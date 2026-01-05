Crimen y Justicia

Asesinaron a tiros a dos personas en Rosario durante el primer fin de semana del año

Un hombre fue acribillado a tiros durante la tarde del domingo cuando se encontraba en su vehículo

Guardar
Este último sábado, un joven
Este último sábado, un joven fue baleado en la intersección de la avenida Romero de Pineda y Platón en Rosario (Google Maps)

Dos crímenes se registraron durante este fin de semana en Rosario; en ambos casos, la modalidad fue la misma: dispararon a quemarropa. Ahora, las autoridades investigan las motivaciones detrás de ambos hechos.

El primer asesinato ocurrió el sábado por la noche, en las inmediaciones de Platón y avenida Romero de Pineda, bajo un puente del sector, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples disparos. La víctima fue Nicolás Fabián Cortez, un joven de 26 años.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, tras el aviso, arribaron al lugar unidades policiales y personal médico, que encontraron a Cortez gravemente herido. Frente a esto, el joven fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), pero murió minutos después de ingresar. Presentaba una herida de arma de fuego en la espalda.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscal Marisol Fabbro, de turno en la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso el relevamiento de la escena, la toma de testimonios, y el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.

Hasta la tarde del domingo, no se había producido ninguna detención vinculada al asesinato. Las autoridades no confirmaron si el joven tenía antecedentes penales ni si existían amenazas previas en su contra.

El domingo, un hombre fue
El domingo, un hombre fue acribillado en la calle Campbell al 2800 en la zona oeste de Rosario (Google Maps)

Al día siguiente, un hombre fue asesinado de varios disparos mientras se encontraba dentro de su vehículo. El ataque ocurrió en la zona de Campbell al 2800, al oeste de la ciudad, cerca del cementerio La Piedad.

Todo sucedió alrededor de las 19, cuando la víctima circulaba a bordo de un Volkswagen Golf de color oscuro. De acuerdo con la reconstrucción del hecho a la que pudo acceder el medio local Rosario3, el ataque fue perpetrado por sicarios que se desplazaban en una motocicleta, quienes abrieron fuego directamente contra el conductor del automóvil y escaparon a toda velocidad.

Al lugar acudieron varias unidades del 911 y personal de la Policía de Santa Fe tras recibir reiteradas llamadas de alerta. Los agentes hallaron al hombre sin signos vitales en el interior del vehículo, mientras que una unidad del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el fallecimiento en el lugar.

Los peritos que trabajaron en la escena encontraron entre cuatro y seis vainas servidas sobre la calzada. Estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para intentar determinar el calibre y el tipo de arma utilizada en el crimen. Según pudieron confirmar las autoridades tiempo después, el vehículo no presentaba pedido de secuestro ni irregularidades administrativas.

Hasta la noche del domingo, la identidad de la víctima no había sido confirmada de manera oficial. La zona permanecía acordonada para facilitar el trabajo de los peritos y permitir la recolección de evidencias y testimonios. En simultáneo, la Fiscalí solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas del área, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los atacantes.

En vísperas de Año Nuevo, un adolescente fue asesinado a titos en Rosario. El menor era conocido en la zona como “Pirañita”. Recibió al menos siete disparos en la tarde del miércoles en el barrio Tablada. Hasta el momento, hay tres detenidos.

La víctima fue identificada como Valentino Yandel Ramírez. Según lograron reconstruir las autoridades, el menor estaba vinculado con diversos episodios de delincuencia barrial. El ataque sucedió cerca de las 14.30 del miércoles 31 de diciembre, cuando el adolescente caminaba por Esmeralda y, al girar en Biedma, se encontró con los tres atacantes que lo estaban esperando. De inmediato, abrieron fuego contra él.

Personal de la Policía Motorizada acudió tras un aviso al 911 y halló a Ramírez tendido en el suelo, herido de gravedad, frente a la puerta de una vivienda. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la víctima fue trasladada al Hospital Roque Sáenz Peña, recibiendo asistencia policial en el trayecto. No logró sobrevivir a las heridas. Minutos después, lograron dar con los responsables a pocas cuadras del ataque.

Temas Relacionados

asesinatosfin de semanajovenhombreRosario

Últimas Noticias

Picadas ilegales en Pinamar: detuvieron a ocho personas en La Frontera

Las autoridades desplegaron un control integral en la zona de La Olla, donde un grupo de vehículos, entre camionetas y UTV, fue interceptado por realizar acciones que pusieron en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el lugar

Picadas ilegales en Pinamar: detuvieron

Estafaron a dos jubiladas de La Plata: les ofrecieron falsos beneficios y les robaron $2 millones a cada una

Las víctimas fueron contactadas por Facebook y WhatsApp. Les prometían falsos beneficios

Estafaron a dos jubiladas de

Dos ciclistas encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición a la vera de una ruta en Puerto Tirol

La víctima es un hombre de unos 35 años. Los forenses no pudieron determinar las causas de la muerte, pero sí que llevaría al menos siete días fallecido

Dos ciclistas encontraron un cuerpo

Robo en vacaciones: le hicieron un escruche a una familia rosarina en la casa que alquilaron en Pinamar

Los ladrones forzaron una puerta balcón y se llevaron dinero en efectivo y numerosos dispositivos electrónicos

Robo en vacaciones: le hicieron

Camión narco: transportaba más de 2,5 toneladas de marihuana encofrada con madera de eucalipto y pino

Lo descubrió la Gendarmería en Misiones. Se dirigía desde la localidad de 9 de Julio hacia la ciudad bonaerense de San Fernando. En el río Paraná hallaron otros 400 kilos

Camión narco: transportaba más de
DEPORTES
Es el deportista más ganador

Es el deportista más ganador de la historia, pero la depresión marcó su vida y logró sobrevivir para ser un ejemplo mundial

Los secretos de Mauro Icardi: el apodo desconocido, el puesto en el que pudo haber brillado y un impactante récord en la red

El peculiar posteo con el que Tyson Fury anunció su regreso al boxeo: la impactante pelea que se estaría gestando para el 2026

Los poderosos competidores brasileños que le surgieron a Boca mientras se dilata la llegada de Hinestroza: la postura del jugador

“Estoy agotado”: el desgarrador diálogo de Neymar con su padre tras la última lesión que estuvo a punto de retirarlo

TELESHOW
Julieta Poggio y el salto

Julieta Poggio y el salto a la consagración artística en Carlos Paz: “Feliz de trabajar de lo que amo”

Nito Artaza refleja el pasado y el presente de Mar del Plata en sus obras: “Soy un clásico de esta ciudad”

Nicolás Repetto y Florencia Raggi disfrutan el verano en las playas de José Ignacio: las románticas fotos

Se conoció la frase que Fede Bal usa para conquistar a sus parejas e hizo arder las redes: cuál es y el motivo de la polémica

Paulo Londra y Martina Quetglas mostraron la intimidad de su baby shower: “Te esperamos, Justi”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo contra la región de Kiev: al menos dos muertos y tres heridos

La masacre del Día de San Brice, una de las peores matanzas de la edad media

El régimen de Corea del Norte aseguró que los lanzamientos del domingo fueron una prueba con misiles hipersónicos

Trump negó que Ucrania atacara con drones la residencia de Vladimir Putin: “No creemos que eso haya sucedido”

Trump declaró que Irán “recibirá un golpe muy duro” si se registran nuevas muertes durante las protestas contra el régimen de los ayatolás