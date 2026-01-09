Crimen y Justicia

Persecución, vuelco y furioso tiroteo en Merlo tras el robo de un auto

Los delincuentes abandonaron el vehículo, lograron escapar a pie y están prófugos. La UFI N° 1 de Morón investiga el hecho

Guardar
El vehículo había sido robado, pero luego fue recuperado en el operativo

Un operativo policial desplegado este jueves en Merlo, en el conurbano bonaerense, permitió recuperar un auto robado tras una violenta persecución que incluso contó con un brutal tiroteo en una zona llena de negocios y transeúntes. El incidente involucró a dos personas armadas que circulaban en una motocicleta cuando interceptaron y sustrajeron un Toyota Etios. Vecinos de la zona notificaron de inmediato la situación a un patrullero que realizaba recorridas preventivas, lo que desencadenó la intervención de la policía local.

Los agentes lograron visualizar el automóvil robado a los pocos minutos del aviso. Comenzó entonces una persecución por distintas calles de Merlo.

Durante la huida, los sospechosos impactaron contra una Ford EcoSport manejada por una mujer de 50 años. Fuentes policiales precisaron que la conductora no sufrió lesiones a raíz de la colisión, lo que fue corroborado en el lugar por personal de salud.

Ambos delincuentes permanecen prófugos, mientras
Ambos delincuentes permanecen prófugos, mientras la UFI N° 1 de Morón investiga el caso de robo automotor y resistencia a la autoridad

Sin embargo, el escape no se detuvo tras el choque. Los ocupantes del Etios continuaron la fuga hasta que, en una maniobra brusca, el vehículo volcó. Esta secuencia se puede apreciar en el principio del video que encabeza esta nota, en el que también se ve cómo queda detenido por unos segundos, mientras dos oficiales apuntan con sus pistolas, pero luego vuelve a arrancar, ya que había logrado caer sobre sus ruedas.

Tras ese accidente, uno de los sospechosos abandonó el auto y disparó con un arma de fuego contra los uniformados. La policía respondió para proteger su integridad y la de los presentes, según consta en la información oficial.

A pesar del intercambio de disparos, no hubo heridos ni entre los agentes ni entre los civiles que se encontraban en la zona. En el video se observa cómo incluso una bala impacta contra una pila de gaseosas que se encontraba en la vereda de un local.

Los individuos lograron escapar a pie, dejando el Toyota Etios abandonado en otra zona del distrito. Un segundo rastrillaje permitió ubicar el automóvil, aunque ya sin ocupantes. Es por eso que, de momento, la búsqueda de los responsables continúa y el hecho quedó bajo investigación.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón tomó intervención en el caso y caratuló la causa como robo, hallazgo automotor y resistencia a la autoridad. El procedimiento policial recibió aval de la fiscalía, que no dispuso ninguna medida contra los efectivos actuantes. Se esperan avances en la investigación para identificar a los autores del hecho y esclarecer los detalles del operativo.

Impactante persecución policial en La Plata tras una salidera bancaria

Otra persecución policial en La Plata permitió recuperar una mochila con una suma millonaria robada en una salidera bancaria (Video: 0221)

Una salidera bancaria en La Plata desencadenó momentos de tensión y una persecución tras el robo de una mochila que contenía una suma millonaria. El hecho ocurrió semanas atrás.

El episodio se produjo cuando la persona damnificada, que había retirado una considerable cantidad de dinero de una entidad privada situada en 44 y 23, hizo una parada en una gomería en diagonal 73 y 24 debido a la pinchadura de uno de los neumáticos.

En ese contexto, cuatro sujetos aprovecharon para tomar la mochila del interior del vehículo y escapar a bordo de una camioneta Citroën Berlingo.

De acuerdo a información recabada, la Policía Bonaerense organizó rápidamente un operativo cerrojo junto a efectivos de la Sección de Apoyo de Seguridad Urbana (SASU) y la Motorizada FBA 5, basándose en la descripción del rodado utilizado por los ladrones.

El vehículo fue ubicado poco después en la esquina de 19 y 527. Al notar la presencia policial, los ocupantes emprendieron la huida a gran velocidad por varias calles.

Durante la persecución, dos de los sospechosos se arrojaron desde el vehículo en movimiento al llegar a 17 y 518, logrando ingresar a un campo y escapar.

Mientras tanto, los otros dos siguieron la fuga hasta que fueron alcanzados y aprehendidos en Camino Centenario y 509. En ese lugar, la policía recuperó la mochila con el dinero robado y concretó las detenciones.

Al revisar la camioneta, los agentes incautaron guantes negros, un binocular rojo, distintas prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho y un teléfono celular.

La causa fue caratulada como “robo agravado bajo la modalidad de salidera bancaria” y quedó a disposición de la UFI N° 2 y el Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial La Plata.

