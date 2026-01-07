El gobierno de Santa Fe derribó el búnker de drogas número 102 en Rosario

El operativo para derribar el búnker de venta de drogas en la ciudad de Rosario, Santa Fe (Ministerio de Seguridad)

El Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe informó que se derribó el búnker de drogas número 102 en la provincia, bajo el amparo de la Ley de Microtráfico, una estrategia sostenida desde principios de 2024 para atacar este flagelo en Rosario y otras localidades.

Junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los funcionarios de Seguridad provincial impulsaron la eliminación sistemática de puntos de venta de estupefacientes y sus redes asociadas, una política que busca frenar el avance del crimen organizado y reducir la violencia derivada de esta actividad ilícita.

Los trabajos para derribar el búnker en Rosario

La normativa, aprobada por la Legislatura a finales de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, habilitó la intervención coordinada de fuerzas provinciales y federales, permitiendo la inactivación de inmuebles vinculados tanto al narcomenudeo como a episodios violentos.

Cómo y dónde fue el operativo

El procedimiento más reciente se llevó a cabo este miércoles en Pasaje 528 al 6467, barrio Las Flores, perteneciente a la ciudad rosarina.

Según puntualizó Carlos Pereira, secretario de Seguridad Pública, “este es el segundo derribo de búnker en el año”. Y agregó: “Esta herramienta que nos permite avanzar en el combate contra el delito tiene que ver con un trabajo de investigación, de inteligencia y de análisis, junto con la presentación del caso por parte de la Fiscalía y que finaliza con la inactivación del punto de venta, en la modalidad de derribo”.

Pereira subrayó la importancia de cerrar estos lugares ya que constituyen “los inicios de la economía del delito, el narcomenudeo, etapa donde comienza el movimiento de esa venta”.

El Gobierno de Santa Fe destruyó un nuevo búnker de venta de drogas en Rosario

En el último tercio del proceso, destacó el impacto del golpe contra los Monos, banda narco liderada por Dylan Cantero y Mariana Cantero. El fiscal César Pierantoni explicó que “este derribo es muy importante porque está directamente vinculado al grupo criminal”.

Y precisó que el lugar funcionaba como depósito de drogas, cartuchos de armas de fuego, una camioneta Hilux, motocicletas y diversa documentación de interés para la causa.

El inmueble no estaba habitado, pero sí utilizado como base operativa para actividades ilícitas. En el primer allanamiento al domicilio, en marzo de 2025, los investigadores secuestraron “2 kilogramos de cocaína, 700 gramos de marihuana y elementos que estaban destinados al fraccionamiento de la droga”.

Pierantoni atribuyó el éxito de la operación a la intervención conjunta del Comando Radioeléctrico, la Policía de Investigaciones de la Provincia (PDI), la Policía Federal y la coordinación de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General.

Pereira, por su parte, recalcó: “Trabajamos en conjunto con las fuerzas federales y avanzamos en las investigaciones y allanamientos para demostrarles a los delincuentes que el Estado está presente para combatir al delito”.

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Microtráfico, los derribos de búnkeres en la provincia se han transformado en una señal concreta contra el avance del microtráfico. Las intervenciones incluyen la eliminación de inmuebles usados tanto para la venta minorista como para la logística de grandes bandas, alineándose con la estrategia provincial de inactivación de puntos generadores de violencia.