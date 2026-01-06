Crimen y Justicia

Atacaron y le robaron la bicicleta a un bombero de 18 años de Longchamps que iba hacia el cuartel

Martín Suárez fue interceptado a una cuadra y media de su casa mientras se dirigía al destacamento luego de oír una sirena de emergencia

Guardar
Martín Suárez sufrió varios moretones
Martín Suárez sufrió varios moretones y raspones por los golpes recibidos y ser tirado de su bicicleta (Facebook)

El sobresalto nocturno transformó la rutina de Martín Suárez, un joven bombero voluntario de Longchamps, en una nueva muestra de la inseguridad que atraviesa el sur del conurbano bonaerense, en el partido de Almirante Brown.

Apenas amanecía el 3 de enero y su vida se cruzó inesperadamente con la violencia: “Me bañé y le dije a mi mamá que me abra que me iba al cuartel ya que había oído una alarma de incendio. Pero, lo que no me di cuenta, es que había sonado otra, correspondiente a Glew y no la del Destacamento I de Longchamps, en donde trabajo”, rememoró Suárez a Infobae, vía telefónica.

La urgencia formaba parte de su deber: se preparó rápidamente y notificó a sus compañeros por WhatsApp que salía rumbo al cuartel, emprendiendo el trayecto en su bicicleta. “Apenas salí vi tres pibes que iban caminando del lado de enfrente, yo pensé que volvían de joda, de algún boliche de la zona ya que era sábado de mañana. Yo estaba enfocado en ir al cuartel”, reconstruyó el joven a este medio.

Las fotos que le tomaron
Las fotos que le tomaron a Martín en el destacamento de Bomberos Voluntarios en donde trabaja reflejan la gravedad del ataque sufrido (Facebook)

Ese foco se vio abruptamente interrumpido a solo una cuadra y media de su hogar en el barrio Los Pinos. De repente, los asaltantes lo atacaron para arrebatarle la bicicleta. “Uno me empezó a correr, se me tiró encima y me sacó la bici. No me acuerdo más nada, ni siquiera cómo volví a casa”, se sinceró el joven al describir el episodio que, según afirmó, lo dejó en shock.

De regreso, sus familiares lo recibieron y dieron aviso a sus compañeros del cuartel, quienes lo trasladaron a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 9 de Longchamps. Frente a las marcas visibles en su cuerpo, intentó restar gravedad al ataque: “Creo que los golpes fueron por la caída”, explicó.

No obstante, las imágenes captadas por su madre y los bomberos cuentan otra historia. Los hematomas intercostales y en la frente, los cortes y los raspones que presentaba evidenciaban una mayor violencia. Y su madre, Claudia, lo confirmó: “Hay un vecino que dijo que él vio como le pegaban, tiene dos cortes en la cabeza, en la cara, golpes en las costillas, raspones en el hombro, los médicos de la policía aún lo tienen que peritar”, indicó momentos antes de tomarse el colectivo con su hijo para que lo vea un doctor particular para que le practiquen una tomografía.

Las primeras atenciones que recibió
Las primeras atenciones que recibió Martín y la bicicleta que le robaron, una Nordic rodado 29 (Facebook)

Claudia reconoció las secuelas del ataque, que su hijo minimiza y que -al otro día del ataque- volvió al destacamento en donde le sacaron algunas fotos por las lesiones sufridas. “Hay algunas cosas de las cuales no se está acordando. Tiene que hacer reposo y lamentablemente, hasta el momento, no sabemos nada de la bicicleta robada”, expresó a este medio.

La indignación se mezcló con la esperanza puesta en la investigación policial: “El comisario hará lo suyo, varios patrulleros estuvieron rastrillando la zona desde que ocurrió el ataque porque es una zona que está medio abandonada y es tierra de nadie”, remarcó ella.

Varios vecinos se sumaron a la búsqueda con aportes de las cámaras de seguridad. A pesar de la denuncia radicada en la Comisaría 4° de Longchamps, aún no existen datos concretos sobre el paradero de los responsables ni de la bicicleta Nordic 29 negra, regalo que le hizo su mamá y hermana, apenas cumplidos los 18 años del joven, para que pudiera utilizarla como medio de transporte para ir a hacer sus servicios como bombero voluntario.

Temas Relacionados

InseguridadMartín SuárezLongchampsGlewRoboComisaría 4° de Longchampsbombero voluntarioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en una casa en obra en Hurlingham: el “gesto” de los delincuentes

Todo ocurrió ayer en horas de la mañana, mientras el comunicador esperaba a dos pintores. Los ladrones estaban encapuchados y armados. No hay detenidos

Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki

Un policía retirado fue baleado durante un robo en Tres de Febrero y ahora lucha por su vida

El hombre permanece internado en terapia intensiva luego de recibir disparos en el abdomen, cuello y brazo. Ya hay dos sospechosos aprehendidos

Un policía retirado fue baleado

Ejecutaron de un tiro en la cabeza a un adolescente en Rosario: ya había sido amenazado de muerte por Los Menores

La víctima fue identificada como Yahir Thiago González, quien se negó a participar de la banda narco que opera en Rosario

Ejecutaron de un tiro en

Femicidio en Temperley: su novio le disparó en el cuello, ella agonizó durante días y murió

La víctima estaba internada en grave estado desde las vísperas de Año Nuevo, cuando sucedió todo. El hombre fue detenido tras el ataque

Femicidio en Temperley: su novio

Intentaron ingresar alcohol a un penal de Córdoba dentro de botellas de edulcorante

Las autoridades tomaron conocimiento de la situación durante un control de rutina de las encomiendas que llegan a la cárcel

Intentaron ingresar alcohol a un
DEPORTES
La llamativa frase de Endrick

La llamativa frase de Endrick al ser presentado en su nuevo club tras jugar apenas tres partidos en Real Madrid: “Pasé los mejores seis meses de mi vida”

El crudo relato de una estrella de la Premier sobre su adicción a las pastillas para dormir: “Tomaba cuatro, me despertaba y tomaba otras cuatro”

Tras renovarle a seis futbolistas, Boca Juniors anunciará la esperada continuidad de una de sus figuras

ATP de Hong Kong: Tomás Etcheverry debutó con un triunfo y enfrentará a un Top 10 en los octavos de final

Sebastián Villa expresó su deseo de jugar en River Plate: “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”

TELESHOW
El fuerte posteo de Wanda

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

La noche que Romina Gaetani eligió alzar la voz sin hablar: su poderosa versión de “Malo” y una causa pendiente

Linda Peretz celebró sus 84 años con una fiesta a plena música: el homenaje de sus colegas y amigos

Muriel Santa Ana recordó su primer trabajo en televisión, hace casi 50 años y junto a grandes figuras

Juana Viale y su espíritu aventurero no se detienen: “El mundo está para ser descubierto”

INFOBAE AMÉRICA

La Central Obrera Boliviana inició

La Central Obrera Boliviana inició bloqueo de caminos en rechazo al decreto de medidas económicas

Paraguay simplificará los trámites para facilitar la importación de carne

Murió el húngaro Béla Tarr, director del clásico “Tango satánico”

El bar suizo donde ocurrió el incendio mortal de Año Nuevo tuvo su última inspección de seguridad en 2019

Inflación en Uruguay cerró en su valor más bajo en 24 años: por qué es un riesgo sobrecumplir la meta