Denunciaron a un concejal de Misiones por acosar a dos menores: les ofreció un terreno a cambio de tomar un helado

La familia reclama la falta de protección por parte del juzgado interviniente

Un concejal de la localidad Olegario V. Andrade, provincia de Misiones, fue suspendido por tres meses de sus funciones, luego de que interpusiera una denuncia penal en su contra por acoso a dos adolescentes de 16 y 14 años. Se trata de R. K., quien fue acusado de haberles ofrecido un terreno, a cambio de tomar un helado con él.

Según confirmó la Municipalidad de Andrade, la decisión se produjo tras la apertura del expediente judicial. El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado de Instrucción N° 5 de Alem. A pesar de esto, la familia de las denunciantes recriminaron la falta de protección formal hacia las menores.

“No hubo ninguna medida de protección, solo algo que fue firmado por la Policía de acá, pero nada con la firma del juez”, expuso Sergio, el padre de las adolescentes, tras haber radicado la denuncia en la comisaría local, dependiente de la Unidad Regional VI.

De acuerdo con el medio local El Territorio, el episodio ocurrió el 3 de enero, cuando las jóvenes se dirigían a comprar a una carnicería de la zona. En ese momento, el concejal las habría abordado y les habría dicho: “Están muy hermosas”. A partir de ese primer contacto, les habría insistido para que fueran a tomar un helado. Una invitación que la mayor de ellas rechazó.

“Les empezó a decir cosas, las invitó a ir a Cerro Azul a tomar un helado y hasta les ofreció un terreno. Les dijo que era concejal y futuro intendente”, aseguró el padre de las menores de edad. Asimismo, indicó que no habría sido la primera vez que realizaba esa clase de comentarios, debido a que se lo habrían cruzado en otras oportunidades. “Es un pueblo chiquito”, manifestó.

Tras el episodio, las menores se negarían a salir de su casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En línea con esto, el hombre reiteró la sensación de desprotección que sienten las denunciantes, puesto que, en un primer momento, las autoridades se habrían negado a atenderlas. “Primero no nos quisieron tomar la denuncia, hicieron solo una exposición. ¿Cómo van a hacer una exposición por algo así? Esto no es que se perdió una gallina, para mí es algo gravísimo”, acusó.

“No me importa si es concejal o no. Y aunque fuera contra una persona adulta, es algo grave. Acá mucho más, porque fue hacia menores de edad”, resaltó el padre de las adolescentes al repudiar la actitud del concejal suspendido. Asimismo, criticó que solo la Policía otorgó una perimetral de 300 metros.

Y profundizó: “No tiene firma de un juez, solo del comisario. Y una perimetral por 300 metros, en un pueblo chico, esos 300 metros no sirven de nada”. Asimismo, afirmó: “Yo no estoy en condiciones de alquilar algo en otro lugar para poder llevar a mi hija, porque este señor hace lo que hace”.

Frente a este panorama, el hombre indicó que sus hijas se encontraban en una difícil situación. “Están acorraladas, no quieren salir”, explicó al contar que ambas comenzaron a recibir asistencia psicológica, pero perteneciente a un servicio privado, ya que las autoridades no habría ofrecido ningún tipo de contención.

“Uno podría hacer justicia por mano propia, pero no es el caso. Para eso está la Justicia”, afirmó Sergio, tras remarcar la indignación que generaba en la familia lo sucedido. En línea con esto, reiteró que “lo único que quiero es que esto no pase a mayores, ni con mis hijas ni con nadie”.

Hasta el momento, el acusado evitó manifestarse respecto a las acusaciones en su contra. Aunque el medio local mencionado habría intentado ponerse en contacto con él, este solo habría contestado que la causa permanece bajo reserva y que la defensa aún no habría tenido acceso al expediente.