Crimen y Justicia

“El respeto al pueblo es una obligación”: la campaña antirracista de la Policía de Río de Janeiro con los gestos de la abogada argentina

Mediante un spot publicado en sus redes sociales, la fuerza de seguridad carioca advirtió que los castigos serán contundentes. Agostina Páez continúa retenida con tobillera electrónica

Guardar
La Policía de Río Janeiro usó imágenes de la abogada argentina para una campaña antirracismo

Luego del escándalo que protagonizó Agostina Páez, la abogada argentina que continúa retenida en Brasil tras un episodio con gestos racistas en un bar de Ipanema, en la zona sur de Río de Janeiro; la Policía local difundió una campaña antirracista con imágenes de la discusión que protagonizó la letrada, por la cual finalmente fue imputada por injuria racial. “En Río de Janeiro, el racista es tratado como un criminal por la Policía Civil”, advierte el mensaje oficial.

Publicado el martes pasado en las redes sociales de la Policía de Río de Janeiro, el spot en cuestión comienza con un tramo del video que captó los repudiables gestos que hizo Páez, en el marco de una discusión que mantuvo junto a dos amigas con un mozo de un local gastronómico al que habían asistido.

La pieza audiovisual destaca que la implicada insultó y realizó gestos racistas al trabajador brasileño, lo que motivó la intervención de efectivos pertenecientes a la Policía Civil carioca.

No importa si es turista, extranjero o abogado”, enfatiza el mensaje institucional.

Agostina Páez continúa retenida en
Agostina Páez continúa retenida en Río de Janeiro y con tobillera electrónica

La campaña concluye con una advertencia que subraya la severidad de las leyes brasileñas en relación a este tipo de hechos. “Aquí, el racismo es un caso policial. No vamos a tolerarlo. O respeta al pueblo brasileño o va a prestar cuentas con la Policía”, se escucha en el cierre del video que encabeza esta nota.

El pasado viernes, la investigación del hecho en el que se vio involucrada Páez fue cerrada con la imputación por injuria racial para la abogada, mientras que todo el material fue enviado al Ministerio Público.

Páez y sus amigas mantuvieron
Páez y sus amigas mantuvieron una fuerte discusión con el mozo de un bar ubicado en Ipanema, en la zona sur de Río de Janeiro

Desde la 11ª Delegación Policial de Rocinha precisaron que la acusación recae sobre la turista por las ofensas racistas dirigidas a un trabajador brasileño.

Además, las autoridades informaron que una amiga de la acusada, también argentina, es investigada por falso testimonio.

“El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma”, fue el mensaje que publicó la Policía Civil en sus canales oficiales al comunicar el cierre de la investigación y el avance de la causa judicial.

Agostina permanece retenida en Brasil desde el 14 de enero por realizar gestos racistas a un mozo en un bar. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un video en el que se ve a un hombre realizando gestos obscenos que refuerza la teoría de la defensa, que apuntaba a un conflicto con los empleados del local.

Una amiga de Páez es
Una amiga de Páez es investigada por falso testimonio

La secuencia, capturada por cámaras de seguridad, muestra con claridad gestos obscenos y provocaciones dirigidas a la joven abogada por parte de uno de los trabajadores del lugar, hecho que podría modificar la calificación del caso y el rumbo del proceso judicial.

La situación fue el desenlace de una discusión que se originó, según relataron desde la defensa de Agostina —encabezada por el abogado Sebastián Robles—, tras un desacuerdo con la cuenta.

Según describió Robles, Páez y sus amigas consumieron bebidas alcohólicas en el local, abonaron su cuenta y, al retirarse, fueron interceptadas por cinco personas del establecimiento, quienes alegaron que debían pagar otra cuenta. Las turistas negaron esos cargos y pidieron hablar con el gerente.

Se conocieron nuevas imágenes del cruce que tuvo la argentina retenida en Brasil y los empleados del bar que denunciaron discriminación

Durante ese intercambio se produjeron diferentes tipos de injurias por parte de los empleados. “Una amiga termina abonando la cuenta para poder retirarse del local, porque se lo impedían, y hay videos que muestran que cinco personas no las dejaban salir”, sostuvo el abogado.

