“El respeto al pueblo es una obligación”: la campaña antirracista de la Policía de Río de Janeiro con los gestos de la abogada argentina

La Policía de Río Janeiro usó imágenes de la abogada argentina para una campaña antirracismo

Luego del escándalo que protagonizó Agostina Páez, la abogada argentina que continúa retenida en Brasil tras un episodio con gestos racistas en un bar de Ipanema, en la zona sur de Río de Janeiro; la Policía local difundió una campaña antirracista con imágenes de la discusión que protagonizó la letrada, por la cual finalmente fue imputada por injuria racial. “En Río de Janeiro, el racista es tratado como un criminal por la Policía Civil”, advierte el mensaje oficial.

Publicado el martes pasado en las redes sociales de la Policía de Río de Janeiro, el spot en cuestión comienza con un tramo del video que captó los repudiables gestos que hizo Páez, en el marco de una discusión que mantuvo junto a dos amigas con un mozo de un local gastronómico al que habían asistido.

La pieza audiovisual destaca que la implicada insultó y realizó gestos racistas al trabajador brasileño, lo que motivó la intervención de efectivos pertenecientes a la Policía Civil carioca.

“No importa si es turista, extranjero o abogado”, enfatiza el mensaje institucional.

Agostina Páez continúa retenida en Río de Janeiro y con tobillera electrónica

La campaña concluye con una advertencia que subraya la severidad de las leyes brasileñas en relación a este tipo de hechos. “Aquí, el racismo es un caso policial. No vamos a tolerarlo. O respeta al pueblo brasileño o va a prestar cuentas con la Policía”, se escucha en el cierre del video que encabeza esta nota.

El pasado viernes, la investigación del hecho en el que se vio involucrada Páez fue cerrada con la imputación por injuria racial para la abogada, mientras que todo el material fue enviado al Ministerio Público.

Páez y sus amigas mantuvieron una fuerte discusión con el mozo de un bar ubicado en Ipanema, en la zona sur de Río de Janeiro

Desde la 11ª Delegación Policial de Rocinha precisaron que la acusación recae sobre la turista por las ofensas racistas dirigidas a un trabajador brasileño.

Además, las autoridades informaron que una amiga de la acusada, también argentina, es investigada por falso testimonio.

“El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma”, fue el mensaje que publicó la Policía Civil en sus canales oficiales al comunicar el cierre de la investigación y el avance de la causa judicial.

Agostina permanece retenida en Brasil desde el 14 de enero por realizar gestos racistas a un mozo en un bar. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un video en el que se ve a un hombre realizando gestos obscenos que refuerza la teoría de la defensa, que apuntaba a un conflicto con los empleados del local.

Una amiga de Páez es investigada por falso testimonio

La secuencia, capturada por cámaras de seguridad, muestra con claridad gestos obscenos y provocaciones dirigidas a la joven abogada por parte de uno de los trabajadores del lugar, hecho que podría modificar la calificación del caso y el rumbo del proceso judicial.

La situación fue el desenlace de una discusión que se originó, según relataron desde la defensa de Agostina —encabezada por el abogado Sebastián Robles—, tras un desacuerdo con la cuenta.

Según describió Robles, Páez y sus amigas consumieron bebidas alcohólicas en el local, abonaron su cuenta y, al retirarse, fueron interceptadas por cinco personas del establecimiento, quienes alegaron que debían pagar otra cuenta. Las turistas negaron esos cargos y pidieron hablar con el gerente.

Se conocieron nuevas imágenes del cruce que tuvo la argentina retenida en Brasil y los empleados del bar que denunciaron discriminación

Durante ese intercambio se produjeron diferentes tipos de injurias por parte de los empleados. “Una amiga termina abonando la cuenta para poder retirarse del local, porque se lo impedían, y hay videos que muestran que cinco personas no las dejaban salir”, sostuvo el abogado.

Luego del pago, mientras descendían por las escaleras, tres personas —incluida la que habría hecho el gesto— comenzaron a insultarlas. En ese momento, la joven abogada responde y otra persona que se acercó a ver qué sucedía filmó el gesto realizado por la joven de 29 años.

“Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, dijo Agostina, atribuyendo su reacción a la provocación del personal.

Para la defensa, estas imágenes “desarman la idea de una conducta unidireccional y espontánea de Agostina, ya que hubo una provocación previa del denunciante, con un gesto obsceno, por el cual ella contesta".

“Esto no borra el hecho, pero cambia el encuadre y refuerza la teoría de que hubo un conflicto bilateral y que demuestra una provocación”, subrayó Robles.

El letrado contó que el objetivo ahora es lograr una autorización para que Agostina, quien continúa con tobillera electrónica, deje Brasil y pueda regresar con su familia.

“La idea es que pueda volver al país, pero sometida a un proceso en el que se le realicen las formalidades pertinentes, se dé la primera audiencia que corresponda y, luego de eso, se levante la medida y pueda regresar con su familia y amigos. Después, continuar con el proceso de una manera virtual”, explicó en diálogo con TN.

Y remarcó: “Si el juez considera que necesita estar presencial, se lo hará. Lo que queremos resolver ahora es que salga del país”.