969 y, dos años más tarde, inició su aprendizaje en dibujo con Julio Pagano.

Hasta 1973 participó en exposiciones colectivas e individuales, etapa tras la cual interrumpió temporalmente la práctica artística para enfocarse en sus estudios universitarios, aunque la alternancia entre arte y otras disciplinas definió su trayectoria.

A partir de 1983, retomó la actividad artística y recibió numerosos reconocimientos: Primera Mención de Pintura en el Salón Anual de la Sociedad Hebraica Argentina en 1971, Mención de Pintura en el Salón Nacional y de Dibujo en el Salón Municipal en 1973, Mención de Pintura en el Premio Prilidiano Pueyrredón en 1983 y Mención de Pintura en el Premio Marcolla a la Joven Generación en 1984.

Entre sus premios más destacados figuran el Primer Premio en la Bienal Internacional de Valparaíso en 1985, el Premio en la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel en 1986, el reconocimiento como Mejor Artista del Año de la Asociación Internacional de Críticos de Arte en 1987, el Premio Günther en 1989 y el Premio al Mejor Envío Extranjero en la Bienal de Valparaíso también en 1989.

Utilizó en sus obras recursos técnicos como dibujos proyectados por un scanner y pasados por un plotter, intermediarios técnicos que agrandan los trazos originales y daban una calidad gráfica que parecían escrituras o una partitura musical.

Durante su última etapa, profundizó en el arte de la caligrafía china junto a su maestro Zhong Chuanmin(Pablo Zhong) y se dedicó a la elaboración de pinceles. También colaboró con la biografía artística de Lo Yuao, un artista cantonés radicado en Argentina.

Recibió además la Medalla de Plata en el Premio Hoesch en 1991 y el Premio a las Artes Visuales de la Asociación Internacional de Críticos de Arte en 1990 y 1993. En 1992 fue distinguido con el Premio Konex en Técnica Mixta y la Mención en Pintura de ese mismo certamen, así como la Beca Miró en 1993 y el Premio Clamor Brzeska en 2001.

La Cámara Argentino China comunicó su fallecimiento y destacó su papel como presidente de IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina) y su energía en el fortalecimiento del vínculo entre Argentina y China.

Desde esa institución recordaron su acompañamiento de más de 50 años en el desarrollo de obras emblemáticas del país como la represa Salto Grande, Piedra del Águila, el Paseo del Bajo, el soterramiento del FFCC Sarmiento y varias líneas de subterráneos en Buenos Aires.

Su legado abarca también su trayectoria como economista por la Universidad de Buenos Aires, campo donde alternó con la producción artística y aportó a la ingeniería y al desarrollo de infraestructura nacional.

Temas Relacionados

Fernando FazzolariMonserratHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó un ladrón de nacionalidad boliviana que se hacía pasar por pastor evangélico para evadir a la Policía

El hombre fue capturado en las inmediaciones de un templo de Lavallol. Su captura fue celebrada por la ministra Alejandra Monteoliva

Cayó un ladrón de nacionalidad

Le arrebató la cadena de oro a un turista en Mar del Plata y huyó: todo quedó grabado por un testigo

La víctima se encontraba junto a sus familiares en la Av. José Manuel Estrada y la costa

Le arrebató la cadena de

Declaró la mujer que fue encontrada maniatada en Córdoba y complicó al principal detenido

Tania Suárez brindó su versión de los hechos, pero aseguró que no puede recordar todo lo que sucedió durante esos dos días que estuvo desaparecida

Declaró la mujer que fue

Nahir Galarza denunció perfiles en redes sociales que difunden sus fotos modificadas por IA: “No soy yo”

De 27 años y condenada en 2018 a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, pidió a sus seguidores que no transfieran dinero a ninguna cuenta que tenga su nombre

Nahir Galarza denunció perfiles en

Robaron una camioneta y se desató una persecución a los tiros por Lomas de Zamora: hay un menor detenido

Los sospechosos colisionaron contra un móvil policial y embistieron dos autos estacionados, uno de los involucrados resultó gravemente herido y fue trasladado

Robaron una camioneta y se
DEPORTES
“No me hagas muecas”: el

“No me hagas muecas”: el tenso cruce de Eduardo Domínguez con un periodista por Marcos Rojo y la férrea defensa a Santiago Ascacibar

Flamengo rompió el mercado y concretó el fichaje más caro de la historia del fútbol Sudamericano

La historia del día que Sir Alex Ferguson se enfureció con David Beckham y le pateó un botín a la cara: “Un accidente”

Cómo es el proyecto internacional de fotógrafas que registra el fútbol desde una mirada feminista, situada y colectiva

10 frases de Úbeda: el “descontrol” de Boca tras la caída con Estudiantes y cuándo debutarán Ángel Romero y Santiago Ascacíbar

TELESHOW
Nancy Anka emociona en Carlos

Nancy Anka emociona en Carlos Paz con Íntimo, un show que invita a viajar por su vida y su música

Relax, playa y cariño: así fue el día de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

William Fichtner en Talamasca: “Jasper es una persona que se sienta paciente y hace lo necesario para llegar a donde quiere”

Llega Casino Deluxe, el nuevo ciclo de entrevistas con Emilia Attias: ¿qué contarían los famosos por un millón de dólares?

Maxi López recordó en Masterchef Celebrity sus días con Lionel Messi en el Barcelona: “Asado y PlayStation”

INFOBAE AMÉRICA

La primera ministra japonesa es

La primera ministra japonesa es favorita para lograr la mayoría absoluta tras llamar a elecciones anticipadas

Los exportadores uruguayos critican al gobierno por la baja del dólar: “Estamos desesperados y se actuó tarde”

Hubo cambios de color, olor y sabor en el agua potable en Uruguay: salió marrón de los grifos y hubo quejas

El ministro uruguayo que atropelló a un motociclista conduciendo con una licencia vencida se defendió ante el parlamento

Hallaron restos humanos en la búsqueda de una turista desaparecida hace más de dos años en Australia