Luego del pago, mientras descendían por las escaleras, tres personas —incluida la que habría hecho el gesto— comenzaron a insultarlas. En ese momento, la joven abogada responde y otra persona que se acercó a ver qué sucedía filmó el gesto realizado por la joven de 29 años.

“Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, dijo Agostina, atribuyendo su reacción a la provocación del personal.

Para la defensa, estas imágenes “desarman la idea de una conducta unidireccional y espontánea de Agostina, ya que hubo una provocación previa del denunciante, con un gesto obsceno, por el cual ella contesta".

“Esto no borra el hecho, pero cambia el encuadre y refuerza la teoría de que hubo un conflicto bilateral y que demuestra una provocación”, subrayó Robles.

El letrado contó que el objetivo ahora es lograr una autorización para que Agostina, quien continúa con tobillera electrónica, deje Brasil y pueda regresar con su familia.

La idea es que pueda volver al país, pero sometida a un proceso en el que se le realicen las formalidades pertinentes, se dé la primera audiencia que corresponda y, luego de eso, se levante la medida y pueda regresar con su familia y amigos. Después, continuar con el proceso de una manera virtual”, explicó en diálogo con TN.

Y remarcó: “Si el juez considera que necesita estar presencial, se lo hará. Lo que queremos resolver ahora es que salga del país”.

Temas Relacionados

Río de JaneiroBrasilRacismoActos racistasAgostina PáezÚltimas noticias

Últimas Noticias

Caso Bastián: los conductores del UTV y de la camioneta dieron positivo en alcohol

Se trata de Noami Quirós y de Manuel Molinari. La muestra de sangre del padre de Bastian arrojó resultado negativo

Caso Bastián: los conductores del

Cayó el prófugo que entró a robar a la casa de “El Pato” Fillol y se llevó las camisetas de su paso por River y la Selección

Se trata de Mario Daniel Falconi, quien había firmado una conciliación luego de proponer devolverle las prendas al ex arquero. Sin embargo, la fiscalía apeló y Casación ordenó su detención

Cayó el prófugo que entró

Detuvieron al hombre que mató al ex novio de su pareja en una estación de servicio en Zárate: el escondite donde lo encontraron

Alexis Damián Lumbrera, de 24 años, fue atrapado cuando intentó despedirse de su familia en uno de los cuatro puntos en los que la Policía había montado guardia para esposarlo. El estremecedor relato de Marisa, la madre de la víctima

Detuvieron al hombre que mató

Se negó a declarar el sicario uruguayo acusado de matar a dos compatriotas en Recoleta y en Pilar

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar fue indagado este lunes por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, por los homicidios de Fabián Sturm Jardón y Marcelo Nicolás González Algerini, entre otros delitos relacionados

Se negó a declarar el

Comenzó el juicio contra el panadero acusado de matar a un compañero al arrojarle un balde de grasa hirviendo en la cara

El Centro de Justicia Penal es el escenario del proceso contra Miguel Alejandro Martínez, señalado por el homicidio de José Jaharí Sofiudin, ocurrido el 7 de diciembre de 2022

Comenzó el juicio contra el
DEPORTES
El debut de Franco Colapinto

El debut de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1: las causas de la bandera roja, sus tiempos y los detalles de su actuación

Independiente presentó como nuevo refuerzo a un lateral de la selección de Colombia

La decisión que tomó Chelsea con el argentino Aron Anselmino que desató la furia del Borussia Dortmund

Flamengo negocia para fichar a una figura de la Premier League y firmaría la compra más cara de la historia de Sudamérica

Platense e Instituto abrirán la actividad de la segunda fecha del Torneo Apertura en Vicente López: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El inesperado percance que vivió

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

El misterio del collar que usa Wanda Nara: “Debería recurrir a un ex o a tres para quitármelo”

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

Wanda Nara reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi en complicidad con L-Gante y Maxi López

INFOBAE AMÉRICA

Natalie Portman y Seth Rogen

Natalie Portman y Seth Rogen estrenan nuevas películas en el Festival de Cine de Sundance

El presidente de Ecuador presentó una estrategia contra el crimen organizado

Las fuerzas rusas abandonan gradualmente base en Qamishli al noreste de Siria

Los hutíes amenazan con nuevos ataques a embarcaciones en el mar Rojo

Qué es la Gran Muralla Verde del desierto de Sahara que funciona como barrera vegetal en África