Crimen y Justicia

Su ex pareja llamó al 911 tras ver manchas de sangre en su casa y lo encontraron muerto: hay un detenido

Todo ocurrió en una vivienda de San Martín, provincia de Buenos Aires. El acusado aseguró que se habría intentado defender de un abuso sexual

El acusado aseguró que se
El acusado aseguró que se habría intentado defender de un abuso sexual

Un hombre de 29 años quedó detenido en Moreno, luego de que la Policía Bonaerense lo señalara como el presunto autor del homicidio de otro hombre, de 59 años. El caso salió a la luz gracias a que la ex pareja de la víctima alertó al 911, después de que notara que había manchas de sangre en la casa de la víctima. Esta acción permitió encontrar el cuerpo y, posteriormente, localizar al supuesto agresor.

El crimen de Hugo René Leguizamón salió a la luz este viernes, luego de que fuera encontrado sin vida en su vivienda ubicada en la calle Martín García al 3400, en la localidad bonaerense de San Martín. Las alertas se encendieron, poco después de que su ex pareja, que vivía en otra casa ubicada en el mismo terreno, se comunicara con emergencias.

Al momento de entrevistarse con el personal policial, la mujer les aseguró que había encontrado manchas de sangre en la casa de Leguizamón. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, los agentes corroboraron la sospecha y, al ingresar a la propiedad, dieron con su cuerpo desnudo y sin vida.

A partir del análisis de la escena del crimen, las autoridades indicaron que la víctima yacía boca arriba, contaba con dos heridas de arma blanca en el tórax y signos de violencia en varios ambientes (living, comedor, baño, y habitación). Por este motivo, activaron un amplio operativo policial.

La Policía descubrió que tenía lesiones de arma blanca, que lo complicarían en el caso

Por medio de la investigación preliminar, se constató que Leguizamón solía tener encuentros sexuales casuales con distintos hombres. Así, se descubrió que citado horas antes a una pareja ocasional, identificada como E. J. L., de 29 años, a su domicilio.

Tras convertirse en el principal sospechoso del homicidio, los efectivos de la Sub DDI San Miguel lo localizaron en la puerta de su vivienda situada en la calle República Argentina al 300, en la localidad de Moreno. En ese momento, notaron que el sospechoso presentaba lesiones compatibles con cortes de arma blanca, por lo que fue notificado de su detención.

De forma espontánea, el imputado declaró que “solo se defendió”, tras alegar que la víctima habría intentado abusarlo. Además, se verificó que el hombre había recibido atención médica en el Hospital de Moreno, ya que presentaba una herida profunda en la mano derecha que requiere cirugía, debido a que le había afectado los tendones.

Según detallaron las autoridades, en el centro de salud municipal solo le realizaron una serie de curaciones. Frente a esto, el Ministerio Público Fiscal respaldó las acciones policiales y ordenó el allanamiento a la espera de nuevos elementos para profundizar la investigación.

El acusado quedó a disposición
El acusado quedó a disposición de la Justicia, tras ser imputado por homicidio

Producto del allanamiento de urgencia en la residencia del sospechoso, se concretó el secuestro de una televisión Samsung de 50 pulgadas y un teléfono celular, debido a que ambos eran propiedad de la víctima. También se incautaron tres pares de zapatillas y un fragmento de tela con manchas hemáticas.

Por último, confirmaron que el acusado fue trasladado hacia la sede de la DDI de San Martín, en donde quedó a disposición de la Justicia. Asimismo, levantaron cargos en su contra por el delito de homicidio.

Previo a esto, la causa había sido caratulada como averiguación de causal de muerte, pero la constatación de que había presencia de sangre perteneciente a un segundo hombre se convirtió en una prueba clave, para investigar la muerte de Leguizamón como un asesinato.

Lo liberaron tras cumplir una condena y volvió a ser detenido por robarle a un fiscal

Facundo Leonel Collado Padín, de 30 años, volvió a ser detenido luego de ser acusado de asaltar a un fiscal de Moreno. El hecho cobró relevancia porque su historial muestra reiterados pasos por la cárcel vinculados a la denominada banda de “El Pollo”, cuyos miembros utilizaron información del mercado inmobiliario para identificar y robar viviendas con importantes sumas de dinero guardadas.

El material secuestrado en el
El material secuestrado en el operativo contra la banda de "El Pollo"

El teléfono celular del fiscal, robado durante un asalto ocurrido en diciembre, fue recuperado durante los recientes allanamientos, lo que refuerza la relación de Collado Padín y sus cómplices con el episodio investigado. Según detalló este medio, la captura se produjo en la madrugada del miércoles 14 de diciembre, durante el allanamiento de cuatro viviendas ubicadas en Moreno y una en Merlo.

En estas acciones también resultó detenido su hermano, Nicolás Franco Collado Padín, de 32 años, junto a otros dos sospechosos: E.R.M., de 27 años, identificado como fabricador de muebles, y W.A.B., de 52, cuyo registro lo vincula al sector de la construcción.

Producto de ese operativo, los agentes incautaron tres pistolas 9 milímetros ―incluida una Glock con cargadores y municiones, además de una Bersa TPR9― y un revólver calibre .22. Además, se constató que dos de las armas tenían su numeración suprimida.

También fueron secuestrados handies, teléfonos celulares, perfumes y dos vehículos, una Chevrolet S10 y un Chevrolet Cruze, ambos habilitados para circular. Durante uno de los allanamientos, la policía recuperó un teléfono celular perteneciente al Ministerio Público Fiscal de Moreno que el fiscal había perdido en el robo sufrido el 23 de diciembre.

En aquella oportunidad, el funcionario judicial transitaba en su vehículo por la intersección de las calles Oscar Camilli y Eduardo Adolfo Bossi cuando tres delincuentes armados le sustrajeron el auto y efectos personales, incluido el móvil institucional y varios documentos. El automóvil apareció después, pero faltaban varios objetos, entre ellos el celular y documentación clave.

Detuvieron al principal sospechoso por

Así se vería Loan Peña

Detuvieron al hombre que tuvo

La trampa de robos y

Impactante accidente en Quilmes: auto
Todo lo que hay que

Morena Miño habla de su

Ucrania y Estados Unidos se

