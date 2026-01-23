Crimen y Justicia

La defensa del padre de Bastian designó perito para la pericia toxicológica y pidió medidas especiales

El equipo que representa a Maximiliano Jeréz, encabezado por Matías Morla, solicitó que las muestras extraídas sean reservadas para una contrapericia. Las novedades de la causa

La UTV donde viajaba Bastian
La UTV donde viajaba Bastian

La investigación por el brutal choque de Pinamar que dejó a Bastian Jerez en grave estado de salud tuvo novedades en las últimas horas. En el expediente, que busca establecer las responsabilidades por el siniestro ocurrido días atrás en la localidad balnearia, la defensa del padre del niño de ocho años –imputado por lesiones culposas– designó un perito de parte en la pericia toxicológica y solicitó una reserva de muestras para una eventual contrapericia.

En el escrito presentado ante la Fiscalía, informaron que Maximiliano Jerez será representado por el farmacéutico Guillermo Adrián Espínola en la diligencia ordenada para el próximo 26 de enero en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores. Según detallaron, se trata de un profesional matriculado con amplia experiencia en química y toxicología.

“Solicitamos que el perito propuesto sea debidamente notificado de todas las diligencias, autorizándolo a presenciar la apertura de muestras y la toma de alícuotas”, expresó la defensa, encabezada por Matías Morla, resaltando su interés en garantizar la transparencia y el debido proceso en la etapa clave de la obtención de muestras de sangre, orina u otros fluidos de los conductores involucrados.

Bastian, el nene de 8
Bastian, el nene de 8 años que sigue en estado crítico tras el accidente en La Frontera

Entre los puntos de pericia solicitados, se destacan tres ejes fundamentales. Primero, se pide un estricto control de la cadena de custodia, con especial vigilancia sobre el estado de precintos, condiciones de conservación y lapso trascurrido desde la extracción hasta el análisis, resguardando así la integridad de las pruebas.

Segundo, la defensa solicitó que el laboratorio efectúe un screening toxicológico amplio, capaz de detectar alcohol, estupefacientes y psicofármacos (como benzodiacepinas o hipnóticos), detallando los límites de detección y la metodología aplicada.

Como tercer eje, se propuso emplear técnicas analíticas de última generación, como la cromatografía de gases o líquida acoplada a espectrometría de masas, que ofrecen sensiblidad y confiabilidad superiores.

Un punto central del petitorio es la “reserva de muestra y remanente”. En este sentido, los defensores de Jerez solicitan que el laboratorio emplee solo la cantidad mínima de muestra necesaria en el análisis oficial y resguarde el material restante bajo condiciones técnicas apropiadas, conforme a la normativa vigente. ¿La razón? Permitir el ejercicio pleno del derecho de defensa, facilitando la posibilidad de realizar una contraperricia independiente si la primera experticia arroja dudas.

Además, dejaron expreso que cualquier procedimiento que implique el agotamiento total de la muestra deberá ser notificado previamente a la defensa para evaluar alternativas menos destructivas.

Así quedó el interior de
Así quedó el interior de la UTV

La presentación de la defensa fue acompañada por la documentación respaldatoria del perito Espínola, incluyendo su aceptación del cargo, identificación personal y credenciales profesionales. La resolución de estos pedidos podría resultar determinante en el desarrollo del expediente, especialmente ante la expectativa de los resultados toxicológicos.

Mientras tanto, Bastian Jerez continúa internado en grave estado. Estudios médicos recientes confirmaron que presenta lesiones severas en el cerebro y en la columna cervical. Así lo determinó el último parte médico difundido por el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde permanece internado tras haber sido trasladado en helicóptero desde Pinamar.

Fuentes allegadas confirmaron a Infobae que el menor fue sometido a “estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical que confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo”.

Es por eso que el equipo médico del centro de salud decidió mantener al paciente con inmovilización cervical y bajo un control estricto, a cargo de especialistas en neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

Además, el niño se encuentra bajo asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueotomía, detallaron las fuentes a este medio.

