Disparó 14 veces: así fue el tiroteo del policía de la Federal en Villa Crespo

Así fue el tiroteo del policía de la Federal en Villa Crespo

El cabo de la Policía Federal que esta mañana protagonizó un tiroteo en el barrio porteño de Villa Crespo disparó 14 veces su arma hasta vaciar el cargador. El momento quedó registrado en el video que encabeza esta nota, donde se ve al agente visiblemente alcoholizado colocarse detrás de un auto y abrir fuego contra los vecinos que estaban en la zona.

El hecho tuvo lugar cerca de las 5:50 en la intersección de las calles Fitz Roy y Muñecas. Productor de los disparos, un transeúnte resultó herido en una pierna, aunque rápidamente fue trasladado al Hospital Durand y permanece fuera de peligro.

El episodio fue reportado a las autoridades a través de un llamado al 911. En consecuencia, los agentes de la fuerza porteña acudieron al lugar y lograron reducir al agresor.

El carnet del detenido, identificado como Cabo de la Policía Federal Argentina

El hombre armado era un cabo de la Policía Federal Argentina. Al ver a los efectivos en la zona, intentó descartar su arma y emprender la fuga por la calle Fitz Roy. No obstante, fue alcanzado a los pocos metros y quedó detenido por el personal policial.

En el lugar del hecho las autoridades encontraron al menos 14 vainas servidas, las cuales fueron recolectadas para ser peritadas en el marco de la investigación que ya está en curso.

El policía de la fuerza federal, por su parte, fue pasado a situación de disponibilidad. Fuentes del caso indicaron a Infobae que ya se le inició un sumario administrativo mientras se espera la resolución de su situación procesal. El escenario más probable es que sea expulsado.

Un vecino resultó herido

La víctima, un hombre mayor y empleado de una empresa distribuidora de comida, resultó herido de bala en la pierna izquierda y fue trasladado por el SAME al Hospital Durand y sin riesgo de vida.

De acuerdo a los testimonios, el policía descendió de su auto particular y comenzó a disparar en la vía pública antes de ser reducido y puesto a disposición de la Justicia. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encargó del traslado del herido al hospital, donde recibió atención médica y su estado fue calificado como sin riesgo de vida.

Un testigo narró en TN que el policía “no podía estacionar bien” su auto y sumó: “Él estaba solo, bajó, abrió el baúl, sacó el arma y me apuntaba. Me decía que me quedara quieto, que levante las manos y me quede pillo ahí”. A su vez, confirmó que la víctima es compañero suyo y declaró: “Él estaba llegando, se ve que (el policía) lo vio llegar y le disparó”.

“Me empezó a amenazar y me preguntó si me quería morir, mientras gatillaba el arma. A gente que veía le tiraba”, contó otro testigo, en A24. También confirmó que el agresor no contaba con el uniforme policial, que se había quedado sin balas y relató: “Me metí abajo de un coche y me seguía buscando. Después atiné a correr, que fue lo primero que se me vino a la cabeza”.

El agente de PFA, detenido

Luego habló Walter, la víctima del tiroteo y aseguró en TN: “No conocía al cabo, estaba escondido, salió de la nada y salió a los tiros limpios”. Luego, reconfirmó las palabras de sus compañeros y contó: “Estaba llegando al trabajo y él ya le había tirado a mis compañeros, a la encargada que abrió la puerta, después cerró, llegué atrás de ellos y un tiro me dio en el pie”.

La Unidad de Flagrancia Norte dispuso la detención del cabo, el secuestro del vehículo, el arma (una pistola Pietro Beretta 9 milímetros), las 14 vainas servidas y dermotest al imputado.

La zona permanece acordonada para la realización de las pericias correspondientes, mientras la Comisaría Vecinal 15 B interviene en la investigación del hecho.