Violento ataque motochorro a una pareja de policías: no saben si ella volverá a caminar

La zona donde atacaron a los policías

Dos motochorros intentaron robar una moto sin saber que quien la conducía era un sargento de la Policía Bonaerense y que, detrás de él, a bordo de un Volkswagen Gol Trend negro, venía su pareja, oficial ayudante de la misma fuerza.

A la altura de la localidad de Burzaco los ladrones abordaron al suboficial, su pareja lo quiso defender y, entonces, se produjo un enfrentamiento armado: ella recibió cinco disparos y no se sabe si volverá a caminar.

Todo sucedió este sábado, alrededor de las 21, en la intersección de Ruta Provincial 4 de Burzaco, en el partido de Almirante Brown. En el violento ataque para sustraerle la moto Duke 350, al sargento Ezequiel Guillén Ledezma le robaron el arma: una pistola Bersa Thunder Ultra Compact Pro.

Agostina Medina se identificó como personal policial al ver el ataque a su pareja e intercambió disparos con los agresores. Los atacantes huyeron, pero los dos policías resultaron heridos.

Personal del Comando de Almirante Brown y ambulancias trasladaron a las víctimas al Hospital Meléndez. Los médicos constataron que Guillén Ledezma recibió heridas de arma de fuego en ambas piernas.

Mientras que Medina recibió cinco impactos de bala: en la zona de la nalga, región lumbar, pierna y mano izquierda, por lo que fue ingresada a quirófano para retirar tejido dañado de uno de sus riñones. Fuentes del caso dijeron que le quedaron hematomas internos que podrían requerir una nueva operación.

Según el informe médico inicial, esquirlas de proyectil produjeron daño en la columna vertebral de Medina, lo que le afectaría la movilidad de las extremidades inferiores.

Por ello, la oficial ayudante luego fue derivada a la Clínica Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, detectaron que tenía un proyectil alojado a nivel lumbar, abarcando parte del canal medular. Medina permanece internada en la unidad de terapia intensiva, bajo monitoreo estricto, sin riesgo de vida, y a la espera de una intervención quirúrgica destinada a descomprimir la zona afectada de la médula.

Pero además, la oficial ayudante que se desempeña en la Policía Vial presenta un trauma renal y hepático, una lesión en glúteos y en una falange de la mano izquierda.

Por su parte, Guillén Ledezma, destinado en la Fuerza Barrial de Aproximación (F.B.A.), fue trasladado a la Clínica Modelo de Lanús para su atención.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción 3 Descentralizada del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Manuel Baloira.

En Longchamps

Martín Suárez, un joven bombero voluntario de Longchamps, en el partido de Almirante Brown; el mismo sábado que le robaron a los policías fue asaltado cuando iba al cuartel tras recibir el alerta de un incendio.

“Apenas salí vi tres pibes que iban caminando del lado de enfrente, yo pensé que volvían de joda, de algún boliche de la zona, ya que era sábado de mañana. Yo estaba enfocado en ir al cuartel”, reconstruyó el joven a este medio.

De repente, los asaltantes lo atacaron para arrebatarle la bicicleta. “Uno me empezó a correr, se me tiró encima y me sacó la bici. No me acuerdo más nada, ni siquiera cómo volví a casa”, se sinceró.

De regreso, sus familiares lo recibieron y dieron aviso a sus compañeros del cuartel, quienes lo trasladaron a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N°9 de Longchamps. Frente a las marcas visibles en su cuerpo, intentó restar gravedad al ataque: “Creo que los golpes fueron por la caída”, explicó.