Atacaron y le robaron la bicicleta a un bombero de 18 años de Longchamps que iba hacia el cuartel

Martín Suárez sufrió varios moretones y raspones por los golpes recibidos y ser tirado de su bicicleta (Facebook)

El sobresalto nocturno transformó la rutina de Martín Suárez, un joven bombero voluntario de Longchamps, en una nueva muestra de la inseguridad que atraviesa el sur del conurbano bonaerense, en el partido de Almirante Brown.

Apenas amanecía el 3 de enero y su vida se cruzó inesperadamente con la violencia: “Me bañé y le dije a mi mamá que me abra que me iba al cuartel ya que había oído una alarma de incendio. Pero, lo que no me di cuenta, es que había sonado otra, correspondiente a Glew y no la del Destacamento I de Longchamps, en donde trabajo”, rememoró Suárez a Infobae, vía telefónica.

La urgencia formaba parte de su deber: se preparó rápidamente y notificó a sus compañeros por WhatsApp que salía rumbo al cuartel, emprendiendo el trayecto en su bicicleta. “Apenas salí vi tres pibes que iban caminando del lado de enfrente, yo pensé que volvían de joda, de algún boliche de la zona ya que era sábado de mañana. Yo estaba enfocado en ir al cuartel”, reconstruyó el joven a este medio.

Las fotos que le tomaron a Martín en el destacamento de Bomberos Voluntarios en donde trabaja reflejan la gravedad del ataque sufrido (Facebook)

Ese foco se vio abruptamente interrumpido a solo una cuadra y media de su hogar en el barrio Los Pinos. De repente, los asaltantes lo atacaron para arrebatarle la bicicleta. “Uno me empezó a correr, se me tiró encima y me sacó la bici. No me acuerdo más nada, ni siquiera cómo volví a casa”, se sinceró el joven al describir el episodio que, según afirmó, lo dejó en shock.

De regreso, sus familiares lo recibieron y dieron aviso a sus compañeros del cuartel, quienes lo trasladaron a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 9 de Longchamps. Frente a las marcas visibles en su cuerpo, intentó restar gravedad al ataque: “Creo que los golpes fueron por la caída”, explicó.

No obstante, las imágenes captadas por su madre y los bomberos cuentan otra historia. Los hematomas intercostales y en la frente, los cortes y los raspones que presentaba evidenciaban una mayor violencia. Y su madre, Claudia, lo confirmó: “Hay un vecino que dijo que él vio como le pegaban, tiene dos cortes en la cabeza, en la cara, golpes en las costillas, raspones en el hombro, los médicos de la policía aún lo tienen que peritar”, indicó momentos antes de tomarse el colectivo con su hijo para que lo vea un doctor particular para que le practiquen una tomografía.

Las primeras atenciones que recibió Martín y la bicicleta que le robaron, una Nordic rodado 29 (Facebook)

Claudia reconoció las secuelas del ataque, que su hijo minimiza y que -al otro día del ataque- volvió al destacamento en donde le sacaron algunas fotos por las lesiones sufridas. “Hay algunas cosas de las cuales no se está acordando. Tiene que hacer reposo y lamentablemente, hasta el momento, no sabemos nada de la bicicleta robada”, expresó a este medio.

La indignación se mezcló con la esperanza puesta en la investigación policial: “El comisario hará lo suyo, varios patrulleros estuvieron rastrillando la zona desde que ocurrió el ataque porque es una zona que está medio abandonada y es tierra de nadie”, remarcó ella.

Varios vecinos se sumaron a la búsqueda con aportes de las cámaras de seguridad. A pesar de la denuncia radicada en la Comisaría 4° de Longchamps, aún no existen datos concretos sobre el paradero de los responsables ni de la bicicleta Nordic 29 negra, regalo que le hizo su mamá y hermana, apenas cumplidos los 18 años del joven, para que pudiera utilizarla como medio de transporte para ir a hacer sus servicios como bombero voluntario.