Crimen y Justicia

Crimen macabro en Tucumán: encontraron el cuerpo de un hombre, con una mano mutilada y varios cortes en la cabeza

La víctima de 50 años no había regresado a su casa, motivo por el cual la familia hizo la denuncia por desaparición. Cerca de la medianoche del lunes lo encontraron asesinado en una zona rural

La víctima tenía 50 años
La víctima tenía 50 años (Foto: Sincodigotucuman)

Cerca de la medianoche del lunes, dos pescadores que circulaban por una zona rural del paraje Guasa Rincón, en Tucumán, se toparon con un cadáver que presentaba signos de extrema violencia. Le habían mutilado una mano y propinado varios cortes en la zona de la cabeza, hasta matarlo.

Los testigos informaron de inmediato a la Policía local, que se desplazó hacia las afueras de la localidad de Aguilares, para resguardar la escena y comenzar a indagar en el caso. Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre adulto que yacía boca abajo y presentaba múltiples heridas cortantes en la cabeza, especialmente, en la zona del cráneo y también en la nuca.

En la mano derecha le habían hecho un corte, considerado por los peritos como “limpio”, lo que sugería que habían utilizado un arma filosa. La víctima conservaba todas sus pertenencias, lo que llevó a los investigadores a descartar el robo como móvil principal del hecho y centrarse en un ataque premeditado.

La zona en donde encontraron el cuerpo

De acuerdo con lo informado por el portal La Voz, el ataque se habría producido por la espalda y el autor del homicidio habría actuado con precisión. La falta de indicios de forcejeo y la forma en que se produjo la mutilación refuerzan la hipótesis de un ataque sorpresivo, aunque los detalles se conocerán luego de que realicen la autopsia. Así podrán determinar con exactitud la causa de la muerte, el momento del fallecimiento y la naturaleza de las lesiones sufridas.

Según fuentes policiales, el hombre tenía 50 años y había sido reportado como desaparecido por su familia, que no tenía noticias de él desde las 19 del mismo día, cuando debía haber vuelto a su casa. La identidad de la víctima fue confirmada por familiares en el lugar, como Javier Ariel Sarmiento, tal como indicó La Gaceta.

Hasta el momento, la investigación con testigos presenciales del ataque ni con registros de cámaras en el área rural, lo que complica la obtención de datos precisos sobre el autor del crimen.

La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Fabián Assad, asumió la investigación y dispuso una serie de medidas, entre ellas, rastrillajes en el sector en busca de pruebas adicionales, el relevamiento de la escena y la intervención del Equipo Científico de Investigaciones, para las pericias técnicas.

Los especialistas trabajaron desde las 23 horas en la que dieron aviso del hallazgo; en tanto, los investigadores tomaron declaraciones a los pescadores que encontraron el cuerpo.

Otro crimen en Tucumán

La madre de la joven hallada asesinada en un basural de Tucumán reveló detalles sobre su vida

Hace apenas unos días, otro cuerpo fue encontrado en un descampado al sur de San Miguel de Tucumán. El hallazgo ocurrió el jueves pasado, con un grupo de mujeres que recolectaba objetos en un basural del barrio Manantial Sur encontró el cuerpo sin vida de una joven envuelto en bolsas de consorcio.

El hallazgo se produjo pasado el mediodía en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera. Tras el aviso a las autoridades, la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter, tomó intervención en el caso y activó el protocolo de investigación correspondiente.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales se trasladó al predio junto a peritos de Criminalística, Química Legal y Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento de muestras biológicas, recolección de evidencias y documentación fotográfica para preservar los elementos de interés. Minutos después del hallazgo, familiares de la víctima se presentaron en el lugar tras enterarse de la noticia por redes sociales. El padre y una hermana identificaron el cuerpo por características particulares y tatuajes.

La joven fue identificada como Erika Antonella Álvarez, de 25 años, domiciliada en las inmediaciones del basural. Allegados a la víctima manifestaron que no la veían desde hacía dos días, aunque no habían presentado una denuncia por desaparición, dado que solía ausentarse de su hogar con frecuencia. Según las primeras estimaciones forenses realizadas en el lugar, la data de muerte se sitúa entre 36 y 40 horas previas al momento del hallazgo.

