Su ex pareja llamó al 911 tras ver manchas de sangre en su casa y lo encontraron muerto: hay un detenido

El acusado aseguró que se habría intentado defender de un abuso sexual

Un hombre de 29 años quedó detenido en Moreno, luego de que la Policía Bonaerense lo señalara como el presunto autor del homicidio de otro hombre, de 59 años. El caso salió a la luz gracias a que la ex pareja de la víctima alertó al 911, después de que notara que había manchas de sangre en la casa de la víctima. Esta acción permitió encontrar el cuerpo y, posteriormente, localizar al supuesto agresor.

El crimen de Hugo René Leguizamón salió a la luz este viernes, luego de que fuera encontrado sin vida en su vivienda ubicada en la calle Martín García al 3400, en la localidad bonaerense de San Martín. Las alertas se encendieron, poco después de que su ex pareja, que vivía en otra casa ubicada en el mismo terreno, se comunicara con emergencias.

Al momento de entrevistarse con el personal policial, la mujer les aseguró que había encontrado manchas de sangre en la casa de Leguizamón. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, los agentes corroboraron la sospecha y, al ingresar a la propiedad, dieron con su cuerpo desnudo y sin vida.

A partir del análisis de la escena del crimen, las autoridades indicaron que la víctima yacía boca arriba, contaba con dos heridas de arma blanca en el tórax y signos de violencia en varios ambientes (living, comedor, baño, y habitación). Por este motivo, activaron un amplio operativo policial.

La Policía descubrió que tenía lesiones de arma blanca, que lo complicarían en el caso

Por medio de la investigación preliminar, se constató que Leguizamón solía tener encuentros sexuales casuales con distintos hombres. Así, se descubrió que citado horas antes a una pareja ocasional, identificada como E. J. L., de 29 años, a su domicilio.

Tras convertirse en el principal sospechoso del homicidio, los efectivos de la Sub DDI San Miguel lo localizaron en la puerta de su vivienda situada en la calle República Argentina al 300, en la localidad de Moreno. En ese momento, notaron que el sospechoso presentaba lesiones compatibles con cortes de arma blanca, por lo que fue notificado de su detención.

De forma espontánea, el imputado declaró que “solo se defendió”, tras alegar que la víctima habría intentado abusarlo. Además, se verificó que el hombre había recibido atención médica en el Hospital de Moreno, ya que presentaba una herida profunda en la mano derecha que requiere cirugía, debido a que le había afectado los tendones.

Según detallaron las autoridades, en el centro de salud municipal solo le realizaron una serie de curaciones. Frente a esto, el Ministerio Público Fiscal respaldó las acciones policiales y ordenó el allanamiento a la espera de nuevos elementos para profundizar la investigación.

El acusado quedó a disposición de la Justicia, tras ser imputado por homicidio

Producto del allanamiento de urgencia en la residencia del sospechoso, se concretó el secuestro de una televisión Samsung de 50 pulgadas y un teléfono celular, debido a que ambos eran propiedad de la víctima. También se incautaron tres pares de zapatillas y un fragmento de tela con manchas hemáticas.

Por último, confirmaron que el acusado fue trasladado hacia la sede de la DDI de San Martín, en donde quedó a disposición de la Justicia. Asimismo, levantaron cargos en su contra por el delito de homicidio.

Previo a esto, la causa había sido caratulada como averiguación de causal de muerte, pero la constatación de que había presencia de sangre perteneciente a un segundo hombre se convirtió en una prueba clave, para investigar la muerte de Leguizamón como un asesinato.

