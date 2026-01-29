Crimen y Justicia

El angustiante audio que Narela Barreto le envió a un pastor evangélico a un año de mudarse a Los Ángeles

La joven de 27 años fue hallada muerta este jueves en Estados Unidos. En septiembre le había mandado un mensaje al evangelista Emanuel Picone, de La Matanza

Para septiembre de 2025, la argentina Narela Barreto ya llevaba más de un año instalada en Los Ángeles, Estados Unidos. Allí había decidido quedarse a probar suerte tras conocer la ciudad durante un viaje por turismo que había hecho tiempo antes. Tenía trabajo y alojamiento, pero estaba sola y solo se sentía acompañada por Dios. O al menos eso le dio a entender en un audio al pastor evangélico Emanuel Picone, con quien en ese momento se comunicó la joven que este jueves apareció muerta en el país norteamericano.

Picone está a cargo de la iglesia evangélica Épica, ubicada en Villa Celina, La Matanza, la cual coordina junto a su esposa Gretel. Su nombre se hizo más conocido en 2023, cuando la actriz Andrea Rincón contó que decidió bautizarse en dicho establecimiento tras aferrarse a la religión durante su lucha contra las adicciones.

Por esa fecha también lo conoció Narela, quien al tiempo de haberse instalado en Los Ángeles le mandó un mensaje al pastor para agradecerle por haberla acercado a la Fe. La nota de voz, donde se la escucha angustiada, fue dada a conocer en Radio La Red luego de que se confirmara la aparición sin vida de la joven.

“Hola, Ema, ¿cómo estás? Dios te bendiga, buenas tardes. Te mando este audio para agradecerte a vos, a tu esposa y a la gente de tu iglesia, porque desde el día en que fui, bueno yo hace ya más de un año y pico que me fui de Argentina, por eso no volví a ir a su iglesia, pero desde que fui conocí a Dios. Me aferré mucho más a él que antes“, comienza el audio que encabeza esta nota.

Y continúa: “Me acuerdo que vos me pasaste la aplicación de la Biblia en el celular y todavía la sigo teniendo; todos los días no fui más a la Iglesia, pero me llega la notificación todas las mañanas, todo el tiempo”.

En el mensaje, la argentina le decía que su acercamiento a la religión la ayudó favorablemente en su viaje y el comienzo de su nueva vida en Estados Unidos. “La verdad, me sirvió mucho conocer más a Dios de esta forma y también me ayudó mucho estando acá sola, con muchas cosas y asuntos. Tuve la pérdida de mi hermana en Argentina, no la pude despedir, y eso fue muy difícil. Gracias por pasarme la aplicación y por enseñarme mucho más sobre Dios”, dijo.

Notablemente angustiada, continuó: “Me acuerdo cuando me dijiste: “Cuando lo conozcas (a Dios), es así”. A veces siempre van a estar esos demonios que quieren apagarnos, pero Dios es más grande y hay que ser fuerte. Te quiero dar las gracias porque llevo acá sola bastante tiempo, pero sigo porque claro, no estoy sola, estoy con él, estoy con Dios".

Y concluyó: “Yo nunca más les hablé ni nada, pero quería darles las gracias. Muchas gracias, espero que estén bien y cuando pueda salir del país, voy a ir”.

El hallazgo del cuerpo de Narela

Narela Micaela Barreto era buscada desde el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y fue hallada muerta en las últimas horas, según confirmaron sus familiares a Infobae. La noticia fue comunicada por las autoridades locales a su padre, que aterrizó en el país norteamericano este jueves para colaborar con los rastrillajes. Las circunstancias de su fallecimiento aún se desconocen, aunque investigan si fue víctima de un crimen.

La joven, de 27 años, era vecina de la localidad de Banfield, al sur del Gran Buenos Aires, y estaba radicada en EE. UU. desde 2024. Su familia había pedido colaboración para dar con su paradero luego de que la semana pasada perdiera contacto con sus allegados.

Para viralizar la búsqueda, sus amigos y familiares habían creado un afiche para redes sociales que decía: “¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184”.

