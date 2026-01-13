Se fue de vacaciones con sus hijos a Pinamar y no pagó nada: lo detuvieron por una estafa de casi $6 millones

Un hombre realizó una estafa en Pinamar por más de 5 millones de pesos (Crédito: Pablo Kauffer)

Un hombre que fue a vacacionar con sus dos hijos a Pinamar fue detenido y acusado de estafar a un balneario, un parador, un hotel y un restaurante por casi $6 millones. Se comprobó que utilizaba una aplicación para fabricar las constancias falsas de transferencias. Simulaba que pagaba, pero el dinero nunca llevaba a la cuenta del vendedor o prestador de servicios.

La UFID N°5 de Pinamar, a cargo de Sergio García, pidió en las últimas horas la detención de Sebastián Biancardi, un hombre que a fines de diciembre fue con sus dos hijos a vacacionar a Pinamar, pero se constató que todos los pagos que dijo haber realizado electrónicamente eran falsos.

La primera denuncia contra Biancardi, según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, fue radicada por el dueño del balneario Neruda que comprobó que el ahora detenido mostró un comprobante trucho del pago de más de $1.5 millones por 13 días para el alquiler de una carpa.

A su vez, se constató que el acusado realizó la misma maniobra en el parador del balneario Neruda, donde gastó más de $900 mil. El denunciante explicó que constató del fraude al realizar la conciliación de ingresos, que demostró que no se había acreditado ningún pago.

De este modo, el fiscal García solicitó la detención del acusado a la Justicia de Garantías, que avaló la solicitud. El arresto ocurrió en el restaurante De Muru.

Cuando el sospechoso ya estaba en la comisaría de Pinamar, el gerente del restaurante se acercó a esa dependencia y denunció que Biancardi gastó más de $600 mil en cuatro comidas y que siempre presentó comprobantes falsos.

Durante la investigación se realizó un allanamiento en el hotel San Remo, donde el acusado y sus hijos, de 10 y 12 años, se encontraban alojados. Allí los policías secuestraron un celular y documentación.

Lo curioso fue que, durante el operativo en el lugar donde se alojaba el detenido, se sumó una nueva denuncia: la encargada del hotel San Remo refirió que para pagar el hospedaje Biancardi también utilizó comprobantes truchos por un monto total de $3.350.000.

Así, Biancardi quedó detenido por el delito de estafas reiteradas y se aguarda a saber si hay más denuncias para sumar a la causa. Los menores fueron puestos a resguardo y un familiar se acercó para hacerse cargo de ellos.

La Frontera

El posteo en redes sociales de la familia del menor

También en Pinamar, un niño de 8 años sufrió heridas graves tras una colisión múltiple en la zona de La Frontera y permanece internado en grave estado en el hospital local. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente esta mañana y se espera su traslado a Mar del Plata.

La víctima está en el Hospital Comunitario de Pinamar, a donde fue trasladada en estado crítico tras el siniestro en La Frontera, que involucró a una camioneta Amarok y dos UTV, en uno de los cuales se desplazaba el niño. En el mismo hecho, otras dos nenas sufrieron lesiones leves y una fractura maxilar.

El accidente ocurrió en la intersección de Libertador y Ameguino durante la tarde de este lunes. Y, una vez que el niño fue ingresado al centro de salud, fue sometido a una cirugía y luego alojado en una sala de terapia intensiva con un seguimiento permanente del equipo médico.

“Según la evolución clínica, podría requerir una nueva intervención en los próximos días”, aclararon las autoridades esta mañana. Finalmente, se decidió adelantar la cirugía para hoy, ante su cuadro de “inestabilidad hemodinámica”. Durante el procedimiento, se realizó el recambio del packing de contención hepática.

Los médicos esperan “la mínima estabilidad” del estado del niño para trasladarlo a un centro de salud de mayor complejidad.