Crimen y Justicia

Detuvieron a una menor por el crimen del joven atacado a golpes en General Rodríguez tras una disputa por una garrafa

La sospechosa tiene 17 años y, según la investigación, fue filmada mientras amenazaba a la víctima con un arma de fuego durante el ataque

Guardar

Una adolescente de 17 años fue detenida este jueves acusada de haber participado en el crimen de Lucas Daniel Alanis, el joven que fue atacado a golpes en General Rodríguez tras una disputa por una garrafa.

Según fuentes policiales, la sospechosa fue identificada gracias a un video en el que se la ve amenazando a la víctima con un arma de fuego en pleno ataque.

La causa, que investigó inicialmente la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 de General Rodríguez junto con el Juzgado de Garantías N°1 de Moreno, se inició el 23 de noviembre pasado tras la feroz agresión a Alanís, quien tenía 28 años.

El hecho tuvo lugar en la esquina de Balcarce y Lavalle y las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido a partir de un llamado al 911. Fue a plena luz del día.

Cuando llegó la Policía Bonaerense junto a una ambulancia, confirmaron la muerte del joven, quien presentaba múltiples golpes en el rostro y la cabeza.

De acuerdo con los reportes policiales, el padre de Alanís se hizo presente en el lugar y les contó a los agentes que su hijo había sido acusado por vecinos de robarse una garrafa y que esas acusaciones derivaron en la golpiza fatal, aunque no supo identificar a los autores.

Tras las primeras diligencias, la investigación avanzó con el relevamiento de testimonios y la obtención de un video clave aportado por una vecina. Esa grabación permitió identificar un domicilio relacionado con el hecho y secuestrar prendas similares a las que usaron los agresores.

Con el avance de la causa, se identificó a cinco personas como presuntos autores materiales del ataque: tres mujeres y dos hombres, todos parientes entre sí y con edades entre 22 y 49 años.

La adolescente -también perteneciente a la familia- detenida esta semana se suma a ese grupo. Los otros detenidos, según consta en el expediente, son M.L.G. (49), E.A.S. (27), M.M.A. (22), T.M.S. (26) y C.J.S. (28).

Los investigadores del caso detallaron que la menor fue arrestada después de nuevas declaraciones y del análisis de videos, donde se ve que mientras amenazaba a la víctima también portaba un arma de fuego.

El procedimiento de detención -a cargo de la DDI local- se realizó en un domicilio de la calle Brigadier José Rondeau, en General Rodríguez, tras tareas de observación encubierta ordenadas por la fiscalía.

Así, los seis familiares permanecen a disposición de la Justicia bajo la acusación de homicidio agravado. En las próximas horas la menor será indagada.

El caso del joven asesinado a golpes en Merlo

El martes pasado se entregó Kevin Ezequiel Ahumada, de 29 años, buscado desde Fin de Año por el ataque que terminó con la muerte de Maximiliano Balbuena.

La víctima, de 29 años, fue filmada tambaleando y ensangrentada en el barrio Matera de Merlo, tras recibir un botellazo en la cabeza. Balbuena agonizó durante cuatro días hasta que murió el domingo en el hospital.

Por el crimen ya estaba detenido Fabián Eduardo Ahumada Romero, padre de Kevin y ciudadano chileno de 56 años. El hombre declaró que solo intentó separar la pelea y que su hijo fue quien se trenzó con la víctima. Ambos están imputados por homicidio simple y se espera que la autopsia determine si la causa suma agravantes.

El ataque ocurrió el 31 de diciembre en la esquina de Ramón Freire y Boyacá. Allí la Policía encontró a Maximiliano tendido en el asfalto, con convulsiones y una herida sangrante en la cabeza. La hermana de la víctima contó que la paliza la habría dado alguien de apellido Ahumada.

Balbuena fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde quedó internado en estado crítico hasta su muerte. Mientras tanto, la Policía detuvo a Ahumada Romero padre luego de reunir testimonios y analizar imágenes de las cámaras de seguridad.

Kevin Ahumada finalmente se entregó en la fiscalía de Morón y quedó detenido. Además del caso por homicidio, enfrenta otra causa previa por amenazas y abuso de arma.

Temas Relacionados

General RodríguezHomicidiosGarrafaPolicía BonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Temblaba y lloraba”: el relato del guardia que asistió a Romina Gaetani el día de la denuncia por violencia de género contra su ex

El testimonio de un empleado de seguridad y registros internos del country quedaron asentados en la causa judicial. Los documentos muestran el estado en que la actriz pidió ayuda esa noche y cómo fue la primera intervención tras el llamado al 911

“Temblaba y lloraba”: el relato

Violento robo en un reconocido bodegón de La Matanza: ladrones le apuntaron a un nene de 11 años, golpearon a los empleados y desvalijaron a los comensales

Ocurrió el pasado martes en El Ciudadano, un restaurante con más de 50 años en San Justo. Imágenes sensibles

Violento robo en un reconocido

La historia de Soledad, la mujer que drogaba con antidepresivos a los adultos mayores que cuidaba y luego los robaba

La ladrona fue detenida tras una investigación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El arresto se produjo en la localidad de Lomas de Zamora. Cómo operaba la acusada

La historia de Soledad, la

La Justicia ordenó la captura del ex novio de una modelo argentina que murió ahorcada en México: en qué países lo buscan y la pista que sigue el fiscal

Juan Manuel Reverter es el principal sospechoso de haber asesinado a Agostina Jalabert en febrero de 2023, en el departamento donde vivía en Playa del Carmen, México

La Justicia ordenó la captura

Detuvieron a un joven por una brutal entradera a un jubilado en La Plata

El hecho ocurrió el 12 de noviembre pasado en una vivienda de la calle 37 entre 9 y 10 del barrio Norte

Detuvieron a un joven por
DEPORTES
La tajante decisión de Atlético

La tajante decisión de Atlético Nacional en medio de las negociaciones con Boca Juniors por Marino Hinestroza

El inesperado elogio de un legendario goleador a Mauro Icardi: “Otro nivel”

El temible goleador de 13 años que fue convocado a la pretemporada y se entrena junto a una leyenda: “Cumpliendo un sueño”

Desde más de 30 metros y al minuto de juego: el golazo de Valverde que abrió el marcador para el Real Madrid ante el Atlético

El fuerte mensaje de Paula Pareto en redes sociales por las críticas que recibió por su cuerpo

TELESHOW
Martín Demichelis y sus hijos

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este: el video

Flor Vigna se burló de Luciano Castro en medio de la polémica con Griselda Siciliani: “Que la vara nunca esté baja”

“Temblaba y lloraba”: el relato del guardia que asistió a Romina Gaetani el día de la denuncia por violencia de género contra su ex

Se conocieron las primeras imágenes de las cámaras de seguridad tras la denuncia de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh

Las vacaciones diferentes de Marcelo Tinelli: bicicleteadas, entrenamiento y series con sus hijos junto al lago

INFOBAE AMÉRICA

El impacto eterno de “Imagine”:

El impacto eterno de “Imagine”: así logró John Lennon que millones cantaran por la paz con solo una melodía

Irán cortó el acceso a internet en medio de una ola de protestas masivas que desafían al régimen

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump

El riesgo país de Venezuela cayó más de 3.800 puntos tras la captura de Nicolás Maduro