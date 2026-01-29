Crimen y Justicia

El triste final de Luna: por qué se demoró más de un mes en reconocer el cuerpo de la adolescente desaparecida

La chica de 13 años salió de su casa el 23 de diciembre, pero la búsqueda de paradero se aceleró recién el martes pasado. La menor había muerto en Nochebuena, atropellada por un auto y figuraba como NN. Los grises que expone el caso y el llamado anónimo clave

El pedido realizado por el Ministerio Público de la Acusación de Rosario (MPA)

Luna Ailén Zárate, la adolescente de 13 años que este miércoles se conoció que había fallecido en un siniestro vial en Nochebuena en Rosario mientras su familia la buscaba como desaparecida, fue enterrada este jueves en el cementerio La Piedad.

“La quería encontrar, pero viva”, señaló su abuela Marisol, quien afirmó que hubo negligencia y pidió esclarecer su muerte.

La desaparición de Luna trascendió este martes, cuando la familia de la adolescente fue a los medios de comunicación rosarinos a pedir ayuda para dar con ella, desesperados por saber de su paradero: nada se sabía de ella desde el último 23 de diciembre. Ese mismo día, el Ministerio Público de la Acusación publicó una foto de la chica y un pedido de colaboración para recibir datos sobre ella.

Fue a partir de la difusión de las imágenes de Luna que una mujer llamó a la abuela de la adolescente para indicarle que, de acuerdo a las características físicas exhibidas, creía saber que había estado internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Lo que no se conoce es por qué pasó tanto tiempo hasta que publicó la solicitud de colaboración con la búsqueda.

El caso tiene sus grises

De lo que se tiene certeza es que la menor salió en la noche del 23 de diciembre de su casa de Camino Viejo a Soldini al 3400, en el barrio Puente Gallego, extremo sudoeste de Rosario.

Mientras era buscada, su familia pudo acceder a su cuenta de Instagram y logró conocer que había salido para acudir a una cita con un joven ocho años mayor, quien la había convocado a un encuentro en una estación de servicio en la zona oeste de la ciudad, lugar al que llegó en un auto de aplicación.

Desde un primer momento, la familia de Luna interpretó que el joven podía tener que ver con la desaparición. Tanto es así que desde el Ministerio Público de la Acusación se lo citó a declaración testimonial, pero no avanzó sobre él porque no había elementos que lo relacionaran con su ausencia.

El padre de menor radicó la denuncia de la desaparición de Luna recién siete días después, el 30 de diciembre. La hizo en la comisaría 20ª. Entre ese día y ese miércoles pasó casi un mes, y la familia no obtuvo respuesta sobre el paradero de la menor.

“¿Quién citó a mi nieta en la estación de Circunvalación y Presidente Perón? Bajó del auto 12.40. ¿Y después qué hizo, que a las 4 amaneció muerta en Avellaneda y Circunvalación?”, preguntó Marisol, la abuela.

De acuerdo a los datos conseguidos por Infobae, Luna fue embestida mientras intentaba cruzar a pie avenida Circunvalación a la altura del acceso a Avellaneda, no muy lejos de su domicilio. La atropelló un Ford Focus aproximadamente a las 3.30 del 24 de diciembre pasado. Una ambulancia la trasladó hasta el Heca, donde murió a las 5.50 como consecuencia de politraumatismos graves.

El conductor del Focus, Marcos C. (37) se bajó del vehículo, asistió a la chica y fue demorado en la comisaría 32ª, donde se le hizo el test de alcoholemia, alcoholuria, se le formó causa penal y luego se le dio la libertad.

Como no usaba celular y no llevaba documentación, el cuerpo de Luna no fue identificado en el hospital. Fue trasladada hasta el Instituto Médico Legal de Rosario donde, a pedido de la fiscal de Homicidios Culposos de turno, se hizo la autopsia y se la intentó identificar a través de la huella dactilar. No obstante, según confiaron fuentes a este medio, su registro dactilar no figuraba en el sistema AFIS ni en el Renaper, por lo que fue dejado en la cámara fría de la morgue a la espera de una consulta respecto del cadáver. Era una NN.

Los médicos forenses estimaron que la fisonomía de Luna podía corresponder a una mujer de 25 años aproximadamente.

Por el momento, desde la Justicia provincial indicaron que los relevamientos de cámara de videovigilancia del recorrido que habría realizado la menor dieron negativos. Lo que por ahora se desconoce es si desde el 30 de diciembre, fecha de la denuncia, hasta este miércoles se entrecruzó información con bases de datos con hospitales para tratar de establecer si la chica había estado internada en algún hospital de la ciudad.

La abuela de Luna recordó que desde la Fiscalía no la convocaron para el reconocimiento del cuerpo hasta la tarde de este miércoles. Fue después de que una mujer le hiciera el llamado anónimo para advertirle que la adolescente habría estado internada.

