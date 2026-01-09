Un auto se incendió en plena avenida en Caballito y las llamas alcanzaron a otro vehículo estacionado

El video fue captado por usuarios de redes sociales

Un impactante incendio se produjo este jueves por la tarde en el barrio porteño de Caballito, en donde un auto se prendió fuego en plena avenida y terminó alcanzando a otro vehículo que estaba estacionado.

El hecho ocurrió sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 600, donde un automóvil Ford Focus se incendió por completo, tal como se observa en el video adjunto.

Las llamas se propagaron a otro auto

Según informaron fuentes policiales, las llamas se propagaron y alcanzaron a otro vehículo que se encontraba estacionado en el lugar, un Volkswagen Voyage.

Tras el alerta, personal de Bomberos de la Ciudad se desplazó al lugar y logró sofocar el foco ígneo. En el operativo colaboraron efectivos de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad.

La justicia inició averiguaciones

En tanto, se iniciaron actuaciones por “averiguación de incendio”. No se registraron heridos.

Noticia en desarrollo...