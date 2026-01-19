Una mujer murió y dos hombres resultaron heridos en distintos tiroteos en Rosario

El primer episodio ocurrió en un pasillo y la víctima fue una mujer cuya identidad no trascendió (Google Maps)

Una mujer fue asesinada y un hombre permanece en estado crítico tras un ataque a balazos registrado durante la madrugada de este domingo en el barrio Empalme Graneros, en Rosario. Unos minutos después, un conductor recibió un balazo en la cabeza y permanece internado en un hospital local.

El primero de los episodios ocurrió cerca de las 2.50 en la intersección de las calles Garzón y Schweitzer, en la zona noroeste de la ciudad. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a dos personas baleadas en el interior de un pasillo, una mujer y un hombre, ambos sin documentación que permitiera su identificación en ese momento.

Minutos después, una unidad del SIES confirmó el fallecimiento de la mujer en el lugar. El hombre, con múltiples heridas de arma de fuego, fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde continuaba internado en terapia intensiva, ya que a su ingreso se encontraba gravemente herido.

La escena del crimen denotaba la violencia con la que habían sido atacados, dado que en el sitio encontraron diez vainas servidas y tres proyectiles, según detalló Rosario3. Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) que trabajaron en el lugar secuestraron también una pistola marca Bersa calibre 9 mm con una munición en recámara y siete más en el cargador, junto a una caja con quince municiones del mismo calibre.

Estos elementos fueron hallados dentro de una mochila que pertenecería al hombre herido, quien mantiene asistencia con respirador y se encuentra bajo un coma farmacológico.

La fiscal de Homicidios Dolosos, Laura Ricardo, ordenó pericias en la escena y la recolección de pruebas, y a su vez intenta determinar la relación entre las víctimas y las circunstancias que motivaron el ataque.

El segundo episodio ocurrió diez minutos después al sureste de la ciudad (Google Maps)

Casi 20 minutos después, hacia las 3 de la mañana, se registró otro episodio violento al sureste del distrito, precisamente en el barrio República de La Sexta. De acuerdo con lo informado por el mismo portal de noticias, un hombre de 29 años fue atacado a balazos mientras se encontraba dentro de un vehículo Chevrolet Prisma de color gris, en el cruce de Cerrito y Esmeralda.

El reporte policial señaló que la víctima fue identificada con las siglas A. E. G., quien recibió un impacto de bala en el cráneo, aunque permanecía consciente al momento del arribo del personal de la Brigada de Orden Urbano.

Tras la intervención de los servicios de emergencia del SIES, el hombre fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva. Los investigadores hallaron en el lugar cinco vainas servidas y un fragmento balístico, que fueron recolectados por la PDI para su análisis.

En el interior del automóvil, la Policía encontró dinero en efectivo por un valor de 30.500 pesos. Una ampliación del informe de los agentes citada por Rosario3 sostiene que se investigaba si la víctima se desempeñaba como chofer de una aplicación de traslados y si el móvil del ataque fue un intento de robo. La fiscal de Homicidio Doloso, Laura Ricardo, también quedó a cargo de la causa.

Durante el primer fin de semana del año, ocurrieron dos homicidios con arma de fuego en Rosario. El primer episodio ocurrió en la intersección de Platón y avenida Romero de Pineda, bajo un puente del sector. Los vecinos alertaron a la policía tras escuchar varios disparos.

Al arribar, las unidades policiales y personal médico encontraron a Nicolás Fabián Cortez, de 26 años, con una herida de bala en la espalda. El joven fue trasladado al HECA, donde falleció minutos después.

Al día siguiente, alrededor de las 19, un hombre fue acribillado en Campbell al 2800, en la zona oeste, cerca del cementerio La Piedad. La víctima circulaba en un Volkswagen Golf de color oscuro cuando fue interceptada por dos personas en moto, quienes dispararon directamente contra el conductor y se dieron a la fuga.