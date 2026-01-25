Un transportista fue asesinado a quemarropa durante un asalto en el centro de Merlo

Asesinaron a un transportista en Merlo

Un transportista de 64 años fue asesinado este sábado en el centro de Merlo por un delincuente que le disparó a quemarropa tras abordarlo frente a una casa de repuestos de autos, en la intersección de Salta y Balbín. La víctima, Abelardo Jorge Acosta (64), acababa de estacionar su camioneta Ford Ranger Limited y portaba un bolso con pesos y dólares que no llegó a ser robado.

El agresor, identificado como D.G.L (41), había llegado al lugar en un Peugeot 207 gris sustraído horas antes en México al 600, barrio de Libertad. Tras disparar, chocar y no lograr escapar con ese vehículo, abandonó el auto y huyó a pie. Testigos alertaron al 911, lo que activó un operativo policial en la zona.

Durante la huida, el asesino asaltó a otro conductor en Córdoba y Balbín y robó una Renault Kangoo a punta de pistola. El Comando de Patrullas de Merlo inició la persecución, que terminó en Cámpora y Pavón con un nuevo choque y un tiroteo frente a la policía.

El momento en que el agresor asesina al transportista, el plena vía pública

El delincuente consiguió fugarse brevemente, apropiándose de una Citroën Berlingo para continuar la huida hasta volcar en Hipólito Yrigoyen y Garay, donde finalmente fue capturado. Según informó el sitio Primer Plano Online, portaba un arma Astra calibre 9 milímetros, que tenía pedido de secuestro.

En el interior del vehículo de la víctima hallaron el bolso con moneda extranjera y nacional. La fiscal Adriana Suárez Corripio dispuso la autopsia de Acosta, quien presentaba un disparo en el tórax. Lezcano quedó imputado por homicidio criminis causa, robo automotor agravado por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de guerra.

Persecución, vuelco y tiroteo en Merlo

Un vehículo robado fue recuperado en el operativo

A comienzos de mes, un operativo policial realizado en Merlo, permitió recuperar un auto robado después de una persecución que incluyó un tiroteo en una zona comercial con presencia de transeúntes. Dos personas armadas se movilizaban en una motocicleta y robaron un Toyota Etios, pero vecinos alertaron rápidamente a un patrullero que circulaba por el área, lo que derivó en la intervención de la policía local.

Los agentes localizaron el vehículo robado pocos minutos después del aviso y se inició una persecución por diferentes calles de Merlo. Durante la huida, los sospechosos chocaron contra una Ford EcoSport conducida por una mujer de 50 años. Fuentes policiales confirmaron que la conductora no sufrió lesiones, dato verificado por el personal de salud en el lugar.

Pese al impacto, la fuga continuó. Los ocupantes del Etios siguieron escapando hasta que, tras una maniobra, el vehículo volcó. En el video que acompaña la nota se observa el momento en que el auto queda detenido y dos oficiales apuntan con sus armas. El vehículo logra reincorporarse y retoma la marcha, ya que había quedado sobre sus ruedas.

Luego del accidente, uno de los sospechosos abandonó el auto y disparó contra los uniformados. La policía respondió para resguardar su integridad y la de las personas presentes, según consta en la información oficial.

Ambos delincuentes permanecen prófugos, mientras la UFI N° 1 de Morón investiga el caso de robo automotor y resistencia a la autoridad

Durante el intercambio de disparos, no se reportaron heridos entre los agentes ni entre los civiles en el área. El video muestra cómo una bala impacta contra una pila de gaseosas en la vereda de un local.

Los individuos huyeron a pie, dejando el Toyota Etios abandonado en otra zona de la localidad bonaerense. Un segundo rastrillaje permitió localizar el vehículo, ya sin ocupantes. Por este motivo, la búsqueda de los responsables sigue en curso y el hecho está bajo investigación.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón intervino en el caso y caratuló el expediente como robo, hallazgo automotor y resistencia a la autoridad. El procedimiento policial fue avalado por la fiscalía, que no adoptó medidas contra los efectivos participantes.