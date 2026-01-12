Crimen y Justicia

Asesinaron a un hombre en Santa Fe en medio de un tiroteo e investigan si se trataba de un delincuente

Las autoridades quieren determinar si previo al ataque hubo un intento de robo. La víctima ya fue identificada

Por el tiroteo una persona
Por el tiroteo una persona falleció de un disparo (Google Maps)

Las autoridades de Santa Fe investigan la muerte de un hombre en la zona sur de la ciudad, quien habría quedado en medio de un tiroteo por el presunto robo a un camión. De acuerdo con la información que trascendió, se trata de la primera víctima de homicidio del año en la ciudad.

Mauro Nicolás Gómez falleció el viernes cerca de las 10.40 de la mañana en el barrio Alfonso. Los residentes informaron a la Policía que en el lugar se habían escuchado al menos tres disparos. Inmediatamente, los efectivos de la Comisaría 1° arribaron a la calle Doctor Zavalla al 1900 y hallaron a la víctima junto a un contenedor.

En la zona se desplegó un importante operativo policial y de peritajes tras el intercambio de disparos, aunque no trascendió el número de vainas encontradas. Según detalló el portal Aire de Santa Fe, con base en la información oficial, el intercambio de disparos habría sido el resultado de un intento de robo a un camión de una distribuidora de bebidas. No obstante, esa hipótesis aún no fue confirmada, y tampoco descartan otras opciones.

En el lugar detuvieron a dos hombres que permanecen a disposición de la Justicia, entre ellos, un familiar de la víctima. El otro de los involucrados en la secuencia, sería el custodio de la distribuidora. La Policía detalló que uno de los sospechosos logró huir, pero fue aprehendido a las pocas cuadras tras un rápido operativo cerrojo.

El crimen demandó, además, la presencia de peritos de la Policía de Investigaciones y al equipo de la Fiscalía, que quedó a cargo de la causa. El legajo judicial está en manos de la fiscal Laura Urquiza, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Fiscalía dispuso la realización de la autopsia al cuerpo de Gómez y ordenó la prueba de parafina a los detenidos, para determinar si alguno de ellos disparó un arma de fuego.

Los primeros crímenes del 2026 en Rosario

Durante el primer fin de semana del año 2026, dos personas fueron asesinadas a tiros en distintos hechos ocurridos en la ciudad de Rosario. Ambos crímenes registraron disparos a quemarropa, según informaron fuentes policiales y judiciales.

Rosario registró dos muertes en
Rosario registró dos muertes en el primer fin de semana de enero

El primer caso ocurrió el sábado 3 por la noche en la intersección de Platón y avenida Romero de Pineda, bajo un puente de la zona. Los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varios disparos. Al llegar, personal policial y médico halló a Nicolás Fabián Cortez, de 26 años, gravemente herido con un disparo por la espalda. Cortez fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció minutos después de su ingreso.

El caso quedó a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del MPA, quien dispuso el relevamiento de la escena, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Las autoridades no informaron si la víctima tenía antecedentes penales ni si había amenazas previas en su contra.

El segundo homicidio se produjo el 4 de enero por la tarde, en la calle Campbell al 2800, en la zona oeste de Rosario, cerca del cementerio La Piedad. Un hombre fue asesinado de varios disparos mientras se encontraba dentro de su vehículo, un Volkswagen Golf oscuro. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el ataque fue cometido por sicarios que se movilizaban en moto y que abrieron fuego directamente contra el conductor antes de huir.

Varias unidades policiales y del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias acudieron al lugar tras las llamadas de alerta. La víctima fue hallada sin signos vitales en el interior del automóvil, y el Sistema de Emergencias constató el fallecimiento en la escena. Los peritos recogieron entre cuatro y seis vainas servidas en la calzada.

Respecto al vehículo, se supo que no presentaba pedido de secuestro ni irregularidades administrativas. La Fiscalía dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir la ruta de escape de los atacantes.

Temas Relacionados

homicidiosSanta Fetiroteosúltimas noticias

Brutal entradera en Mar del

Detuvieron a tres rugbiers cordobeses

"Ya fue loco, ya fue":

Desnuda y tapada con una

"Colgado de la medianera": detuvieron
Es una de las grandes

Pampita en Punta del Este:

EN VIVO | El ex

