Villa Urquiza: dos hombres disfrazados de tenistas intentaron robar en un edificio y quedaron grabados

Una secuencia insólita quedó registrada en un edificio del barrio porteño de Villa Urquiza, cuando dos hombres con vestimenta deportiva y raquetas en mano simularon regresar de un partido para atravesar la puerta del inmueble sin levantar sospechas. El intento de robo, protagonizado por los falsos tenistas, fue captado por las cámaras de seguridad del inmueble y generó preocupación entre los vecinos del barrio porteño.

La escena comenzó a desarrollarse el pasado fin de semana cuando los dos sujetos, con atuendo y accesorios propios de quien pasa una jornada en una cancha de tenis, accedieron al edificio en el momento exacto en el que la puerta principal quedaba abierta por el ingreso de otro residente. Sin perder el ritmo, ambos avanzaron por los pasillos, observando las viviendas y buscando una oportunidad para entrar en alguna unidad deshabitada. El ardid consistió en camuflarse como deportistas para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de quienes pudieran cruzarlos en los espacios comunes.

Las cámaras instaladas en los accesos y corredores fueron testigos clave en el desarrollo de la maniobra. En las imágenes, se observa a uno de los hombres acercándose a la puerta de un departamento, retrocediendo unos pasos y luego intentando forzar la cerradura de una unidad ubicada enfrente. El sigilo de los movimientos y la elección del atuendo forman parte de una modalidad con la que buscaban aprovechar la circulación habitual de residentes y visitantes en edificios de la zona.

En un fragmento del video que circuló en redes sociales, uno de los delincuentes se agacha y se aproxima a la cámara, al parecer para identificar si se trataba de un sistema de ingreso electrónico con grabación de imágenes, mientras otro intentaba forzar la puerta. “Presumimos que buscaban identificar si era una de esas entradas electrónicas que graban imágenes”, explicó el propietario del departamento que intentaron vaciar los falsos tenistas, en declaraciones al canal A24. Esta reacción, registrada en primer plano, dejó expuesto el rostro del sujeto ante los sistemas de videovigilancia del edificio.

La investigación policial busca determinar si los sospechosos tienen antecedentes o forman parte de una banda

Al advertir la presencia de cámaras y notar que sus rostros quedaban grabados desde diferentes ángulos, los intrusos desistieron de su intento y abandonaron el lugar. No consiguieron abrir ninguna puerta y tampoco llevarse nada del inmueble, pero su paso quedó registrado tanto por los dispositivos electrónicos internos como por las cámaras ubicadas en la entrada del edificio.

El episodio no solo causó alarma entre los residentes de Villa Urquiza, sino que también motivó una presentación formal ante la Comisaría Vecinal 12C, donde los propietarios del edificio se dirigieron tras el hecho. La causa quedó en manos de la División Robos y Hurtos, que inició las tareas para identificar a los sospechosos, investigar si cuentan con antecedentes y analizar si forman parte de un grupo delictivo que opera bajo la misma modalidad en otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento no han logrado identificar a ninguno de los dos implicados.

Testimonios recogidos por el medio reflejan preocupación por la aparición de nuevas tácticas para ingresar a edificios sin llamar la atención. Vecinos de Palermo mencionaron casos similares, aunque con la variante de personas disfrazadas de turistas, quienes incluso alquilan departamentos para moverse con mayor libertad por los pasillos y áreas comunes. “En la zona de Palermo también se registraron casos similares, pero bajo la modalidad de ‘falsos turistas’”, señalaron los vecinos en diálogo con A24.

La recopilación de imágenes por parte de las cámaras de seguridad se presenta como una herramienta central para la investigación policial, que ahora se orienta a identificar a los protagonistas del intento de robo y a establecer posibles vínculos con otros hechos reportados en la Ciudad de Buenos Aires.