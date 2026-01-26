Cayó el prófugo que entró a robar a la casa de “El Pato” Fillol y se llevó las camisetas de su paso por River y la Selección

Cayó en Zavaleta un prófugo por el robo al Pato Fillol

La Policía de la Ciudad arrestó en el barrio Zavaleta a un hombre de 29 años que permanecía prófugo por el robo ocurrido el 16 de marzo de 2024 en la vivienda de Ubaldo Matildo “El Pato” Fillol, ex arquero de la Selección Argentina campeona del Mundo en 1978, ubicada en Villa del Parque.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que la detención se concretó en la intersección de la avenida Iriarte y Pasaje 70, tras un operativo de la División Capturas y Prófugos que permitió identificar y localizar al último sospechoso del caso.

El hecho investigado por las autoridades se remonta a mediados de marzo de ese año, cuando la vivienda de Fillol fue blanco de un robo que generó una investigación policial que logró identificar a dos personas como responsables.

Según detallaron, uno de los implicados se entregó ante la Justicia poco después del episodio, mientras que el segundo permanecía con pedido de captura vigente y figuraba como prófugo hasta las últimas horas.

La captura del último sospechoso, según informaron fuentes oficiales a este medio, se produjo después de un seguimiento realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad en la zona sur de Buenos Aires.

El detenido por el robo a "El Pato" Fillol

El hombre, identificado como Mario Daniel Falconi, se encontraba requerido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 27, que había emitido una orden de detención a raíz de su involucramiento en el robo a la vivienda del ex arquero. “Con esta detención, ambos responsables del hecho quedaron a disposición de la Justicia”, señalaron fuentes policiales.

Además del robo a Fillol, el detenido acumula antecedentes penales por distintos delitos. Según la información, cuenta con causas por hurto (17 de abril de 2024), hurto agravado (5 de septiembre de 2025) y atentado y resistencia a la autoridad con disparo de arma de fuego (20 de diciembre de 2020). También figura en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) con procesamiento y prisión preventiva desde el 6 de mayo de 2021.

Fillol ofrece recompensa por la medalla de Campeón del Mundo que le robaron

Esos antecedentes empujaron a la Fiscalía, representada por la auxiliar fiscal Carina Olga Kadomoto, a pedir la anulación del sobreseimiento del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 27 y la conciliación propuesta por Falconi y su presunto cómplice, Juan Mauricio Quintero Buendía, para evitar la prisión y devolverle las camisetas robadas al arquero.

La Cámara de Casación respaldó el argumento de la fiscalía y solicitó su detención en junio de 2025. Buendía se entregó, pero Falconi eligió fugarse.

El arresto del último imputado cierra una etapa clave en el proceso judicial abierto por el asalto a la vivienda del ex arquero y deja a ambos detenidos a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 27.

El caso

Según la investigación judicial, Buendía y Falconi, sustrajeron del auto del exfutbolista —que estaba estacionado en la intersección de Cervantes y Bahía Blanca, en el barrio de Floresta— un juego de llaves y una billetera con tarjetas de crédito y las credenciales del vehículo.

Poco después, cerca de las 22:20, ambos sospechosos se trasladaron hasta las cercanías del edificio donde residía Fillol en Villa del Parque. Quintero Buendía ingresó al hall con la llave robada, mientras Falconi esperaba afuera con un celular.

Según se determinó, Quintero Buendía permaneció cerca de 20 minutos dentro del departamento y se llevó una mochila con aproximadamente 15 prendas del ex arquero. Entre ellas, recuerdos de la Selección Argentina y del Club Atlético River Plate.

Poco después, el caso -que tuvo trascendencia pública y que el mismo Fillol dio a conocer cuando pidió ayuda y recompensa para recuperar sus recuerdos- llegó al TOCC N°27 para su debate oral.

En esa instancia, la defensa ofreció a la víctima la devolución de todas las prendas y dinero sustraído como reparación, a cambio de un sobreseimiento. Fillol aceptó la propuesta, aunque la fiscalía se opuso argumentando que ambos imputados contaban con antecedentes por delitos similares y habían cometido el robo mientras seguían vigentes sentencias firmes en su contra.