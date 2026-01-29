Mató a su padre de un escopetazo, tiró el cuerpo al río Paraná y fue detenido mientras caminaba por Santa Fe

Luis Berón, principal sospechoso del parricidio en Diamante, fue detenido en San Lorenzo tras una intensa búsqueda policial (Foto: PDI)

L. B., de 22 años, señalado como el principal sospechoso de la muerte de su padre en el departamento de Diamante, más precisamente en la isla Puesto Número 3, sobre el río Paraná, en jurisdicción de Entre Ríos, fue capturado este miércoles en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, tras una intensa búsqueda policial. Caminaba tranquilamente por la calle.

El homicidio de Luis Quique Berón, de 53 años, ocurrió en la noche del martes, cuando recibió un tiro, que terminó por ser mortal.

Según publicó el medio local El Once, los testimonios preliminares indican que el incidente se habría originado cuando el joven intentaba mover una embarcación con fallas mecánicas. Durante la discusión, el hijo habría utilizado una escopeta para disparar contra su padre, cuando este se encontraba en el “castillete” de la embarcación.

El cuerpo del hombre fue arrojado al río. Tanto L. B. como la víctima residían en la isla entrerriana, aunque ambos tienen domicilio registrado en la ciudad de San Lorenzo.

Tras descartar el cadáver, el hijo del hombre huyó hacia una isla de más de 7.000 hectáreas, situada frente a Puerto Gaboto.

Luego del hecho, personal de la Jefatura Diamante, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales y la Dirección General de Investigaciones desplegó una serie de rastrillajes terrestres, operativos fluviales y vuelos de drones en “Isla Puesto el 3” a la altura del kilómetro 463 del río Paraná.

Asimismo, se realizaron tareas con el objetivo de hallar el cuerpo de la víctima. Estas incluyeron la intervención de Buzos de Búsqueda de la Compañía de Operaciones Especiales, abarcaron toda la mañana y parte del mediodía del miércoles, aunque no hubo un resultado positivo.

Luego de que se descartara la presencia del prófugo en jurisdicción entrerriana, las autoridades establecieron comunicación con la Policía de Santa Fe, lo que permitió ampliar la búsqueda del otro lado del río.

La búsqueda del parricida incluyó rastreos por tierra, operativos fluviales y vuelos de drones en la Isla Puesto el 3, kilómetro 463 del río Paraná (Policía de Entre Ríos)

La coordinación entre las fuerzas de seguridad de Entre Ríos y Santa Fe permitió que los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Unidad Regional XVII detuvieran a L. B. durante la tarde del miércoles, cuando caminaba tranquilamente por las calles del departamento de San Lorenzo.

El Ministerio Público Fiscal de Diamante informó que sigue en marcha la recolección de pruebas y la continuidad de acciones judiciales, mientras persisten las diligencias para dar con el cuerpo de la víctima.

Intentó matar a su pareja de una puñalada en Entre Ríos y quedó detenido

En el último día del 2025, un hombre fue detenido en Nogoyá, Entre Ríos, tras oírse gritos durante la madrugada del domingo y hallarse a su pareja gravemente herida en el cuello. La víctima, de 40 años, ingresó en estado crítico al Hospital San Martín de Paraná, donde ingresó con diagnóstico de shock hipovolémico y riesgo de lesión cerebral isquémica, según el primer parte médico citado por Uno de Entre Ríos.

La investigación judicial se orienta a esclarecer las circunstancias del ataque, considerado intento de homicidio agravado, lo que eleva la escala penal prevista. El juez de Garantías Oscar Rossi dictó prisión preventiva por 45 días para el sospechoso, tomando en cuenta sus antecedentes por violencia de género y la gravedad del hecho, informaron fuentes del caso.

El acusado, identificado como A. R., ya arrastraba denuncias por violencia familiar, incluyendo un ataque a machetazos contra una hija y un yerno, resuelto mediante acuerdo. Tras su detención, aseguró que el suceso respondía a “un juego sexual”, declaración que la fiscalía analiza mientras recolecta nuevas pruebas y examina antecedentes y denuncias previas.

El ataque ocurrió en una vivienda de calle Federación. Vecinos alertaron a la policía al escuchar pedidos de ayuda, y los agentes encontraron al presunto agresor cubierto de sangre junto a la víctima. El equipo médico realizó una intervención urgente para ligar la vena yugular y suturar la arteria carótida interna, dejando el pronóstico reservado y bajo observación el edema de cuello e irrigación encefálica.