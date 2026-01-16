Crimen y Justicia

Discutió con su pareja e intentó matar a su hijo adolescente por querer defenderla

La madre del menor tuvo que interponerse entre ambos para evitar un desenlace fatal

La Fiscalía decidió imputar al agresor por tentativa de homicidio y lesiones

Un brutal episodio de violencia de género terminó con un adolescente de 17 años apuñalado, luego de que intentara frenar una discusión entre su madre y la pareja de esta. En ese momento, el acusado empuñó un cuchillo e hirió a ambos. Aunque quedó formalmente detenido, la Justicia lo benefició con un régimen de prisión domiciliaria.

Todo ocurrió cerca de las 06:00 horas del miércoles 14 de enero, en la localidad de Piedra del Águila, en la provincia de Neuquén, cuando un hombre, identificado como M. J. O., mantenía una fuerte discusión con su pareja. A raíz del disturbio generado por la pelea, el joven se había levantado y se interpuso entre ambos, con la intención de cesar la situación.

Sin embargo, esto derivó en un forcejeo con el agresor, debido a que el menor intentó echarlo de la propiedad. En ese momento, la reconstrucción de los hechos realizada por el fiscal Hernán Scordo expuso que el acusado había sacado un cuchillo de 22 centímetros, arma que utilizó para una puñalada en el tórax y otra herida en el brazo al menor.

Instintivamente, la mujer apartó a su hijo del agresor y se puso en el medio para evitar que continuara lastimándolo. De acuerdo con la información recopilada por LM Neuquén, en la audiencia virtual celebrada desde San Martín de los Andes, el fiscal valoró que la acción fue crucial para evitar que el acusado concretara un asesinato.

El juez determinó que el acusado permanecerá detenido en su casa por un mes, debido a la ocupación de unidades penitenciarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, constató que la madre del adolescente también terminó herida en medio de ese forcejeo, por lo que presentaba cortes en una de sus manos. Poco después, un vecino alertó a la Policía, producto de haber escuchado los gritos provenientes de la vivienda.

Fue así que, al llegar al lugar de los hechos, los agentes policiales encontraron al imputado aún con el arma blanca en sus manos y procedieron a su detención. A raíz de esto, el caso fue calificado como homicidio simple en grado de tentativa y lesiones leves agravadas por violencia de género, en concurso real, según la formulación realizada por la Fiscalía.

En respuesta a esto, el juez Maximiliano Bagnat convalidó tanto la acusación como la calificación legal y ordenó tres meses de investigación. Aunque también se había oficializado la detención, se resolvió que el acusado cumpla prisión domiciliaria durante un mes, atendiendo a que las unidades de detención no disponen actualmente de cupo.

Un hombre intentó matar a otro por proteger a su ex pareja de un nuevo ataque

Luego de que fuera imputado por el intento de homicidio, el hombre aceptó abandonar la ciudad

Semanas antes, el Ministerio Público Fiscal informó sobre otro episodio que conmocionó a los habitantes de Piedra del Águila y que también estuvo marcado por un contexto de violencia de género. En este caso, un hombre, identificado como N. A. B., quebrantó una orden de alejamiento dictada por la Justicia de Familia el 3 de octubre, que le impedía acercarse a menos de 200 metros de su expareja.

De acuerdo con la reconstrucción de la secuencia, el imputado se presentó en la casa de la mujer en la madrugada del 25 de diciembre, día de Navidad, y comenzó a discutir con ella mientras intentaba retirar sus pertenencias. En el transcurso del enfrentamiento, la agredió físicamente.

Al intervenir terceros que buscaban resguardar a la víctima, el agresor intentó asesinar a un hombre y causó lesiones a otros dos. En la audiencia de formulación de cargos, que contó con la intervención de Hernán Scordo y la asistente letrada Gabriela Pellico, se confirmó la imputación del agresor por homicidio en grado de tentativa, lesiones y desobediencia de una orden judicial. Como condición para mantener la libertad, el acusado accedió a abandonar la localidad.

Imputaron a la mujer que

Demolieron un conocido búnker de

La hipótesis de la familia

Atacaron a tiros a una

Andrea Collarini es el único

Maru Botana y Sofía Solá:

EN VIVO | Nueva Zelanda

