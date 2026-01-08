Crimen y Justicia

“Temblaba y lloraba”: el relato del guardia que asistió a Romina Gaetani el día de la denuncia por violencia de género contra su ex

El testimonio de un empleado de seguridad y registros internos del country quedaron asentados en la causa judicial. Los documentos muestran el estado en que la actriz pidió ayuda esa noche y cómo fue la primera intervención tras el llamado al 911

Romina Gaetani
Romina Gaetani

“Estaba en estado de shock, temblando, llorando y pidiendo ayuda porque su pareja la golpeó”. Así relató el guardia de seguridad del country Tortugas el momento en que asistió a Romina Gaetani durante la tarde del 28 de diciembre, cuando la actriz denunció por violencia de género a su ex novio, Luis Cavanagh.

El episodio comenzó cerca de las 19.45, cuando Gaetani llegó en su auto hasta el puesto número 2 del barrio privado, ubicado en el partido bonaerense de Pilar.

Las cámaras de seguridad registraron la escena y muestran el arribo de un Peugeot azul y el momento en que la artista, todavía dentro del vehículo, pidió ayuda al personal “en medio de una crisis de llanto” y en un visible “estado de nerviosismo”, según consta en documentos del caso a los que accedió este medio.

El momento en que Gaetani
El momento en que Gaetani se acerca al puesto de seguridad para pedir ayuda
El hecho sucedió el pasado
El hecho sucedió el pasado 28 de diciembre
Tras dialogar con la actriz,
Tras dialogar con la actriz, los empleados de seguridad pidieron un móvil policial y una ambulancia

El guardia declaró que, al verla en ese estado, le pidió que estacionara y esperara, mientras solicitaba un móvil policial y asistencia médica. También informó que nunca había recibido novedades previas sobre ella o sobre Cavanagh, ni tenía antecedentes de conflictos entre las partes.

Por disposición de la fiscal María José Basiglio, titular de la UFI de Género de Pilar, se activó el protocolo habitual para estos casos. Personal policial y una ambulancia del SAME acudieron al lugar.

Una amiga acompañó a Gaetani al hospital central de Pilar, donde los médicos constataron lesiones visibles en brazos y cadera. Cavanagh también fue examinado, ya en la madrugada del 29 de diciembre. El informe médico del acusado, al que también accedió Infobae, indica que al momento de su evaluación no presentaba lesiones.

La conclusión del examen médico
La conclusión del examen médico al acusado

Las copias de los documentos y el material fílmico fueron incorporados al expediente judicial. La causa quedó caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de violencia de género.

Según fuentes de la investigación, Gaetani fue contenida por su entorno familiar y su abogada, y fue dada de alta médica al día siguiente.

Como parte de la investigación, el martes pasado la artista se sometió a un informe de riesgo con las psicólogas del Centro de Asistencia a la Víctima, que depende del Ministerio Público Fiscal.

Un DVD secuestrado en el
Un DVD secuestrado en el marco de la causa

La medida fue solicitada por la fiscal Basiglio. No se trata de una pericia, sino de un encuentro con la denunciante para evaluar en qué nivel de riesgo se encuentra.

“Hay mujeres en las que el riesgo es altísimo, pero en su discurso no se dan cuenta de que están siendo víctimas de violencia género. Entonces, las profesionales evalúan esto: no hacen test ni nada por el estilo. Es una entrevista con determinadas preguntas para verificar”, explicaron fuentes especializadas a Infobae.

Ahora, las especialistas harán un informe que será elevado a la fiscalía en el que determinarán el nivel de riesgo en el que se encuentra la actriz, quien se negó a solicitar alguna medida restrictiva para su ex pareja cuando estuvo ante la fiscal Basiglio.

Otros tiempos: Romina Gaetani y
Otros tiempos: Romina Gaetani y Luis Cavanagh

En declaraciones a Lape Club Social (América), Ignacio Trimarco, abogado de la actriz, dio algunos detalles de la situación: “Estaban en un proceso de separación. Ese día, ella se acercó a la casa de su ex pareja, tuvieron una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física. En ese momento, ella se comunicó con una amiga, esta amiga convocó al personal policial y al 911. Así se hicieron presentes la Policía, el personal de seguridad del barrio y la ambulancia, que la trasladó a un centro médico para la atención primaria”.

Respecto de la historia entre Gaetani y Cavanagh, Trimarco agregó que la pareja “se había separado hace un tiempo y estaban intentando retomar la relación”. Subrayó que, por lo que le contó la actriz, esta fue “la primera vez que hay agresiones físicas”, aunque existieron otras formas de violencia en el pasado. No obstante, según el abogado, “nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este”.

