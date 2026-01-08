La historia de Soledad, la mujer que drogaba con antidepresivos a los adultos mayores que cuidaba y luego los robaba

La Policía de la Ciudad detuvo a una cuidadora que drogaba y robaba a personas mayores

Soledad Verónica Guido, una mujer de 36 años con domicilio en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue detenida esta semana por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, tras ser acusada de llevar adelante un plan de robo indignante: drogaba a adultos mayores que la habían contratado como cuidadora, para luego sacarles sus pertenencias.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la investigación comenzó a principios de diciembre y estuvo a cargo de División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía porteña, luego de una serie de robos que tenían como víctimas a adultos mayores.

La mujer, que era contratada para tareas de compañía y limpieza, se ganaba la confianza de sus empleadores, a quienes drogaba con un antidepresivo para sustraerles dinero y objetos de valor. De acuerdo con lo que revelaron, uno de los hechos fue registrado en el barrio porteño de Palermo.

Los detectives lograron identificar el domicilio de la sospechosa gracias a los datos aportados por los damnificados, ubicado en la calle Homero al 2900, en la localidad de Villa Adelina, partido de Lomas de Zamora.

Antes de las fiestas de Fin de Año, los oficiales realizaron un primer allanamiento en la finca por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº2, a cargo del juez Martín Peluso, mediante exhorto al Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Soledad Guido, la mujer detenida

En ese procedimiento, la imputada no fue encontrada, pero se incautaron dos elementos claves para la investigación: un blister del psicofármaco Sertralina —que aparentemente usaba para drogar a los jubilados que atacaba— y recetas médicas.

La mujer regresó a su domicilio en los primeros días del año, donde continuaba la vigilancia policial. Al salir de la vivienda, fue detenida por una comisión de agentes de la Brigada Salud 5, de la Policía de la Ciudad, quienes la pusieron a disposición del juez Peluso.

De acuerdo con registros previsionales, Guido tiene registrada como actividad principal “servicios relacionados con la salud humana”, que “incluye servicios de psicólogos, fonoaudiólogos, servicios de enfermería, terapia ocupacional, bancos de sangre, de semen”. Siempre sus actividades, al menos las reportadas oficialmente, estuvieron relacionadas a la atención de la salud humana y de asistencia social. Un dato que indicaría que se trata de una persona con acceso a determinados medicamentos.

Los medicamentos que le encontraron a la acusada

Está inscripta en el Plan Garrafa y Recibe asignaciones familiares y por hijo (AUH) de parte del Estado. Además, figura registrada como monotributista categoría A. De igual forma, pertenece a la obra social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas. Guido quedó imputada del delito de robo a personas mayores, en su calidad de cuidadora.