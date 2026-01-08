Detuvieron a una menor por el crimen del joven atacado a golpes en General Rodríguez tras una disputa por una garrafa

Una adolescente de 17 años fue detenida este jueves acusada de haber participado en el crimen de Lucas Daniel Alanis, el joven que fue atacado a golpes en General Rodríguez tras una disputa por una garrafa.

Según fuentes policiales, la sospechosa fue identificada gracias a un video en el que se la ve amenazando a la víctima con un arma de fuego en pleno ataque.

La causa, que investigó inicialmente la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 de General Rodríguez junto con el Juzgado de Garantías N°1 de Moreno, se inició el 23 de noviembre pasado tras la feroz agresión a Alanís, quien tenía 28 años.

El hecho tuvo lugar en la esquina de Balcarce y Lavalle y las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido a partir de un llamado al 911. Fue a plena luz del día.

Cuando llegó la Policía Bonaerense junto a una ambulancia, confirmaron la muerte del joven, quien presentaba múltiples golpes en el rostro y la cabeza.

De acuerdo con los reportes policiales, el padre de Alanís se hizo presente en el lugar y les contó a los agentes que su hijo había sido acusado por vecinos de robarse una garrafa y que esas acusaciones derivaron en la golpiza fatal, aunque no supo identificar a los autores.

Tras las primeras diligencias, la investigación avanzó con el relevamiento de testimonios y la obtención de un video clave aportado por una vecina. Esa grabación permitió identificar un domicilio relacionado con el hecho y secuestrar prendas similares a las que usaron los agresores.

Con el avance de la causa, se identificó a cinco personas como presuntos autores materiales del ataque: tres mujeres y dos hombres, todos parientes entre sí y con edades entre 22 y 49 años.

La adolescente -también perteneciente a la familia- detenida esta semana se suma a ese grupo. Los otros detenidos, según consta en el expediente, son M.L.G. (49), E.A.S. (27), M.M.A. (22), T.M.S. (26) y C.J.S. (28).

Los investigadores del caso detallaron que la menor fue arrestada después de nuevas declaraciones y del análisis de videos, donde se ve que mientras amenazaba a la víctima también portaba un arma de fuego.

El procedimiento de detención -a cargo de la DDI local- se realizó en un domicilio de la calle Brigadier José Rondeau, en General Rodríguez, tras tareas de observación encubierta ordenadas por la fiscalía.

Así, los seis familiares permanecen a disposición de la Justicia bajo la acusación de homicidio agravado. En las próximas horas la menor será indagada.

El caso del joven asesinado a golpes en Merlo

El martes pasado se entregó Kevin Ezequiel Ahumada, de 29 años, buscado desde Fin de Año por el ataque que terminó con la muerte de Maximiliano Balbuena.

La víctima, de 29 años, fue filmada tambaleando y ensangrentada en el barrio Matera de Merlo, tras recibir un botellazo en la cabeza. Balbuena agonizó durante cuatro días hasta que murió el domingo en el hospital.

Por el crimen ya estaba detenido Fabián Eduardo Ahumada Romero, padre de Kevin y ciudadano chileno de 56 años. El hombre declaró que solo intentó separar la pelea y que su hijo fue quien se trenzó con la víctima. Ambos están imputados por homicidio simple y se espera que la autopsia determine si la causa suma agravantes.

El ataque ocurrió el 31 de diciembre en la esquina de Ramón Freire y Boyacá. Allí la Policía encontró a Maximiliano tendido en el asfalto, con convulsiones y una herida sangrante en la cabeza. La hermana de la víctima contó que la paliza la habría dado alguien de apellido Ahumada.

Balbuena fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde quedó internado en estado crítico hasta su muerte. Mientras tanto, la Policía detuvo a Ahumada Romero padre luego de reunir testimonios y analizar imágenes de las cámaras de seguridad.

Kevin Ahumada finalmente se entregó en la fiscalía de Morón y quedó detenido. Además del caso por homicidio, enfrenta otra causa previa por amenazas y abuso de arma.