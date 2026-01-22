Crimen y Justicia

Imputaron al policía que disparó su arma alcoholizado e hirió a un vecino en Villa Crespo

La Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad dispuso la medida contra el miembro de la Policía Federal. Qué declaró ante los investigadores

Así fue el tiroteo del policía de la Federal en Villa Crespo

El policía que disparó su arma alcoholizado e hirió a un vecino en Villa Crespo fue imputado este jueves por la Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad. El miembro de la Policía Federal Argentina fue detenido durante la mañana de este miércoles después de accionar con su pistola.

De acuerdo a lo que comentaron fuentes de la investigación, el miembro de la fuerza fue imputado por abuso de arma de fuego, amenazas agravadas y daños. También se estaba evaluando sumar el cargo de lesiones, pero todavía estaban esperando por un peritaje clave.

Tras la intervención en flagrancia, la causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 8 a cargo de Maximiliano Vence, que continuará investigando.

El policía disparó 14 veces
El policía disparó 14 veces su arma e hirió a una sola persona

El policía, por lo pronto, hizo su primera declaración ante los investigadores y aclaró que no recuerda nada de lo que pasó, solo que recuperó el conocimiento cuando estaba en el móvil policial, esposado y vomitando.

En ese sentido, se dispuso que el imputado deberá permanecer con algunas medidas restrictivas, tales como prohibición de salir del país, entrega de toda arma que tenga a disposición, prohibición de acercamiento a las víctimas y al lugar del hecho, acudir a las citas de la fiscalía, entre otras.

El policía fue detenido y
El policía fue detenido y no podrá salir del país. Además, deberá entregar todas las armas que tenga en su poder

El caso

En la mañana de este miércoles, un miembro de la Policía Federal, que se encontraba alcoholizado y bajo el efecto de sustancias, fue detenido después de descender de su vehículo y realizar disparos con un arma de fuego, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho dejó como saldo a un transeúnte herido en una pierna, quien fue trasladado al Hospital Durand y permanece fuera de peligro, según confirmaron fuentes oficiales. La víctima es un hombre mayor y empleado de una empresa distribuidora de comida que resultó herido de bala en la pierna izquierda.

El incidente ocurrió cerca de las 5:50 en la intersección de Fitz Roy y Muñecas. Personal de la fuerza acudió al lugar tras recibir una alerta por disparos y redujo al agresor.

El hombre era un cabo
El hombre era un cabo de la Policía Federal Argentina

Al llegar los oficiales, hallaron un hombre armado, que intentó escapar por Fitz Roy, descartando el arma. No obstante, fue reducido a los pocos metros y quedó detenido por el personal policial.

El sospechoso, cabo de la Policía Federal Argentina, habría bajado del auto y disparado su arma, ya que había 14 vainas servidas en la vía pública, según indicaron fuentes policiales.

De acuerdo a los testimonios, el policía descendió de su auto particular y comenzó a disparar en la vía pública antes de ser reducido y puesto a disposición de la Justicia. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encargó del traslado del herido al hospital, donde recibió atención médica y su estado fue calificado como sin riesgo de vida.

Todo ocurrió en la intersección
Todo ocurrió en la intersección de Fitz Roy y Muñecas

Un testigo narró en TN que el policía “no podía estacionar bien” su auto y sumó: “Él estaba solo, bajó, abrió el baúl, sacó el arma y me apuntaba. Me decía que me quedara quieto, que levante las manos y me quede pillo ahí”. A su vez, confirmó que la víctima es compañero suyo y declaró: “Él estaba llegando, se ve que (el policía) lo vio llegar y le disparó”.

“Me empezó a amenazar y me preguntó si me quería morir, mientras gatillaba el arma. A gente que veía le tiraba”, contó otro testigo, en A24. También confirmó que el agresor no contaba con el uniforme policial, que se había quedado sin balas y relató: “Me metí abajo de un coche y me seguía buscando. Después atiné a correr, que fue lo primero que se me vino a la cabeza”.

Fuentes del caso indicaron aInfobaeque ya se le inició un sumario administrativo mientras se espera la resolución de su situación procesal. El escenario más probable es que sea expulsado.

