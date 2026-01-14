Crimen y Justicia

Salió a caminar por la costa de Comodoro Rivadavia y la encontraron muerta: investigan un femicidio

La víctima fue identificada como Valeria Schwab. Su cuerpo fue hallado por sus allegados y tenía signos de violencia. Qué se sabe de la investigación

Valeria Schawb
Valeria Schawb

Valeria Schwab, una joven de 38 años que era buscada desde el martes a la noche en Comodoro Rivadavia, fue encontrada sin vida este miércoles en las inmediaciones de los acantilados de la costanera de la ciudad. El día de su desaparición la joven había salido a caminar hacia la zona donde la hallaron, pero nunca regresó a su domicilio ni se comunicó nuevamente con su familia.

El hallazgo de su cuerpo se produjo esta madrugada, cerca de las 4. Estaba en un barranco ubicado antes del sector conocido como Eureka, en una zona que habitualmente es utilizada por personas que van a realizar actividad física. Según indicaron fuentes policiales, tenía signos de violencia, por lo que la Justicia investiga un posible homicidio, aunque no descartan ninguna hipótesis.

La búsqueda de Valeria se había activado luego de que su entorno notara su ausencia y la falta de respuestas a los mensajes enviados a su teléfono. Ante esta situación, familiares y amigos comenzaron a recorrer distintos puntos de la ciudad para dar con ella. Cuando lograron ubicar el cuerpo dieron aviso inmediato a la Policía, lo que generó un importante despliegue de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia en el lugar.

En el sector, efectivos de la Policía del Chubut, personal de Bomberos Voluntarios y Criminalística trabajaron para preservar la escena y realizar el levantamiento de pruebas correspondientes para avanzar en la investigación.

La costanera de Comodoro Rivadavia
La costanera de Comodoro Rivadavia

En la zona también se hizo presente el fiscal Marcelo Crettón, que tomó intervención en la causa. En conferencia de prensa, detalló: “Nos hicimos presentes en el lugar y constatamos que el cuerpo se encontraba sin vida, con escoriaciones visibles. Ahora es fundamental la autopsia, que se realizará en el día de la fecha, porque nos va a permitir conocer más circunstancias de la investigación”.

La familia de Valeria dio detalles que son prueba fundamental en el expediente. Dijeron que la última comunicación que recibieron de la víctima fue un mensaje en el que avisaba que estaba cerca de las Torres, en la zona del cementerio viejo, y que, tras esa notificación, no hubo más respuestas.

Jessica, hermana de la víctima, habló con medios locales sobre los últimos movimientos de Valeria. “Ella llegó hasta las torres y pegó la vuelta a las 11 de la noche del martes por el paseo del ex cementerio viejo, un lugar por donde suelen pasar ciclistas y corredores”.

En este sentido, insistió en que su hermana no llevaba objetos de valor, solo el celular y auriculares, y descartó que el hecho haya sido un robo. “Eso refuerza que no fue un hecho de inseguridad común. Todo indica que la interceptaron ahí”, señaló.

“Valeria era una chica sana, muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. Había salido solo a caminar como cualquier persona que quiere salir a relajar su mente, no tenía problemas”, detalló su hermana Jessica.

Y agregó: “Le podía pasar a cualquier mujer que fuera caminando y le pasó a mi hermana. Hoy lamentablemente tenemos que estar hablando de esta situación. Me parece devastador”.

Durante la jornada, la Policía continuó con las tareas de recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad de la zona. Mientras tanto, el entorno de la joven reclama el esclarecimiento del caso y la familia exige justicia.

Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa, forma y circunstancias de la muerte de la víctima. Al mismo tiempo, desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la colaboración de testigos que puedan aportar datos y testimonios que ayuden al esclarecimiento del hecho.

