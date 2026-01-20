Crimen y Justicia

Habló el vecino baleado durante el ataque a tiros de un policía en Villa Crespo: “Salió de la nada”

El hecho ocurrió esta mañana. La víctima fue herida en el pie y está fuera de peligro

Guardar
Un policía alcoholizado bajó de su auto en Villa Crespo y comenzó a disparar: hirió a un hombre

El ataque a tiros perpetrado este martes por un cabo de la Policía Federal alcoholizado en Villa Crespo dejó a un transeúnte herido. La víctima fue identificada como Walter, vecino y trabajador del barrio, quien recibió un disparo en el pie mientras llegaba a su empleo en una empresa de gastronomía.

En diálogo con la prensa, el hombre relató cómo fue el hecho, dijo que el ataque fue completamente sorpresivo y que ni él ni sus compañeros conocían al agresor. Además, detalló que el agente apareció de manera imprevista y que abrió fuego sin mediar palabra.

“Estaba llegando del trabajo, estaba en la puerta para entrar y ya le había tirado a los compañeros, a la encargada que abrió la puerta y después cerró. Llegué yo tras de ellos y otra vez empezó los tiros y me dieron en el pie”, relató Walter, quien subrayó que nunca antes había visto al atacante.

Y agregó: “Estaba escondido. Apareció de sorpresa y empezó a tirar tiros. Primero le tiró a mis compañeros y después siguió conmigo tirando ahí y me dio en la pierna. Éramos los primeros que estábamos ahí en llegar a la empresa”. “Salió de la nada y estábamos ahí con los compañeros y salió a los tiros limpios”, sostuvo.

El sospechoso fue detenido
El sospechoso fue detenido

Sobre su reacción inmediata tras recibir el disparo, Walter contó: “Me quedé ahí porque no podía. No atinaba a nada. Estaba re nervioso”.

El ataque generó alarma entre quienes se encontraban en la zona, por eso todos se resguardaron rápidamente. Según recordó Walter, fue una encargada quien llamó enseguida a la policía. “Él siguió disparando. Podría haber sido una tragedia fatal”, señaló.

Consultado sobre si el policía se identificó o mostró signos de alteración, Walter respondió: “No. De la nada salió y empezó los tiros, así, a tirar para todos lados. Estaba solo”.

El trabajador precisó que tras el hecho fue asistido por la Policía de la Ciudad y que ya declaró en la comisaría. “Me acompañaron más bien, por suerte, los de la Policía de la Ciudad. Siempre estuvieron en todo momento”, indicó.

El cabo de la Policía
El cabo de la Policía Federal Argentina arrestado

En diálogo con los medios, Walter contó que estaba por ir al Sanatorio Güemes para recibir atención médica y realizar los trámites correspondientes con la obra social y la ART. Sobre su salud, compartió: “Ahora estoy yendo para el hospital. Tuve un dolor intenso, sí”.

El incidente ocurrió cerca de las 5:50 en la intersección de Fitz Roy y Muñecas. Personal de la fuerza acudió al lugar tras recibir una alerta por disparos y redujo al agresor.

Al llegar los oficiales, hallaron un hombre armado, que intentó escapar por Fitz Roy, descartando el arma, hasta que fue reducido y detenido por el personal policial. Según el primer reporte, el sospechoso habría bajado del auto y disparado su arma, ya que había 14 vainas servidas en la vía pública.

Un testigo narró en TN que el policía “no podía estacionar bien” su auto y sumó: “Él estaba solo, bajó, abrió el baúl, sacó el arma y me apuntaba. Me decía que me quedara quieto, que levante las manos y me quede pillo ahí”. A su vez, confirmó que la víctima es compañero suyo y declaró: “Él estaba llegando, se ve que (el policía) lo vio llegar y le disparó”.

“Me empezó a amenazar y me preguntó si me quería morir, mientras gatillaba el arma. A gente que veía le tiraba”, contó otro testigo, en A24. También confirmó que el agresor no contaba con el uniforme policial, que se había quedado sin balas y relató: “Me metí abajo de un coche y me seguía buscando. Después atiné a correr, que fue lo primero que se me vino a la cabeza”.

