Crimen y Justicia

Violento robo en un reconocido bodegón de La Matanza: ladrones le apuntaron a un nene de 11 años, golpearon a los empleados y desvalijaron a los comensales

Ocurrió el pasado martes en El Ciudadano, un restaurante con más de 50 años en San Justo. Imágenes sensibles

Lo que el martes pasado parecía ser una noche tranquila en el bodegón El Ciudadano, un restaurante tradicional de la localidad de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza, en cuestión de segundos se transformó en una pesadilla para los comensales y los empleados del lugar. De un momento a otro, tres delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en el lugar con fines de robo, golpearon a los trabajadores, sustrajeron las pertenencias de los clientes y huyeron a bordo de un vehículo.

La violenta secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del local gastronómico, y las imágenes ahora son analizadas por los investigadores para intentar identificar a los asaltantes.

El hecho, según contó en diálogo con A24 Sebastián, propietario del restaurante que ya tiene 54 años de vida, ocurrió el pasado martes por la noche, cuando un padre y su hijo de 11 años aguardaban un pedido de empanadas en la puerta del lugar, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok V6.

“El dueño de la camioneta había hecho un pedido, que demoraba entre 5 y 10 minutos porque eran unas empanadas. Salen a esperar afuera, el dueño venía del hospital Italiano que había ido a retirar unas recetas. Le estaba mandando fotos de esas recetas a la mujer desde adentro de la camioneta, y cuando se baja estos delincuentes lo ven y ahí empieza todo”, recordó Sebastián durante la entrevista.

Ante el descuido del propietario de la 4x4 y su hijo, los ladrones los sorprendieron por la espalda y ellos, en medio de la desesperación, se metieron dentro del restaurante. Detrás de ellos ingresaron los tres delincuentes armados y con guantes de látex amarillos en sus manos, que aprovecharon la situación para robarle a los pocos comensales que había en el salón en ese momento.

En las imágenes se observa que uno de los atacantes le apuntó a la cabeza al menor, mientras era arrastrado por su progenitor hacia el fondo del local para resguardarse de los delincuentes. Mientras tanto, sus cómplices se dedicaron a amenazar y robar a los clientes que estaban sentados en las mesas, incrédulos y asustados por lo que estaban viviendo.

Al cabo de menos de un minuto, los ladrones desvalijaron a los comensales, golpearon a los trabajadores y huyeron del lugar a bordo de un Volkswagen Polo color gris, sin poder concretar el robo de la camioneta.

El objetivo era la Amarok, pero una vez que entraron al local aprovecharon y se llevaron de todo. A nosotros no nos faltó nada. No atacaron la caja y mi celular que estaba arriba de la caja tampoco se lo llevaron. Pero el chico del delivery se llevó la peor parte porque le pegaron algunos culatazos”, lamentó Sebastián.

Al ser consultado por los reiterados episodios de inseguridad que suelen registrarse en el partido de La Matanza, el gastronómico consideró que no hay una zona liberada, pero sí advirtió que la Policía no da abasto. “Acá hablan de una zona liberada, pero yo no creo que sea así. La Policía no da abasto. El patrullero tardó media hora el otro día, y la comisaría está a 5 cuadras”, explicó.

Por último, Sebastián reiteró el pedido de mayor seguridad para los comerciantes y vecinos de la zona.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que la investigación es encabezada por la fiscal María Cecilia Pérez, de la UFI N° 20 de La Matanza, que una vez que fue notificada del hecho impartió una serie de medidas para dar con los sospechosos. Entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto municipales como del restaurante asaltado, como así también recabar declaraciones testimoniales de las víctimas y los testigos.

