Crimen y Justicia

“Mami, me tocó”: denunciaron al dueño de un supermercado chino por abusar a una nena de 11 años

Fue en Villa Luzuriaga. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Tras un malentendido con la fiscalía, allegados a la menor intentaron ingresar por la fuerza al negocio

Guardar
La Matanza: acusan al dueño de un supermercado chino por abusar a dos mujeres

El dueño de un supermercado chino ubicado en la localidad de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, fue acusado de abusar de una nena de 11 años dentro del comercio.

La situación se dio el martes pasado en un negocio localizado en la esquina de Carabobo y La Porteña, donde la chica fue a comprar junto a una amiga, también menor de edad. El acusado, identificado como Y.L., las atendió.

Ellas pidieron un agua saborizada y aguardaron frente en la zona de cajas del supermercado mientras él fue a buscar la botella a las góndolas del fondo. La existencia de cámaras de seguridad en el lugar permitió obtener registros fílmicos de lo sucedido a continuación. El video forma parte de la investigación y encabeza esta nota.

En las imágenes se observa a Y.L. dirigiéndose con la botella hacia las dos nenas, que se encontraban en el mostrador. Primero, le entrega el agua saborizada a la amiga de la denunciante y luego la toma del cuello a la nena de 11 años con ambas manos.

La acción se extendió por varios segundos en los que Y.L. también se le abalanzó a la menor, que intentaba sacárselo de encima. Tras soltarla, el comerciante le dio una palmada en la espalda. Mientras tanto, ante el imprevisto momento, la reacción instantánea de la amiga fue reír, quizá desorientada.

El hecho sucedió el martes
El hecho sucedió el martes pasado y quedó registrado por una cámara de seguridad (Captura de video)

La secuencia concluye con el acusado retomando la atención en la caja, donde finalmente procede a cobrarles a ambas por la compra, sin que medie intervención de otros empleados o clientes. En el video también se observa a una mujer caminando por el lugar y que el ciudadano chino le extiende la mano a la nena de 11 años para saludarla antes de que ella se retirase junto a su amiga.

La nena más tarde le contó lo sucedido a su madre, María José. “Mi hija me dijo ‘mami, el chino me tocó’”, relató la mujer ante la prensa. El video del hecho llegó a sus manos esa misma noche. “Me lo mostraron y lo habré visto unas tres veces. Fui viendo detalles, para mí esto que pasó es abuso”, sentenció. Así, fue a radicar una denuncia ante la Comisaría Los Pinos.

En el caso tomó intervención la fiscal Roxana Castelli, de una de las unidades especializadas en Violencia de Género en el Departamento Judicial de La Matanza. María José se reunió ayer con la funcionaria judicial y allí surgió un malentendido: “Yo estaba nerviosa por lo que había pasado y malinterpreté a la fiscal, que me había explicado bien, pero entendí que la causa iba a quedar en nada”.

Ese malentendido sumado a la viralización de las imágenes en las horas posteriores y la gravedad de la denuncia motivaron una reacción en el barrio. Vecinos y allegados a la nena comenzaron a congregarse frente al supermercado, exigiendo explicaciones y la detención inmediata del propietario.

El clima se tornó tenso cuando el grupo, integrado por al menos 20 personas, intentó ingresar por la fuerza al local con la intención de agredir a Y.L., situación que fue impedida por la llegada de personal policial.

Ante el riesgo de que el episodio derivara en un linchamiento, los efectivos dispusieron el traslado del acusado a la seccional ubicada justo frente al supermercado, donde quedó bajo resguardo durante el desarrollo de la protesta.

Los manifestantes, lejos de dispersarse, se dirigieron a la entrada de la dependencia policial y continuaron el reclamo, incendiando gomas y exigiendo respuestas a las autoridades. En medio de ello fue aprehendido el hermano de María José. El hombre ya fue liberado.

