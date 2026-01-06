El estremecedor caso del joven asesinado a golpes en Merlo: se entregó el segundo sospechoso

Investigan el ataque a un joven en Merlo que murió tras recibir un botellazo en la cabeza: parte del ataque

El reloj marcaba las 11.30 de este martes cuando en la sede de la UFI N°6 de Morón, a cargo de Fernando Siquier Rodríguez, se presentó Kevin Ezequiel Ahumada, de 29 años, para ponerse a derecho. Lo buscaban desde Fin de Año por el brutal ataque que terminó en el asesinato de Maximiliano Balbuena, el hombre de 29 años que fue filmado tambaleándose por las calles del barrio Matera de Merlo, con la cabeza y la cara ensangrentada, y que moriría el domingo tras agonizar por cuatro días.

Por el crimen de Maximiliano ya estaba detenido el padre de Kevin, Fabián Eduardo Ahumada Romero, un ciudadano chileno de 56 años, que declaró ante el fiscal del caso y alegó que solo fue a separar, que quien se peleó con la víctima fue su hijo, explicaron fuentes oficiales a Infobae.

Así las cosas, este miércoles Kevin Ahumada será indagado por el delito de homicidio simple, por el que también fue imputado su padre. La autopsia al cuerpo de Maximiliano, que se hacía este martes, será clave para ver si la calificación legal del caso suma algún agravante, según puso saber este medio. “La causa de la muerte fue derivada del traumatismo craneoencefálico, según los médicos que lo atendieron”, ampliaron.

Por lo pronto, aún no se sabe cuál fue el motivo de la disputa entre los Ahumada y la víctima: los investigadores descartaron que se haya tratado de una pelea de personas alcoholizadas, están seguros de que se dio en el marco de una disputa barrial, pero no han logrado establecer aún qué la desencadenó.

Investigan el ataque a un joven en Merlo que murió tras recibir un botellazo en la cabeza: el joven herido

Por lo pronto, las imágenes de cómo quedó Maximiliano son terribles. No podía mantenerse en pie. Fuentes del caso dijeron que todo sucedió el 31 de diciembre pasado, en el cruce de Ramón Freire y Boyacá. Los oficiales de la subcomisaría del Barrio Matera de la Policía Bonaerense llegaron hasta allí alertados por un llamado al 911, en el que se advertía sobre un conflicto en la vía pública.

Cuando arribaron a la esquina en cuestión, se encontraron con Maximiliano tendido en la cinta asfáltica. Para ese entonces, el hombre sufría convulsiones y tenía sangre en la zona craneal. La hermana de la víctima estaba a su lado, le habían avisado sus vecinos del ataque al hombre.

Fue justamente la hermana de Maximiliano la que le comentó a los policías lo que le dijeron los vecinos. Les dijo que su hermano se había peleado con un hombre de apellido Ahumada y que la paliza fue tal que terminó en muy mal estado, ampliaron las fuentes del caso consultadas por este medio. Una versión indica que le partieron la cabeza a botellazos.

Maximiliano Balbuena tenía 29 años

Ante la urgencia del cuadro crítico de Maximiliano, lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde permaneció internado en estado crítico con hemorragia cerebral, sedado y asistencia respiratoria mecánica hasta este domingo que falleció.

Mientras tanto, y en base a lo que surgió de las cámaras de monitoreo obtenidas por la Policía Bonaerense y a los dichos de la hermana de Maximiliano, los policías, bajo el mando del fiscal, arrestaron al mayor de los Ahumada.

Fabián Eduardo Ahumada Romero quedó preso desde el 31 de diciembre pasado por el delito de tentativa de homicidio que, tras la muerte de Maximiliano, se transformó en una acusación por homicidio simple.

Ahumada, el detenido es de nacionalidad chilena

Así, los investigadores se abocaron a dar con Kevin Ahumada, el hijo del primer detenido. No lo encontraron, pero el hombre desde este martes que se presentó ante el fiscal Siquier Rodríguez, quedó detenido y no sólo por el crimen de Maximiliano.

Este miércoles, según pudo saber Infobae, el fiscal le imputará además una causa que tenía por amenazas con arma, portación y abuso de arma de hace dos meses en otra fiscalía.