Crimen y Justicia

Disparó 14 veces: así fue el tiroteo del policía de la Federal en Villa Crespo

El agente estaba alcoholizado y fue reducido esta mañana por la Policía de la Ciudad. Un vecino resultó herido en el pie, pero está fuera de peligro

Guardar
Así fue el tiroteo del policía de la Federal en Villa Crespo

El cabo de la Policía Federal que esta mañana protagonizó un tiroteo en el barrio porteño de Villa Crespo disparó 14 veces su arma hasta vaciar el cargador. El momento quedó registrado en el video que encabeza esta nota, donde se ve al agente visiblemente alcoholizado colocarse detrás de un auto y abrir fuego contra los vecinos que estaban en la zona.

El hecho tuvo lugar cerca de las 5:50 en la intersección de las calles Fitz Roy y Muñecas. Productor de los disparos, un transeúnte resultó herido en una pierna, aunque rápidamente fue trasladado al Hospital Durand y permanece fuera de peligro.

El episodio fue reportado a las autoridades a través de un llamado al 911. En consecuencia, los agentes de la fuerza porteña acudieron al lugar y lograron reducir al agresor.

El carnet del detenido, identificado
El carnet del detenido, identificado como Cabo de la Policía Federal Argentina

El hombre armado era un cabo de la Policía Federal Argentina. Al ver a los efectivos en la zona, intentó descartar su arma y emprender la fuga por la calle Fitz Roy. No obstante, fue alcanzado a los pocos metros y quedó detenido por el personal policial.

En el lugar del hecho las autoridades encontraron al menos 14 vainas servidas, las cuales fueron recolectadas para ser peritadas en el marco de la investigación que ya está en curso.

Villa Crespo: un policía alcoholizado
Villa Crespo: un policía alcoholizado bajó de su auto con un arma y comenzó a disparar

El policía de la fuerza federal, por su parte, fue pasado a situación de disponibilidad. Fuentes del caso indicaron a Infobae que ya se le inició un sumario administrativo mientras se espera la resolución de su situación procesal. El escenario más probable es que sea expulsado.

Un vecino resultó herido

La víctima, un hombre mayor y empleado de una empresa distribuidora de comida, resultó herido de bala en la pierna izquierda y fue trasladado por el SAME al Hospital Durand y sin riesgo de vida.

De acuerdo a los testimonios, el policía descendió de su auto particular y comenzó a disparar en la vía pública antes de ser reducido y puesto a disposición de la Justicia. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encargó del traslado del herido al hospital, donde recibió atención médica y su estado fue calificado como sin riesgo de vida.

Un testigo narró en TN que el policía “no podía estacionar bien” su auto y sumó: “Él estaba solo, bajó, abrió el baúl, sacó el arma y me apuntaba. Me decía que me quedara quieto, que levante las manos y me quede pillo ahí”. A su vez, confirmó que la víctima es compañero suyo y declaró: “Él estaba llegando, se ve que (el policía) lo vio llegar y le disparó”.

“Me empezó a amenazar y me preguntó si me quería morir, mientras gatillaba el arma. A gente que veía le tiraba”, contó otro testigo, en A24. También confirmó que el agresor no contaba con el uniforme policial, que se había quedado sin balas y relató: “Me metí abajo de un coche y me seguía buscando. Después atiné a correr, que fue lo primero que se me vino a la cabeza”.

El agente de PFA, detenido
El agente de PFA, detenido

Luego habló Walter, la víctima del tiroteo y aseguró en TN: “No conocía al cabo, estaba escondido, salió de la nada y salió a los tiros limpios”. Luego, reconfirmó las palabras de sus compañeros y contó: “Estaba llegando al trabajo y él ya le había tirado a mis compañeros, a la encargada que abrió la puerta, después cerró, llegué atrás de ellos y un tiro me dio en el pie”.

La Unidad de Flagrancia Norte dispuso la detención del cabo, el secuestro del vehículo, el arma (una pistola Pietro Beretta 9 milímetros), las 14 vainas servidas y dermotest al imputado.

La zona permanece acordonada para la realización de las pericias correspondientes, mientras la Comisaría Vecinal 15 B interviene en la investigación del hecho.

Temas Relacionados

Villa CrespoCiudad Autónoma de Buenos AiresPFAPolicía Federal ArgentinaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Misterio en Salta: un hombre desapareció hace ocho meses y hallaron una pista que podría ser clave

La familia de Fernando Rodríguez busca respuestas sobre qué fue lo que ocurrió con él, tras encontrar restos óseos y pertenencias personales. En tanto, sostienen que existen dudas sobre la transparencia en la investigación

Misterio en Salta: un hombre

Persecución y tiroteo: un menor de 12 años murió durante una fuga en Remedios de Escalada

Ocurrió esta madrugada. El nene tenía antecedentes. El hecho es investigado por la UFI N°6 de San Martín

Persecución y tiroteo: un menor

Culparon a un cerrajero del robo de 60.000 dólares, relojes y joyas a una jubilada pero lo liberaron

Dante F. fue imputado de haber abierto la caja fuerte de la víctima a pedido de su cuidadora. Se constató que no tocó el botín. La pista de una tercera persona relacionada con el caso

Culparon a un cerrajero del

El conductor de la camioneta que chocó con el UTV en el que viajaba Bastián pidió no ir a la cárcel

Mientras se espera la realización de pericias claves, la salud del nene de 8 años accidentado en Pinamar se complica y puede empujar un cambio de carátula que complique la situación del empresario

El conductor de la camioneta

Los secretos de los narcos caribeños detrás de la mayor red de tráfico de éxtasis de la Argentina

16 sospechosos fueron acusados por el juez Pablo Yadarola en un investigación de la PFA, tras el hallazgo de 13 kilos de MDMA en Ezeiza. Los capos están prófugos. El rol del rosarino Actis Caporale y el misterioso “Dominique”

Los secretos de los narcos
DEPORTES
El Inter de Lautaro Martínez

El Inter de Lautaro Martínez recibe al Arsenal por la séptima fecha de la Champions League: la agenda completa

Dieron a conocer la delegación completa de Argentina para los Juegos Olímpicos de invierno

Histórico cambio en la Fórmula 1 luego de 33 años: Audi presentó el coche para su debut en 2026

Sean O’Malley confesó: “Este podría ser el último año de Suga” y desató especulaciones sobre su futuro en UFC

“Un llamado de Riquelme puede cambiar la historia”: la frase sobre el delantero que milita en España y está en la mira de Boca Juniors

TELESHOW
Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se separaron luego de dos años casados

La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali: “Cuídenme”

Benjamín Vicuña compartió su orgullo por la pasión de su hijo Beltrán: “Ya casi”

La felicidad de Aníbal Pachano por el nacimiento de su primer nieto: “No podemos creer lo lindo que es”

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

El misterio de la polilla

El misterio de la polilla “caniche” que asombra a los científicos por su llamativa apariencia

Palmarola, la paradisíaca joya oculta de Italia

Mercados convulsionados: sube el oro y cae el Bitcoin en un día negativo para las bolsas

Femicidios bajan en Panamá en 2025, pero crecen los intentos

Tribunal salvadoreño impone 12 años de prisión a cuatro acusados por trasladar migrantes a Estados Unidos