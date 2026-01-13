Crimen y Justicia

Se fue de vacaciones con sus hijos a Pinamar y no pagó nada: lo detuvieron por una estafa de casi $6 millones

Defraudó a un balneario, un parador, un restaurante y al hotel donde se hospedaba utilizando comprobantes de transferencias falsificados

Guardar
Un hombre realizó una estafa
Un hombre realizó una estafa en Pinamar por más de 5 millones de pesos (Crédito: Pablo Kauffer)

Un hombre que fue a vacacionar con sus dos hijos a Pinamar fue detenido y acusado de estafar a un balneario, un parador, un hotel y un restaurante por casi $6 millones. Se comprobó que utilizaba una aplicación para fabricar las constancias falsas de transferencias. Simulaba que pagaba, pero el dinero nunca llevaba a la cuenta del vendedor o prestador de servicios.

La UFID N°5 de Pinamar, a cargo de Sergio García, pidió en las últimas horas la detención de Sebastián Biancardi, un hombre que a fines de diciembre fue con sus dos hijos a vacacionar a Pinamar, pero se constató que todos los pagos que dijo haber realizado electrónicamente eran falsos.

La primera denuncia contra Biancardi, según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, fue radicada por el dueño del balneario Neruda que comprobó que el ahora detenido mostró un comprobante trucho del pago de más de $1.5 millones por 13 días para el alquiler de una carpa.

A su vez, se constató que el acusado realizó la misma maniobra en el parador del balneario Neruda, donde gastó más de $900 mil. El denunciante explicó que constató del fraude al realizar la conciliación de ingresos, que demostró que no se había acreditado ningún pago.

De este modo, el fiscal García solicitó la detención del acusado a la Justicia de Garantías, que avaló la solicitud. El arresto ocurrió en el restaurante De Muru.

Cuando el sospechoso ya estaba en la comisaría de Pinamar, el gerente del restaurante se acercó a esa dependencia y denunció que Biancardi gastó más de $600 mil en cuatro comidas y que siempre presentó comprobantes falsos.

Durante la investigación se realizó un allanamiento en el hotel San Remo, donde el acusado y sus hijos, de 10 y 12 años, se encontraban alojados. Allí los policías secuestraron un celular y documentación.

Lo curioso fue que, durante el operativo en el lugar donde se alojaba el detenido, se sumó una nueva denuncia: la encargada del hotel San Remo refirió que para pagar el hospedaje Biancardi también utilizó comprobantes truchos por un monto total de $3.350.000.

Así, Biancardi quedó detenido por el delito de estafas reiteradas y se aguarda a saber si hay más denuncias para sumar a la causa. Los menores fueron puestos a resguardo y un familiar se acercó para hacerse cargo de ellos.

La Frontera

El posteo en redes sociales
El posteo en redes sociales de la familia del menor

También en Pinamar, un niño de 8 años sufrió heridas graves tras una colisión múltiple en la zona de La Frontera y permanece internado en grave estado en el hospital local. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente esta mañana y se espera su traslado a Mar del Plata.

La víctima está en el Hospital Comunitario de Pinamar, a donde fue trasladada en estado crítico tras el siniestro en La Frontera, que involucró a una camioneta Amarok y dos UTV, en uno de los cuales se desplazaba el niño. En el mismo hecho, otras dos nenas sufrieron lesiones leves y una fractura maxilar.

El accidente ocurrió en la intersección de Libertador y Ameguino durante la tarde de este lunes. Y, una vez que el niño fue ingresado al centro de salud, fue sometido a una cirugía y luego alojado en una sala de terapia intensiva con un seguimiento permanente del equipo médico.

“Según la evolución clínica, podría requerir una nueva intervención en los próximos días”, aclararon las autoridades esta mañana. Finalmente, se decidió adelantar la cirugía para hoy, ante su cuadro de “inestabilidad hemodinámica”. Durante el procedimiento, se realizó el recambio del packing de contención hepática.

Los médicos esperan “la mínima estabilidad” del estado del niño para trasladarlo a un centro de salud de mayor complejidad.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasPinamarestafas

Últimas Noticias

Detuvieron a tres sospechosos por golpear con un ladrillo y abusar en grupo a una joven de 22 años

Ocurrió en Resistencia, Chaco. Hay un cuarto sospechoso que está prófugo. El crudo relato de la víctima

Detuvieron a tres sospechosos por

Magis TV: audiencia clave para uno de los revendedores ‘alta gama’ acusado de piratería de televisión digital

Iván Santiago Funes, mendocino de 29 años e imputado en la causa, fue citado por el Juzgado Correccional N°6 de San Isidro para tratar salidas alternativas al juicio oral

Magis TV: audiencia clave para

Un municipio bonaerense busca militares y personal de las fuerzas federales retirados para reforzar la seguridad

La convocatoria fue difundida en la página web oficial del distrito

Un municipio bonaerense busca militares

Los Toro: el prontuario de los violentos de la 1-11-14, tras la captura del prófugo que baleó a un gendarme

El padre, Juan Mario y con un pedido de captura, fue detenido por la Policía de la Ciudad, por el ataque a un miembro de una fuerza federal ocurrido en el Bajo Flores tres años atrás. Su hijo tiene una larga lista de acusaciones

Los Toro: el prontuario de

Prisión preventiva para la pareja que atropelló y mató a un joven en Mendoza tras acusarlo de ladrón

El hecho ocurrió el 27 de diciembre. La víctima, Nicolás Varas Frías, murió tras agonizar diez días en el hospital. Ahora la Justicia ordenó que los responsables queden presos

Prisión preventiva para la pareja
DEPORTES
Mauro Icardi falló dos penales

Mauro Icardi falló dos penales consecutivos en Galatasaray: la reacción del argentino con el arquero rival

El hijo de Batistuta como técnico y Chamot como mánager: el proyecto “a lo Guardiola” que revoluciona a un club argentino

“¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!”: revelaron las peleas y roces derivaron en la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

Fue uno de los mejores tenistas del país, volvió a jugar tras seis meses inactivo y confesó: “El día a día se me hace difícil”

El equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026 presentó su primer diseño de coche

TELESHOW
Jimena Barón mostró una nueva

Jimena Barón mostró una nueva foto de Arturo y sorprendió por el increíble parecido con Matías Palleiro

Una tercera mujer apareció vinculada a Luciano Castro en medio de la crisis con Griselda Siciliani: “Videos y fotos”

El Dr. Alberto Cormillot apareció en vivo con un cuello ortopédico: qué accidente sufrió

Romina Gaetani se sinceró tras el episodio con su acosadora: “Iba a ser un caos”

El recuerdo de Nancy Dupláa a Antonio Echarri, el padre de Pablo: “¡Hoy cumpliría 90 años!”

INFOBAE AMÉRICA

Frida, Dan Flavin y la

Frida, Dan Flavin y la nueva colección, entre las principales muestras del Malba para su 25° aniversario

El Gobierno de Ecuador descartó apagones pese a las advertencias de expertos

Daniel Noboa vinculó al correísmo con el voto carcelario

“Dormíamos en el suelo entre cucarachas”: el crudo relato de los italianos excarcelados tras 14 meses como presos del régimen chavista

Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro