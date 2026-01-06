Crimen y Justicia

El estremecedor caso del joven asesinado a golpes en Merlo: se entregó el segundo sospechoso

Es el hijo del único detenido que tenía la causa por el homicidio de Maximiliano Balbuena, quien agonizó durante cuatro días tras el ataque brutal. IMÁGENES SENSIBLES

Guardar
Investigan el ataque a un joven en Merlo que murió tras recibir un botellazo en la cabeza: parte del ataque

El reloj marcaba las 11.30 de este martes cuando en la sede de la UFI N°6 de Morón, a cargo de Fernando Siquier Rodríguez, se presentó Kevin Ezequiel Ahumada, de 29 años, para ponerse a derecho. Lo buscaban desde Fin de Año por el brutal ataque que terminó en el asesinato de Maximiliano Balbuena, el hombre de 29 años que fue filmado tambaleándose por las calles del barrio Matera de Merlo, con la cabeza y la cara ensangrentada, y que moriría el domingo tras agonizar por cuatro días.

Por el crimen de Maximiliano ya estaba detenido el padre de Kevin, Fabián Eduardo Ahumada Romero, un ciudadano chileno de 56 años, que declaró ante el fiscal del caso y alegó que solo fue a separar, que quien se peleó con la víctima fue su hijo, explicaron fuentes oficiales a Infobae.

Así las cosas, este miércoles Kevin Ahumada será indagado por el delito de homicidio simple, por el que también fue imputado su padre. La autopsia al cuerpo de Maximiliano, que se hacía este martes, será clave para ver si la calificación legal del caso suma algún agravante, según puso saber este medio. “La causa de la muerte fue derivada del traumatismo craneoencefálico, según los médicos que lo atendieron”, ampliaron.

Por lo pronto, aún no se sabe cuál fue el motivo de la disputa entre los Ahumada y la víctima: los investigadores descartaron que se haya tratado de una pelea de personas alcoholizadas, están seguros de que se dio en el marco de una disputa barrial, pero no han logrado establecer aún qué la desencadenó.

Investigan el ataque a un joven en Merlo que murió tras recibir un botellazo en la cabeza: el joven herido

Por lo pronto, las imágenes de cómo quedó Maximiliano son terribles. No podía mantenerse en pie. Fuentes del caso dijeron que todo sucedió el 31 de diciembre pasado, en el cruce de Ramón Freire y Boyacá. Los oficiales de la subcomisaría del Barrio Matera de la Policía Bonaerense llegaron hasta allí alertados por un llamado al 911, en el que se advertía sobre un conflicto en la vía pública.

Cuando arribaron a la esquina en cuestión, se encontraron con Maximiliano tendido en la cinta asfáltica. Para ese entonces, el hombre sufría convulsiones y tenía sangre en la zona craneal. La hermana de la víctima estaba a su lado, le habían avisado sus vecinos del ataque al hombre.

Fue justamente la hermana de Maximiliano la que le comentó a los policías lo que le dijeron los vecinos. Les dijo que su hermano se había peleado con un hombre de apellido Ahumada y que la paliza fue tal que terminó en muy mal estado, ampliaron las fuentes del caso consultadas por este medio. Una versión indica que le partieron la cabeza a botellazos.

Maximiliano Balbuena tenía 29 años
Maximiliano Balbuena tenía 29 años

Ante la urgencia del cuadro crítico de Maximiliano, lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde permaneció internado en estado crítico con hemorragia cerebral, sedado y asistencia respiratoria mecánica hasta este domingo que falleció.

Mientras tanto, y en base a lo que surgió de las cámaras de monitoreo obtenidas por la Policía Bonaerense y a los dichos de la hermana de Maximiliano, los policías, bajo el mando del fiscal, arrestaron al mayor de los Ahumada.

Fabián Eduardo Ahumada Romero quedó preso desde el 31 de diciembre pasado por el delito de tentativa de homicidio que, tras la muerte de Maximiliano, se transformó en una acusación por homicidio simple.

Ahumada, el detenido es de
Ahumada, el detenido es de nacionalidad chilena

Así, los investigadores se abocaron a dar con Kevin Ahumada, el hijo del primer detenido. No lo encontraron, pero el hombre desde este martes que se presentó ante el fiscal Siquier Rodríguez, quedó detenido y no sólo por el crimen de Maximiliano.

Este miércoles, según pudo saber Infobae, el fiscal le imputará además una causa que tenía por amenazas con arma, portación y abuso de arma de hace dos meses en otra fiscalía.

Temas Relacionados

MerloHomicidiosViolencia urbanaúltimas noticias

Últimas Noticias

Murió un preso tras sufrir quemaduras en una cárcel de Córdoba: es el tercero en un mes

El incidente que provocó sus heridas había ocurrido a fines de diciembre en Villa María. El antecedente de otras dos víctimas fatales

Murió un preso tras sufrir

Cómo evoluciona la chica de 15 años acuchillada en el rostro por una patota en Santa Fe

Delfina fue atacada el jueves pasado por un grupo de cinco personas, justo cuando salía de hacer compras en una despensa de San Cristóbal, su ciudad. En las últimas horas, la familia pudo conseguir el esperado turno con un especialista en reconstrucción facial

Cómo evoluciona la chica de

Cómo sigue el caso del financista argentino condenado por lavar U$D 1200 millones de la corrupción del petróleo de Venezuela

Luis Vuteff fue condenado en Estados Unidos. Recibió la falta de mérito en los tribunales porteños. Sin embargo, en nuestro país, la historia de la ruta de su dinero aún sigue abierta

Cómo sigue el caso del

Atacaron y le robaron la bicicleta a un bombero de 18 años de Longchamps que iba hacia el cuartel

Martín Suárez fue interceptado a una cuadra y media de su casa mientras se dirigía al destacamento luego de oír una sirena de emergencia

Atacaron y le robaron la

Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en una casa en obra en Hurlingham: el “gesto” de los delincuentes

Todo ocurrió ayer en horas de la mañana, mientras el comunicador esperaba a dos pintores. Los ladrones estaban encapuchados y armados. No hay detenidos

Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki
DEPORTES
Preocupación por el futuro de

Preocupación por el futuro de Anthony Joshua en el boxeo: las versiones cruzadas sobre su posible retiro

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

La AFA confirmó el cronograma de los 32avos de final de la Copa Argentina: cuándo juegan Boca Juniors y River Plate

Un bombero voluntario argentino ganó la etapa del Rally Dakar en una accidentada jornada en Arabia Saudita

“Potencia y precisión”: el golazo del argentino Máximo Perrone para el Como en la Serie A de Italia

TELESHOW
Quiénes son los primeros invitados

Quiénes son los primeros invitados del año de Mirtha Legrand y Juana Viale

La emoción de Moria Casán por su cercanía al cumpleaños número 80: “Tengo una vida hermosa”

Los 15 de Allegra Cubero en Punta del Este: el abrazo de Nicole Neumann, los mensajes de sus hermanas y la torta con velitas

El romance de Pamela Pombo y Patricio Albacete: un flechazo en un gimnasio, una boda fastuosa y un escandaloso final

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

INFOBAE AMÉRICA

Las razones de Donald Trump

Las razones de Donald Trump para impulsar una transición en Venezuela con figuras del régimen chavista

Reino Unido pidió a Elon Musk acciones urgentes para frenar ‘deepfakes’ sexuales de niños en X

Una ola de frío paraliza el transporte y deja víctimas en varios países europeos

“La educación financiera es clave para ejercer nuestra ciudadanía”: escolares peruanos ganan concursos con proyectos de impacto real

Cómo hizo Ricardo Piglia para acercarnos a Borges