Tras tomar contacto con las primeras pruebas reunidas, la fiscal Castelli hizo una evaluación inicial y resolvió no adoptar medidas restrictivas contra Y.L. en ese momento. Aunque sí le impuso algunas condiciones mientras sigue sujeto al proceso: “En la fiscalía me comunicaron hoy que el chino está notificado, no puede salir del país y tiene que fijar un domicilio. Tampoco puede abrir el negocio”, contó María José. El acusado vive en una casa junto al supermercado, pero se retiró tras la denuncia.

La madre agregó ante los medios una supuesta versión: “Escuché que el comerciante la acusaba de robo, que por eso la tocó, para revisarla. En el video se ve lo que le pasó, para mí es abuso. Yo lo interpreto así, ahora hay que esperar la determinación del fiscal”.

También comentó que su hija “está bien, tranquila” y que no fue convocada a declarar todavía. La investigación sigue su curso.

Temas Relacionados

Villa LuzuriagaLa MatanzaSupermercados chinosAbusosAbuso de menoresÚltimas noticias

Últimas Noticias

MIMP exige celeridad y justicia en caso de presunto abuso sexual que involucra a futbolistas peruanos de Alianza Lima

Una joven argentina denunció haber sido víctima de presunto abuso sexual por parte de los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, hechos que habrían ocurrido en un hotel de Uruguay

MIMP exige celeridad y justicia

La joven que iba en la Amarok que chocó a la UTV de Bastian relató cómo fue el accidente en Pinamar

Es la novia del empresario Manuel Molinari, imputado en la causa que investiga el hecho. Ella iba en el asiento de acompañante al momento del impacto. Este jueves declaró ante la Justicia

La joven que iba en

Alquiló un departamento en Mar del Plata y se lo desvalijaron: el drama de una influencer mendocina

Los delincuentes ingresaron a la vivienda durante sus vacaciones y se llevaron valijas, dinero, una computadora y otros objetos de valor. “Sabían absolutamente todos nuestros movimientos”, denunció

Alquiló un departamento en Mar

“Me gustan los pibes que saben cuando callarse”: la frase que complica al empresario acusado de abusar alumnos del Palermo Chico

Esta semana declararon tres nuevos menores en la causa contra Marcelo Porcel, quien está denunciado de abuso contra los compañeros de colegio de su hijo

“Me gustan los pibes que

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores del club peruano Alianza Lima

El hecho habría ocurrido en Montevideo, Uruguay. Entre los acusados está el exfutbolista de Boca Juniors, Carlos Zambrano. Desde la institución informaron que los separaron del equipo

Una joven argentina denunció por
DEPORTES
Los 8 métodos de la

Los 8 métodos de la exigente rutina de entrenamiento de un piloto que detalló la Fórmula 1

Aldosivi recibe a Defensa y Justicia en el primer partido del Torneo Apertura

Luego de protagonizar una de las novelas del mercado, Santino Andino fue presentado tras su venta récord al fútbol griego

El récord mundial que consiguió Juan López a los 81 años sigue inspirando y desafiando mitos sobre el envejecimiento

Giro en el caso de Luca Scarlato, el juvenil que se fue de River Plate en medio de una polémica: la negociación con un club italiano

TELESHOW
Las mejores fotos del penthouse

Las mejores fotos del penthouse que perteneció a Susana Giménez y se vendió en un millón de dólares: así será su renovación

Wanda Nara publicó un video de Mauro Icardi hablando de Masterchef años atrás tras el escándalo con el futbolista

El emotivo video de Luisana Lopilato dedicado a su hijo Elías por su cumpleaños: “Estoy orgullosa de vos”

El día de furia de Mauro Icardi: la estampita de Santa China, el enojo contra MasterChef y la indirecta a Maxi López

La supuesta amante de Mauro Icardi reapareció en medio del escándalo: “Es un psicópata”

INFOBAE AMÉRICA

La historia del explorador que

La historia del explorador que descubrió el Polo Sur

Por qué “Stay” es una de las canciones más humanas y desgarradoras de U2

Mercosur acelera la ratificación del acuerdo comercial con la UE ante la resistencia europea y la amenaza judicial

La ciencia explica por qué algunas personas sienten la música como una necesidad vital

Han Kang, Angela Flournoy y Arundhati Roy, entre los finalistas de un importante premio literario en Estados Unidos