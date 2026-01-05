Asesinaron a tiros a dos personas en Rosario durante el primer fin de semana del año

Este último sábado, un joven fue baleado en la intersección de la avenida Romero de Pineda y Platón en Rosario (Google Maps)

Dos crímenes se registraron durante este fin de semana en Rosario; en ambos casos, la modalidad fue la misma: dispararon a quemarropa. Ahora, las autoridades investigan las motivaciones detrás de ambos hechos.

El primer asesinato ocurrió el sábado por la noche, en las inmediaciones de Platón y avenida Romero de Pineda, bajo un puente del sector, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples disparos. La víctima fue Nicolás Fabián Cortez, un joven de 26 años.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, tras el aviso, arribaron al lugar unidades policiales y personal médico, que encontraron a Cortez gravemente herido. Frente a esto, el joven fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), pero murió minutos después de ingresar. Presentaba una herida de arma de fuego en la espalda.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscal Marisol Fabbro, de turno en la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso el relevamiento de la escena, la toma de testimonios, y el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.

Hasta la tarde del domingo, no se había producido ninguna detención vinculada al asesinato. Las autoridades no confirmaron si el joven tenía antecedentes penales ni si existían amenazas previas en su contra.

El domingo, un hombre fue acribillado en la calle Campbell al 2800 en la zona oeste de Rosario (Google Maps)

Al día siguiente, un hombre fue asesinado de varios disparos mientras se encontraba dentro de su vehículo. El ataque ocurrió en la zona de Campbell al 2800, al oeste de la ciudad, cerca del cementerio La Piedad.

Todo sucedió alrededor de las 19, cuando la víctima circulaba a bordo de un Volkswagen Golf de color oscuro. De acuerdo con la reconstrucción del hecho a la que pudo acceder el medio local Rosario3, el ataque fue perpetrado por sicarios que se desplazaban en una motocicleta, quienes abrieron fuego directamente contra el conductor del automóvil y escaparon a toda velocidad.

Al lugar acudieron varias unidades del 911 y personal de la Policía de Santa Fe tras recibir reiteradas llamadas de alerta. Los agentes hallaron al hombre sin signos vitales en el interior del vehículo, mientras que una unidad del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el fallecimiento en el lugar.

Los peritos que trabajaron en la escena encontraron entre cuatro y seis vainas servidas sobre la calzada. Estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para intentar determinar el calibre y el tipo de arma utilizada en el crimen. Según pudieron confirmar las autoridades tiempo después, el vehículo no presentaba pedido de secuestro ni irregularidades administrativas.

Hasta la noche del domingo, la identidad de la víctima no había sido confirmada de manera oficial. La zona permanecía acordonada para facilitar el trabajo de los peritos y permitir la recolección de evidencias y testimonios. En simultáneo, la Fiscalí solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas del área, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los atacantes.

En vísperas de Año Nuevo, un adolescente fue asesinado a titos en Rosario. El menor era conocido en la zona como “Pirañita”. Recibió al menos siete disparos en la tarde del miércoles en el barrio Tablada. Hasta el momento, hay tres detenidos.

La víctima fue identificada como Valentino Yandel Ramírez. Según lograron reconstruir las autoridades, el menor estaba vinculado con diversos episodios de delincuencia barrial. El ataque sucedió cerca de las 14.30 del miércoles 31 de diciembre, cuando el adolescente caminaba por Esmeralda y, al girar en Biedma, se encontró con los tres atacantes que lo estaban esperando. De inmediato, abrieron fuego contra él.

Personal de la Policía Motorizada acudió tras un aviso al 911 y halló a Ramírez tendido en el suelo, herido de gravedad, frente a la puerta de una vivienda. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la víctima fue trasladada al Hospital Roque Sáenz Peña, recibiendo asistencia policial en el trayecto. No logró sobrevivir a las heridas. Minutos después, lograron dar con los responsables a pocas cuadras del ataque.