Incautaron un camión que transportaba más de 20 toneladas de un químico utilizado para elaborar cocaína

Gendarmería incautó un camión con 27,5 toneladas de carbonato de sodio en Córdoba, transportadas sin autorización desde Río Negro (Foto: Ministerio de Seguridad Nacional)

Un operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional en la provincia de Córdoba detectó la presencia de más de 20 toneladas de carbonato de sodio en un camión que se dirigía hacia el norte del país.

El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Río Cuarto, donde los efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina” detuvieron la marcha del vehículo con acoplado, durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 708.

Las autoridades inspeccionaron el rodado, que circulaba con un itinerario desde Río Negro hacia Catamarca. Al acercarse, detectaron que había bolsas de grandes dimensiones con la mencionada sustancia, utilizada como precursor químico clave en la elaboración de pasta base y cocaína. En total determinaron que había 27.500 kilos del producto, de acuerdo con la información publicada por la cartera de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva.

Al solicitar la documentación correspondiente, los gendarmes se encontraron con que el conductor no disponía de la misma. Le indicaron que, al carecer de los papeles legales obligatorios para este tipo de traslado, estaba cometiendo una infracción a la normativa vigente.

Ante la irregularidad, y bajo la intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Río Cuarto, junto con el inspector de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional, se dispuso el secuestro de la totalidad del cargamento.

El carbonato de sodio incautado, por su volumen y características, fue considerado un hallazgo de relevancia para la prevención del desvío de sustancias utilizadas en la producción de estupefacientes, en el marco de lo establecido por el Artículo 44 de la Ley 23.737 de Estupefacientes.

El cargamento quedó bajo custodia tras detectarse la falta de permisos (Foto: Ministerio de Seguridad Nacional)

Intentaban ingresar desde Brasil droga en el auto y fueron descubiertos en la Aduana

Un operativo realizado en el puente internacional Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones, derivó en la incautación de 112 kilogramos de marihuana que eran transportados dentro de un automóvil con pedido de captura. El procedimiento se efectuó en la madrugada del primer fin de semana de enero, durante un control en el Resguardo Principal de la Aduana local, cuando personal de control detuvo la marcha de un vehículo Chevrolet gris, ocupado por dos hombres que intentaban ingresar al país desde Brasil.

Al solicitar la documentación correspondiente, los ocupantes del rodado presentaron una cédula vehicular y manifestaron verbalmente que provenían de Foz de Iguazú y se dirigían hacia Camboriú. Sin embargo, la versión resultó inconsistente, dado que el trayecto hacia esa ciudad brasileña no implica el cruce por territorio argentino. Ante las contradicciones y el nerviosismo de los ocupantes, estos alegaron problemas en la puerta del conductor y descendieron ambos por la del acompañante. En ese momento, al ser requeridos nuevamente los documentos personales, los hombres emprendieron una rápida huida a pie, cruzando la frontera seca hacia Brasil y abandonando el vehículo en la zona primaria aduanera.

El auto que abandonaron los hombres

Las autoridades solicitaron directivas para el allanamiento del automóvil, con intervención de la División Investigaciones Narcotráfico Noreste (DE INAI). En el marco de las diligencias, se verificó que el vehículo tenía un pedido de captura vigente desde el 11 de noviembre del año pasado por una causa de robo. Se dispuso la inspección integral del rodado, donde se hallaron 188 panes rectangulares ocultos en distintos compartimentos del habitáculo. Las pruebas químicas confirmaron que la sustancia era marihuana. El pesaje final determinó que la carga incautada alcanzaba los 112 kilogramos, que fueron secuestrados y puestos a disposición del juzgado interviniente.

Mientras continúa la investigación y la búsqueda de los ocupantes, las actuaciones judiciales avanzan con la ampliación de información en los reportes de novedades de narcotráfico.

En paralelo, el mismo sábado se registró la detención de un ciudadano colombiano en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, quien transportaba 17 kilos de marihuana ocultos en una valija. El hallazgo se produjo alrededor de las 5:45 de la madrugada, durante el control de rutina a un pasajero que había arribado en un vuelo procedente de Roma.