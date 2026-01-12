Crimen y Justicia

Video: una oficial de la Policía Bonaerense baleó a un delincuente de 17 años que intentó robarle en La Matanza

Ocurrió el jueves pasado en Rafael Castillo. Mientras trabaja para identificar a los otros dos asaltantes, el fiscal de menores Marcelo Geminario pidió la detención con arresto domiciliario para el ladrón baleado

Una oficial de la Policía Bonaerense baleó a un delincuente de 17 años que intentó robarle en La Matanza

A plena luz del día y en una zona residencial de la localidad de Rafael Castillo, partido bonaerense de La Matanza, una oficial de la Policía Bonaerense repelió el intento de robo que sufrieron ella y un amigo por parte de tres delincuentes, que los abordaron por la espalda cuando caminaban por el barrio. Al verse sorprendidos por los asaltantes, la mujer policía extrajo su arma reglamentaria y disparó contra uno de ellos, de 17 años, que resultó herido, terminó tendido en la vereda y fue hospitalizado.

Este domingo, el fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 departamental, solicitó que el ladrón baleado por la uniformada quede detenido con arresto domiciliario, mientras trabaja para identificar a los dos cómplices que también participaron del intento de robo.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió minutos antes de las 12.30 del mediodía en el cruce de las calles Comandante Granville y Lácar, donde la mujer policía, que se desempeña en la sede de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) N° 19 de La Tablada, una unidad dependiente de la Policía Bonaerense enfocada en la proximidad comunitaria, y un amigo fueron abordados por tres delincuentes armados que pretendían robarle la bicicleta que transportaban a pie y otras pertenencias de valor.

Ante esa apremiante situación, la oficial, que también cumple horas extras como adicional en el partido de Morón, extrajo su arma reglamentaria, una pistola Bersa calibre .9 milímetros, y efectuó dos disparos que impactaron en la zona lumbar y abdominal de E.M.D.

El video que encabeza esta nota, el cual contiene imágenes de dos cámaras de seguridad privadas instaladas en el frente de un domicilio, muestra la secuencia completa del hecho. Las víctimas nunca se percataron de que eran perseguidas de cerca por los atacantes, que aprovecharon el descuido para abalanzarse sobre ellos. Sin embargo, no pudieron concretar el robo y los dos cómplices del delincuente herido se dieron a la fuga a toda velocidad.

E.M.D. fue trasladado poco después del hecho hacia el hospital René Favaloro, también ubicado en Rafael Castillo, donde fue asistido por las heridas de arma de fuego que había sufrido. Los médicos de turno constataron que las lesiones no revestían gravedad, y el asaltante quedó internado, pero fuera de peligro.

El fiscal Germinario, a cargo del caso, dispuso la aprehensión del menor, a quien le imputó el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego. Al mismo tiempo, decidió no tomar ningún temperamento para la uniformada, pero sí secuestró el arma con la que hirió al delincuente, la cual será peritada por personal de Gendarmería Nacional.

Con las pruebas fílmicas y los testimonios recabados hasta el momento, fuentes del caso confirmaron que el fiscal Germinario pidió este domingo la detención con arresto domiciliario para E.M.D. En simultáneo, ordenó medidas investigativas que maneja bajo un total hermetismo para identificar a los otros dos sospechosos.

